В конце прошлой недели Литва завершила строительство стены на границе с Беларусью , подтвердили BNS в понедельник в компании-реализаторе проекта EPSO-G.

Забор и колючая режущая проволока установлены на участках общей протяженностью около 502 километров.

«В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью», - сообщил BNS менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.

«Команда проекта продолжает работу – на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты возведенного барьера, восстанавливаются дороги и строительные площадки, приводится в соответствие проектная документация. Сегодня мы представим ход проекта Комиссии по надзору за проектом в правительстве», — добавил представитель EPSO-G.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

После прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси было принято решение о возведении физического заграждения на границе. Литва обвиняет в организации потока минский режим и называет это гибридной атакой.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.

В последнее время число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.