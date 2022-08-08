Заслуженный калмык из России бежал в Литву: для русских мы инородцы и аборигены

62-летний Владимир Довданов весну 2022 году встретил в Литве – он признается, что никогда не думал, что на старость лет ему придется бежать из родной Калмыкии. «Я ведь не думал, что на старость лет побегу из России. Я пенсионер, заслуженный человек, но, с другой стороны, эту несправедливость, которую совершает Россия, убийства, которые они творят в Буче, расстрелы мирного населения - на это невозможно закрывать глаза», - сказал он в интервью LRT.lt.

В. Довданов является заместителем председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа. В июле этого года с соратниками он создал Лигу свободных наций, объединяющую активистов против российского империализма.

Своими целями организация называет стремление объединить активистов в России, требовать реального суверенитета для территорий несвободных народов в РФ и бороться за их право на самоопределение.



В 1943 году советские власти провели спецоперацию по насильственной депортации калмыков в регионы Сибири и Казахстана, организованную по приказу Иосифа Сталина. Калмыкия исчезла с карты России – ее территория была разделена между Астраханской областью и соседними регионами. Выселение более ста тысяч человек объявили возмездием за коллаборационизм во время оккупации и нелояльность к советской власти.

Вагон-музей, посвященный депортации калмыцкого народа "Репрессированы, но не сломлены" / Shutterstock.com

"Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета", – написал недавно глава МИД Сергей Лавров в колонке, опубликованной в газетах Египта, Конго, Уганды и Эфиопии в преддверии его визита в эти страны.

Однако независимые историки сходятся во в мнении, что, присоединяя новые земли, российские власти уничтожали и русифицировали народы и эксплуатировали природные ресурсы.

“Все бывшие колониальные империи распались, и бывшие метрополии прорабатывают свое колониальное прошлое и извиняются за него. А Россия не то, что не извиняется, но продолжает те же самые колониальные и империалистические практики”, - подчеркивает историк Георгий Касьянов, руководитель Лаборатории исследований памяти в Университете Марии Кюри-Склодовской в Польше. Его слова приводит BBC.



О непреходящих российских колониальных амбициях в интервью LRT.lt говорит и Владимир Довданов: «Сколько Россия существует, столько она империя. Ее надо дезинтегрировать и дать свободу всем народам».



- Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Литве?

Владимир Довданов / D. Umbraso/LRT nuotr.

- В Литву с семьей я приехал 18 апреля в этом году, живу в Вильнюсе. Я пенсионер, но являюсь заместителем председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа уже 2,5 года. До этого также занимался оппозиционной деятельностью. В мае прошлого года мы провели съезд нашего народа по проблемам нашего языка. Надо сказать, что проблема изучения нашего языка особенно обострилась с приходом к власти В. Путина.

Мне 62 года и я, например, до четвертого класса вообще не разговаривал на русском языке. Но потом уже везде начали вводить русский язык по Советскому Союзу, и меня отучали от нашего языка, конечно, линейкой.

Преподавание калмыцкого постепенно убиралась из школы. Например, до В. Путина он чаще преподавался в школах, а при нем осталось два часа в неделю. Потом язык вообще из школьной программы убрали, сделали факультатив - кто хочет, тот может учить.

Естественно, из поколения в поколение интерес к родному языку исчезал, и, таким образом, у нас русский стал превалирующим. Я статью даже написал на эту тему для местных о том, что куда ни зайдешь в ресторан или, допустим, общепит, или транспорт, - везде русская речь.

Калмыки играют на национальных инструментах / Shutterstock.com

- В следующем году исполнится 80 лет с момента депортации вашего народа. Расскажите, пожалуйста, как ваши родители, родственники вспоминают это событие? И что о нем думают сейчас?

- У моего деда было 12 детей, три из них девочки и девять было мальчиков. Все мальчики умерли в Сибири. Эта трагедия буквально подкосила наш народ и выбила дух, который у нас раньше был. Это также стало причиной роста эмиграции.

За первую половину XX-го века, во время гражданской войны, с 1919 по 1922-й год, у нас в республике погибло 120 000 человек. По переписи царской России в 1910 году у нас было 210 000 человек, а осталось 90 000. Они уничтожили наше духовенство, более или менее зажиточных граждан – всех уничтожили. Это ужасно.

Часть наших тогда сражались за царскую власть, какая-то определенная часть - за Красную армию. Таким образом, наш народ в полной мере испытал на себе этот геноцид, который против нас устроили русские.

Владимир Довданов / D. Umbraso/LRT nuotr.

- В 1956 году вы были реабилитированы, это помогло вам вернуться?

- Они нас вернули к месту проживания, но не вернули нам территории. Астраханская область забрала два района, земли забрали Ставропольский край, Ростовская область, Волгоградская область.

И закон о реабилитации, который приняли в 90-х годах, перед распадом Советского Союза не действует абсолютно. Они на нас же, на местное правительство, взвалили исполнение этого закона. То есть мы, получается, сами себя выслали, понимаете?

А суть проблемы в том, что они сказали, что для исполнения этого закона мы самим себе должны выплачивать из бюджета республики за депортацию нашего народа.

- И никаких дополнительных дотаций не было?

- Не было никаких дотаций. Закон был принят, он не исполнялся до сих пор и не исполняется.

Мы решили действовать и даже создали Союз репрессированных народов вместе с кавказскими народами. Там же и Кабардино-Балкария, и Чечня, и Ингушетия. В общей сложности советская власть около 20 народов выслала в Сибирь.

После гражданской резни мы немножко возродились. Но потом последовали новые репрессии, и почти половина калмыков опять умерли в дороге. Вот такая трагедия нашего народа.

И когда меня спрашивают русские, а чем вы недовольны? Я говорю, а найдите хоть одну причину, по которой мы должны находиться на территории России. Найдите хоть одну причину, по которой мы должны оставаться у вас. Ведь все время все сводилось к репрессиям, уничтожению нашего народа и к ассимиляции.

Владимир Довданов / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Вы затронули тему ваших земель, переданных Астраханской области. Этот вопрос так и не был решен?

- Да мало того, что не вернули, они сейчас у нас там 2000 гектаров забрали, понимаете? И это самые нефтеносные районы. Естественно, сама федеральная власть принимает их сторону. Мы ведь для русских инородцы, аборигены, недостойнын внимания.

- И, соответственно калмыки, которые там живут, не могут своему языку обучаться?

- Они об этом открыто не говорят. Они говорят, учите, пожалуйста, язык, но создают предпосылки, при которых невозможно изучение родного языка. Старшее поколение умирает - дедушки, бабушки умирают и некому быть носителем языка. Это они просто уже совершать этноцид нашего народа.

- А насколько сейчас сильны сепаратистское движение в Калмыкии? И почему вам пришлось уехать?

- Уехать пришлось по той простой причине, что я уже в возрасте и не могу сидеть в тюрьме. Они были нацелены на руководство, а я заместитель председателя Конгресса нашего народа.

Они нацелились нас просто посадить и одного из наших они позже посадили, а мы трое, руководство, уехали. Председатель наш в Америке находится, один заместитель, находится в Казахстане, а я в Литве.

Вообще, если честно говорить, они поначалу нас так пугали на словах, потом штрафовали.

Но вот 27 декабря меня лично они избили. Мало того, они уголовное дело не завели, а сказали, сами преступников устанавливайте. Они старались каких-то принципов придерживаться поначалу. А потом, когда увидели, что мы нацелены на то, чтобы разоблачать их воровство, коррупцию, кумовство, то уже взялись за нас всерьез.

Поначалу их как-то сдерживало то, что мы все, руководство нашего конгресса, значимые люди. Например, я бывший министр по делам молодежи, спорта и туризма (в 2004-2005 годах), мой друг – политолог, председатель отделения регионального партии «Яблоко».

- То есть им надо было вас, довольно известных людей, нейтрализовать?



Владимир Довданов / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Да, совершенно верно. Поначалу против нас они не применяли силу, но потом, видимо, уже чем больше в стране нагнеталась эта атмосфера мракобесия, деградировали и потихонечку начали, а потом уже по серьезному начали, как Путин говорит, мочить в сортире.

- Сейчас вы создали Лигу свободных наций, а какие тогда были ваши цели? Вы хотели все-таки как-то добиться отделения от России или просто большей автономии?

