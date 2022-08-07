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2022.08.07 15:04

В ответ на критику своего намерения выступить в Сочи Дробязко процитировала русского поэта

LRT.lt
LRT.lt 2022.08.07 15:04
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (архивное фото)
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (архивное фото) / BNS nuotr.

После известия о том, что знаменитая танцевальная пара Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступят в шоу, которое организует в Сочи супруга кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Литве стали раздаваться критические голоса.

Балетные ледовые шоу «Лебединое озеро» будут показаны в Сочи с 9 августа по 18 сентября. Мероприятие организует Татьяна Навка – супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и в прошлом также танцовщица. Среди участников заявлены серебряные призеры пекинской зимней Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночные фигуристы Иван Ригини и Морис Квителашвили.

Как сообщил в своем посте в Фейсбуке журналист Андрюс Тапинас, в сочинском балете на лед выйдут также Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.

«Эх, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, соблазнились вы рублями, пропитанными украинской кровью, будете танцевать в Сочи в «Лебедином озере», когда на Украину полетят российские ракеты, будете улыбаться и кланяться аплодирующей русской публике, потому что война где-то далеко и вас она не касается.

Еще одно эх – за то, что спутались с Татьяной Навкой, женой кремлевского рупора Пескова, которая с марта находится под санкциями США. Вас это, вижу, совсем не беспокоит.

(...) Танцуйте на этом твоем льду под музыку Кремля, танцуйте и покоряйте сердца РоZZии, только не забывайте, что карма – сука жестокая», - написал А. Тапинас.

Маргарита Дробязко, проживающая в России, ответила на критику, донесшуюся из Литвы. В своем аккаунте в социальной сети Инстаграм она процитировала стихи Булата Окуджавы:

Портал LRT.lt связался с президентом Федерации фигурного катания Литвы Лилией Ванагене, но та вначале ответила, что не знает о таком мероприятии и о том, что в нем будет участвовать ее сын Повилас Ванагас.

Глава федерации попросила прислать ей эту информацию по электронной почте, чтобы она смогла ее прокомментировать. Однако второй раз связаться с Лилией Ванагене порталу не удалось.

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