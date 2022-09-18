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2022.09.18 18:28

Викторас Бахметьевас: Книга „Vilna. Žydiškojo Vilniaus istorija“ – живой рассказ об истории нашей страны

ОУ РС
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT 2022.09.18 18:28
Вильно в межвоенный период
Вильно в межвоенный период / фото AP

Вильнюсское издательство „Hubris“ представило книгу на литовском языке известного британского журналиста, писателя и деятеля сионизма Исраэля Коэна „Vilna. Žydiškojo Vilniaus istorija“ («Вильна. История еврейского Вильнюса»).

Исраэль Коэн родился в Лондоне в семье польско-еврейских эмигрантов. Работал корреспондентом London Times и Manchester Guardian, сотрудничал с такими газетами, как Manchester Evening Chronicle и Jewish World.

Первый раз книга «Вильна. История еврейского Вильнюса» была издана в 1943 году Обществом еврейских изданий (Jewish Publication Society) в серии, знакомящей англоязычного читателя с еврейскими общинами разных стран.

Обложка книги „Vilna. Žydiškojo Vilniaus istorija“
Обложка книги „Vilna. Žydiškojo Vilniaus istorija“ / фото knygynas.biz

Свой рассказ об истории города и его еврейской общины Исраэль Коэн начинает с легенды об основании Вильнюса, представляет еврейских лидеров и мудрецов. Это одна из первых современных историографических работ, посвященных еврейской общине Вильнюса.

По словам издателя, философа Виктораса Бахметьеваса, уникальность книги Исраэля Коэна в том, что это - не академический трактат, а живой рассказ талантливого журналиста.

Викторас Бахметьевас
Викторас Бахметьевас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Коэн - очень хороший журналист, красочно рассказывающий, иногда даже с иронией, бытовые аспекты жизни общины. Именно такие факты создают образ живых людей… Читая эту книгу, мне кажется, можно представить то, как бы все это выглядело сегодня, если бы не было трагедии Холокоста, - говорит философ. - Конечно, Коэну, как автору, не удалось избежать субъективности. Например, он очень мало внимания уделил Научно-исследовательскому институту идиша YIVO, который в то время работал в Вильнюсе. Коэну это не показалось достаточно интересным».

Ян Булгак. Еврейский квартал. 1913 год
Ян Булгак. Еврейский квартал. 1913 год / фото из собрания Национального музея Литвы

«Надо отметить, что в книге нет упоминаний о Холокосте. Есть только посвящение от автора всем погибшим, но Коэн знает, что общины, о которой он пишет, уже нет… Мне кажется, это очень важно. А тот факт, что второе издание этой книги появилось в 1992 году, свидетельствует о том, что книга не устарела, не утратила своей актуальности. И я очень рад, что нам удалось издать эту книгу и на литовском языке. Думаю, она будет интересна всем, кому интересны история Вильнюса, еврейской общины, а также история нашей страны», - подчеркнул издатель, философ Викторас Бахметьевас.

Вильно в межвоенный период
Викторас Бахметьевас
Обложка книги „Vilna. Žydiškojo Vilniaus istorija“
Ян Булгак. Еврейский квартал. 1913 год
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