Ландсбергис поддержал бы инициативу лишить Дробязко гражданства и наград

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что высказался бы за лишение гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, если бы такой вопрос обсуждался.

"Я бы участвовал в обсуждении и, должно быть, сказал бы "да", - заявил в понедельник в интервью Телевидению ЛРТ глава литовской дипломатии.

Он также добавил, что поддержал бы также решение лишить этих спортсменов литовских государственных наград.

На прошлой неделе стало известно, что 9 августа на арене в Сочи будет демонстрироваться проект Татьяны Навки "Лебединое озеро". В нем, как сообщается, примут участие Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Об этом Т. Навка сообщила в своих соцсетях.

Т. Навка - жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Сегодня стало известно, что литовская пара приняла участие в репетициях организованного ею шоу.

Повилас Панагас и Маргарита Дробязко / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

По мнению Г. Ландсбергиса, планы М. Дробязко и П. Ванагаса принять участие в мероприятии в России - это "предательство" борьбы украинцев, Евросоюза и Литвы.

В понедельник администрация президента Литвы сообщила BNS, что в случае, если фигуристы появятся в Сочи, будет решаться вопрос о их наградах. В 2000 году им были вручены Рыцарские кресты Ордена Гедиминаса. По закону, государственные награды могут быть аннулированы, если действия удостоенных этих наград порочат имя награжденного.



Вчера председатель Комитета по правопорядку Стасис Шедбарас предложил лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства.

Шедбарас подчеркивает, что Дробязко получила литовское гражданство в качестве подарка, который, как он отмечает, может быть отозван. Особенно, подчеркивает Шедбарас, если действия лица, получившего литовское гражданство, каким-либо образом несовместимы с принципами, имеющими особое значение для страны.

Как дал понять член Сейма, выступление самой известной литовской танцевальной пары всех времен на мероприятии, организованном женой рупора Кремля, было бы достаточным основанием для начала дискуссии о лишении ее гражданства, предоставленного в 1992 году.

Дробязко и Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях. Они пока никак не комментировали скандал вокруг их имени.



Тем временем Татьяна Навка заявила РБК, что желание властей Литвы лишить фигуристов гражданства за участие в российском ледовом шоу — отвратительно: "Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране".