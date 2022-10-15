Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене

Новости

45 мин. назад

Д. Науседене приняла участие в праздновании Дня защитников и защитниц Украины

Осло

Новости

50 мин. назад

В Норвегии арестован россиянин за перевозку дронов

Арвидас Анушаускас

Новости

1 ч. назад

Министр обороны Анушаускас: Батальон США будет дислоцирован в Литве до конца 2025 года

Война в Украине

Новости

1 ч. назад

Би-би-си: подтверждённые потери России в Украине превысили 7,5 тысяч

В Литву из Венесуэлы переселились еще 13 лиц литовского происхождения и их близких

Новости

1 ч. назад

В Литву из Венесуэлы переселились еще 13 лиц литовского происхождения и их близких

Владимир Путин

Новости

1 ч. назад

Путин: мобилизационные мероприятия могут завершиться через 2 недели

Гитанас Науседа

Новости

2 ч. назад

Науседа обсудил с генсеком НАТО вопросы поддержки Украины и региональной безопасности

Гитанас Науседа

Новости

16 ч. назад

Науседа: единство Литвы и Польши в контексте войны - это сила всего региона

Мантас Кведаравичюс

Новости

17 ч. назад

"Проект" и "Спектр" раскрывают подробности убийства Мантаса Кведаравичюса: подозреваются донецкие сепаратисты

Рождественская елка в Вильнюсе

Новости

18 ч. назад

Рождество в Вильнюсе - "более скромное": только одна елка, меньше праздничных огней

Ремигиюс Шимашюс

Новости

19 ч. назад

Мэр: в 2030-ом в Вильнюсе половина машин будут электромобилями

Школьники

Новости

20 ч. назад

Министерство: школы Литвы могут принять еще 26 тыс. украинских детей

А. Меркель и В. Путин

Новости

21 ч. назад

Меркель оценила свое решение делать ставку на дешевый природный газ из России

Военные НАТО в Литве

Новости

22 ч. назад

Официально: американский военный батальон будет находиться в Литве как минимум до 2026 года

Встреча Гитанаса Науседы и Йенса Столтенберга (архивное фото)

Новости

22 ч. назад

Президент Литвы обсудит с главой НАТО помощь Украине

Российско-белорусские военные учения вблизи украинской границы (февраль 2022 г.)

Новости

23 ч. назад

Источники «Нашей Нивы»: решение о мобилизации в Беларуси уже принято, «на сборы» вызывают водителей

Новости

2022.10.15 09:10

Д. Науседене приняла участие в праздновании Дня защитников и защитниц Украины

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.15 09:10
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В пятницу первая леди Литвы Диана Науседене посетила Украинский центр в Вильнюсе, где приняла участие в праздновании Дня защитников и защитниц Украины. Литовским библиотекам и детям, переехавшим в Литву из Украины после начала войны, первая леди передала украинские книги, собранные в ходе акции "Книги без границ".

"День защитников и защитниц Украины, который мы сегодня отмечаем, чрезвычайно важен не только для Украины, но и для Литвы, стран Балтии и всей Европы. С 2014 года Украина борется не только за выживание своего независимого государства, но и за будущее всего демократического мира. Украина вновь становится опорой человеческого достоинства в океане варварской жестокости", - сказала первая леди Литвы.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Д. Науседене искренне поблагодарила всех, кто внес свой вклад в акцию "Книги без границ", проходящую под патронажем первых леди Украины и Литвы. Цель этой акции – удовлетворить культурные потребности украинских детей, бежавших от войны и разбросанных по всему миру.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Первую партию детских книг на украинском языке, собранную в ходе акции "Книги без границ", Д. Науседене раздала библиотекам Литвы и детям, участвовавшим в мероприятии.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Первый в мире Украинский центр, созданный по инициативе Дианы Науседене и Елены Зеленской, открыл свои двери в Вильнюсе в июне этого года.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене
# Литва# Война в Украине
Осло
50 мин. назад

В Норвегии арестован россиянин за перевозку дронов

Арвидас Анушаускас
1 ч. назад

Министр обороны Анушаускас: Батальон США будет дислоцирован в Литве до конца 2025 года

Война в Украине
1 ч. назад

Би-би-си: подтверждённые потери России в Украине превысили 7,5 тысяч

В Литву из Венесуэлы переселились еще 13 лиц литовского происхождения и их близких
1 ч. назад

В Литву из Венесуэлы переселились еще 13 лиц литовского происхождения и их близких

Владимир Путин
1 ч. назад

Путин: мобилизационные мероприятия могут завершиться через 2 недели

Гитанас Науседа
2 ч. назад

Науседа обсудил с генсеком НАТО вопросы поддержки Украины и региональной безопасности

Гитанас Науседа
16 ч. назад

Науседа: единство Литвы и Польши в контексте войны - это сила всего региона

Мантас Кведаравичюс
17 ч. назад

"Проект" и "Спектр" раскрывают подробности убийства Мантаса Кведаравичюса: подозреваются донецкие сепаратисты

Рождественская елка в Вильнюсе
18 ч. назад

Рождество в Вильнюсе - "более скромное": только одна елка, меньше праздничных огней

Ремигиюс Шимашюс
19 ч. назад

Мэр: в 2030-ом в Вильнюсе половина машин будут электромобилями

Российско-белорусские военные учения вблизи украинской границы (февраль 2022 г.)
2022.10.14 10:13

Источники «Нашей Нивы»: решение о мобилизации в Беларуси уже принято, «на сборы» вызывают водителей

Военные НАТО в Литве
2022.10.14 11:39

Официально: американский военный батальон будет находиться в Литве как минимум до 2026 года

Рождественская елка в Вильнюсе
2022.10.14 15:34

Рождество в Вильнюсе - "более скромное": только одна елка, меньше праздничных огней

Озеро (ассоциативное фото)
2022.10.14 10:02

В озере в Швенченском районе обнаружено поселение бронзового века

Школьники
2022.10.14 13:12

Министерство: школы Литвы могут принять еще 26 тыс. украинских детей

А. Меркель и В. Путин
2022.10.14 12:45

Меркель оценила свое решение делать ставку на дешевый природный газ из России

Мантас Кведаравичюс
2022.10.14 16:19

"Проект" и "Спектр" раскрывают подробности убийства Мантаса Кведаравичюса: подозреваются донецкие сепаратисты

Встреча Гитанаса Науседы и Йенса Столтенберга (архивное фото)
2022.10.14 11:01

Президент Литвы обсудит с главой НАТО помощь Украине

Гитанас Науседа
2022.10.14 17:23

Науседа: единство Литвы и Польши в контексте войны - это сила всего региона

Война в Украине
2022.10.15 08:15

Би-би-си: подтверждённые потери России в Украине превысили 7,5 тысяч