Украинская художница: Если придется снова уезжать, то только в Литву

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АГ НГ
Александра Гулордава, Новая газета – Балтия 2022.10.30 09:15
Яна Разинина и первая леди Литвы Диана Науседене
Яна Разинина и первая леди Литвы Диана Науседене / фото из личного альбома

Художница, преподававшая рисование детям в Украинском центре в Вильнюсе, вернулась на Родину.

Яна Разинина — украинская художница, проводившая мастер-классы по рисованию для детей в Украинском центре, вернулась из Литвы на Родину. Литовцев и Литву, которая на полгода стала безопасным пристанищем для молодой женщины и ее двух дочек, Яна вспоминает с большим теплом и благодарностью.

«Когда зашли в квартиру в Вильнюсе, то обомлели: все было в шариках и открытках»

В Вильнюсе после начала войны в Украине Яна с детьми оказалась неслучайно — здесь живут ее племянники, один из которых за пять лет жизни в Литве успел жениться на местной девушке, найти работу и получить литовское гражданство. В мирное время у семьи Разининых не получилось побывать в гостях у родственников, хотя в планах это было всегда.

«Жена моего племянника Лаура и вся ее родня поддерживали нас с самого начала войны, как только возможно. Она радушно предоставила нам свою квартиру– когда зашли туда, то обомлели: все было в шариках, открытках, — рассказывает Яна. — Они знали, что я еду с детьми и решили вот так сделать нам приятно. Наготовили кушать, приняли очень душевно и тепло».

«Узнав, что мы из Украины, женщина-литовка обняла нас и заплакала»

По словам Яны, уже на вильнюсском вокзале она поняла, что в Литве ей будет очень комфортно — большое количество украинской символики в городе и отношение людей уже с первых минут нахождения в Вильнюсе очень впечатлили украинку.

«Сейчас вспоминаю это и у меня мурашки. На вокзале женщина-литовка, услышав, что мы говорим на русском языке, обернулась и спросила, не из Украины ли мы. Мы ответили, что да — она обняла нас, начала плакать, сказала, что очень сочувствует нам и поддерживает. Мы были поражены до глубины души», — делится Яна.

«Мой муж с первого дня войны уехал на фронт»

Для Яны, как и для ее мужа Алексея, и многих украинцев, слово «война» вошло в обиход задолго до 24 февраля — ее супруг был АТОшником, поэтому с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину отправился на фронт.

«Конечно, мы не хотели верить, что начнётся война. Но муж потихоньку готовил нас к тому, что придётся уезжать в Литву. Я плакала, не хотела, в Украине вся моя жизнь, моя детище — моя студия. Так не хотелось все это бросать» — говорит украинская художница.

По словам Яны, ее племянник, который живет в Литве, тоже с первых дней войны рвался на фронт защищать Родину. Но после разговора в кругу семьи, близким все же удалось отговорить парня от этого решения, мотивировав это тем, что в Литве у него есть семья и работа, а Украине он может помогать другими способами.

«В Украинском центре были дети с психологическими травмами, но мы находили подход к каждому»

В родном городе Терновка Днепропетровской области Яна вместе с мужем владеет мастерской по рисованию «Блик», где детей не только учат живописи, но и постоянно проводят детские дни рождения и праздники. Приехав в Литву, Яна не изменила эту направленность — сначала занималась волонтёрством в субботнем лагере для украинских детей, а впоследствии познакомилась с координатором Украинского центра Алесей Холодовой и на волонтерских началах стала там преподавать рисование.

По словам Яны, в Украинский центр приходили разные дети, некоторые были с психологическими травмами, сильно замкнутые, но на занятиях они постепенно раскрепощались, их настроение и общее состояние улучшалось. Многие дети научились выражать свои эмоции, как положительные, так и отрицательные, через творчество — часто рисунки в исполнении маленьких украинцев отправлялись из центра в Украину солдатам на фронт.

