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2022.08.20 11:03

Анушаускас: Литва готовит Украине новые поставки военной помощи

B
BNS 2022.08.20 11:03
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва готовит Украине новые поставки военной помощи, заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как сообщил министр в субботу на своей странице в Фейсбуке, готовятся две новые поставки, но более подробно он расскажет о них по завершении подготовки.

«Страны готовятся высылать в Украину новые партии военной поддержки. Готовится и Литва, о чем будет объявлено после завершения подготовки. Это будут 29-я и 30-я поставки из Литвы, считая с февраля», – пишет А. Анушаускас.

Он напоминает, что, пожалуй, самый значительный пакет военной помощи США оценивается в 775 миллионов долларов. Помощь предоставляют также Германия, Великобритания и другие страны.

Ранее А. Анушаускас упомянул, что Литва передаст 10 бронетранспортеров M113, также предполагается обеспечить Украину имитационными патронами, взрывчатыми веществами и дымовыми шашками.

До сих пор литовская военная поддержка, оказываемая Украине, включала системы ПВО «Стингер», противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, 20 бронетранспортеров M113, перевозчики, грузовики, вездеходы. А также – беспилотник «Bayraktar TB2» с боезапасом, купленный на деньги, собранные гражданами.

# Литва# Война в Украине
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