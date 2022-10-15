Д. Науседене приняла участие в праздновании Дня защитников и защитниц Украины

В пятницу первая леди Литвы Диана Науседене посетила Украинский центр в Вильнюсе, где приняла участие в праздновании Дня защитников и защитниц Украины. Литовским библиотекам и детям, переехавшим в Литву из Украины после начала войны, первая леди передала украинские книги, собранные в ходе акции "Книги без границ".

"День защитников и защитниц Украины, который мы сегодня отмечаем, чрезвычайно важен не только для Украины, но и для Литвы, стран Балтии и всей Европы. С 2014 года Украина борется не только за выживание своего независимого государства, но и за будущее всего демократического мира. Украина вновь становится опорой человеческого достоинства в океане варварской жестокости", - сказала первая леди Литвы.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Д. Науседене искренне поблагодарила всех, кто внес свой вклад в акцию "Книги без границ", проходящую под патронажем первых леди Украины и Литвы. Цель этой акции – удовлетворить культурные потребности украинских детей, бежавших от войны и разбросанных по всему миру.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Первую партию детских книг на украинском языке, собранную в ходе акции "Книги без границ", Д. Науседене раздала библиотекам Литвы и детям, участвовавшим в мероприятии.

Празднование Дня защитников и защитниц Украины с участием Дианы Науседене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Первый в мире Украинский центр, созданный по инициативе Дианы Науседене и Елены Зеленской, открыл свои двери в Вильнюсе в июне этого года.