«Я всегда старалась не акцентировать внимание на молчаливых и замкнутых детях. Однажды на занятия пришла одна девочка, я сразу поняла, что она сложная — два урока она молчала, не говорила ни слова, — вспоминает Яна. — Впоследствии узнала от ее мамы, что они из Харькова, из Салтовки (район в Харькове, который постоянно подвергается сильным обстрелам со стороны российской армии — прим.). На третье занятие мы с детками пели песню «Ой у лузі червона калина», и Танечка так распелась, что в конце даже вышла в центр круга и начала давать ритм всем остальным детям».

«Диана Науседене — очень внимательный человек»

Работая в Украинском центре, Яне лично познакомилась с первой леди Литвы Дианой Науседене, которая является не только одной из инициаторов и патронесс этого культурно-образовательного пространства наравне с Еленой Зеленской, но и частым его посетителем.

На открытие Украинского центра, которое состоялось в Вильнюсе 11 июня, Яна принесла в подарок для первой леди футболку, накануне лично расписанную вручную в украинско-литовской символике.

«Когда я подошла к ней и вручила футболку, то рассказала о том, что мой муж сейчас на фронте, передала от него символический привет. Лёшу никто не знает, но он всем передаёт приветы, это уже стало нашей традицией, — улыбается Яна. — Через мгновение я увидела, что у первой леди по лицу скатилась слеза. Она взяла меня за руку и вот так мы с ней стояли, плакали и смотрели друг другу в глаза. Это было очень трогательно».

Следующая встреча Яны Разининой и госпожи Дианы Науседене состоялась ровно через месяц — первая леди посетила Украинский центр с визитом, зашла на занятия, пообщалась с детьми и преподавателями.

«Помню, я тогда как раз проводила занятие с особенным ребёнком. Первая леди к нему присела, долго разговаривала с ним, рисовала. Потом подошла ко мне, поинтересовалась, как дела у моего мужа на фронте, передала ему ответный привет. Она добродушнейший и очень внимательный человек. Литве повезло с ней на 100%. И ее мужу, конечно, тоже», — говорит украинка.

«В Украину пришлось вернуться, чтобы провести отца в последний путь»

В августе в Украинском центре полным ходом шла подготовка к торжественному событию — Дню независимости Украины. Но в семью Разининых, к сожалению, пришла трагическая новость — в Украине скончался отец Яны. О том, чтобы лично не проводить отца в последний путь, не было и речи, поэтому Яна в срочном порядке вернулась в Украину, чтобы похоронить своего папу. На праздновании Дня Независимости в Вильнюсе, вклад Яны в развитие Украинского центра не остался незамеченным — из рук посла Украины в Литве Петра Бешты и первой леди Литвы грамоты с благодарностью вместо мамы забрала старшая дочка Яны Алина.

«У себя дома я хочу сделать специальный уголок, куда сложу все эти грамоты от посольства, Университета и первых леди Литвы и Украины. Это очень ценный опыт для меня», — говорит Яна.

«Муж попал в ДТП по дороге на фронт»

После похорон отца Яны, в ее семье случилась еще одна беда — муж Алексей по дороге на фронт попал в ДТП и был прооперирован. Сейчас пока глава семьи проходит реабилитацию, вся семья Разининых находится вместе в Украине.

«Пока мы для себя решили, что будем вместе. Дети полгода не видели отца, а сейчас у нас есть возможность проводить время семьей, — рассказывает художница. — Хотя времена в Украине, конечно, сложные сейчас. Муж склоняет нас, чтоб мы возвращались опять в Литву. Но я пока на это решиться не могу. Здесь у меня работа, я занимаюсь с детьми в студии».

Помимо работы в студии с детьми, Яна активно занимается волонтерством и сбором средств на нужды ВСУ. С ее подачи был закрыт сбор, благодаря которому на фронт был куплен и отправлен необходимый автомобиль.

Несмотря на то, что пока Яна не планирует покидать Украину, она подчёркивает, что первой страной, куда она в случае чего могла бы переехать снова, была бы только Литва.

«Здесь очень тёплая атмосфера и добрые люди. Мы видим, как литовцы поддерживают нашу страну, как помогают во всем. Мы видели, как после массированных ударов по всей Украине люди ходили на митинги. Это бесценно. Литва навсегда в моем сердце. Я передаю большой привет всем литовцам с большой любовью из Украины», — завершает свой рассказ Яна.

Новая газета - Балтия

# Литва# Война в Украине
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