- Вы знаете, весь 251 год мы создавали, по сути, это государство совместно с русскими, участвовали в их военных кампаниях, например, в Полтавской битве.

Можно вспомнить, что сначала они при победе кричали «Виват», а потом стали «ура» кричать, как наши воины, которые кричали «уралан», а они это слово сократили и переняли у нас. А потом, когда они стали нас прижимать, когда империя окрепла. У нас ведь было три государства, а Калмыкией нас в России назвали. У нас есть свое название – Ойрат.

- А откуда пришло название Калмыкия?

- От тюркоязычных народов, которые с нами тоже воевали. История нашего народа вообще интересная. Мы же громили турок, янычар, и это наша земля была наша - Есентуки, Тюмень была наша, нам принадлежало много земель. Русского государства тогда вообще как такового не было.

А в 1771 году когда мы откочевали, когда мы были слабые, они упразднили наше государтсво, наше развитие. И вот этот опыт общения с ними - 251 год – мы ничего хорошего от этой империи не видели.

- Посылают ли юношей из ваших регионов на войну в Украину?

- Сейчас расскажу. Я был вынужден эмигрировать после 24 февраля, когда началась война. Мы были в шоке, если честно говорить. Ведь Украина нам же ничего плохого не сделала.

Война России против Украины / AP nuotr.

Сначала мы были в шоке, а потом сделали заявление, что мы категорически против этой войны. И через два дня написали обращение уже совсем молодым людям России из национальных республик и попросили их не ехать на эту войну, потому что эта война не наша, потому что там мы, получается, являемся сторонниками тех агрессоров, которые напали.

Лично я разговаривал с нашими ребятами, которые собирались ехать туда. И двое из них не поехали - разорвали контракты. А вот остальные поехали и на момент нашего отъезда 20 марта в Украине погибло шесть наших человек – это они официально признали, а может быть, даже и больше.

А сейчас они вообще скрывают всех погибших. У нас, конечно, гораздо меньше погибших, потому что мы в соцсетях развернули пропаганду, убеждали, что нельзя туда ехать. У Армии Украины очень мощное вооружение. Но самый главный аргумент, который мы применяем, это то, что Украина нам ничего не сделала. Украина - наш союзник.

Конечно, до отъезда, мы не могли говорить об этом. Но сейчас мы призываем, чтобы наши ребята вступали в украинскую армию и воевали за справедливость, за независимость нашей родины.

Я ведь не думал, что на старость лет побегу из России. Я пенсионер, заслуженный человек, но, с другой стороны, эту несправедливость, которую совершает Россия, убийства, которые они творят в Буче и не только, бомбежки и расстрелы на мирного населения - на это невозможно закрывать глаза.

- А как вы сами для себя объясняете эти зверства, все то, что происходило в Буче, Ирпене, Мариуполе? Ведь это не Путин убивает, убивают простые люди, солдаты…

- Вы знаете, я немножко в другой воспитывался в среде, мой дед - участник войны. У нас считалось, что сегда надо поступать по совести, порядочно. Даже во время войны надо человеком оставаться. Я так воспитан.

Нам про фашистов раньше рассказывали, что они могли невинного убить. Но получается, сейчас в современном XXI веке происходит то же самое, что во время Второй мировой войны было. И объяснений этому нет. И потом они вывозят холодильники, стиральные машины, унитазы, все тащат домой. Это что такое?

Война России в Украине. Уничтоженная российская техника / фото AP

- Но, с другой стороны, после того, что пережил ваш народ, вас разве удивляет, что история повторяется и что империя по-прежнему преследует, по ее мнению, инакомыслящих, подавляя и убивая всех, кто не идет заданным ею курсом?

- Совершенно верно. Вы знаете, мы вообще-то стали законопослушными, и многие решения наши были направлены не в противоречие с федеральным законом.

Но после начала этой преступной войны мы приняли решение, что все наши помыслы и действия, все наши речи, должны вестись только в одном направлении - в направлении независимости нашей республики, как и других покоренных народов.

Поэтому мы и создали Лигу свободных наций, и сейчас она потихонечку начинает раскручиваться. Мы считаем, что это правильное решение, потому что сколько Россия существует, столько она империя. Ее надо дезинтегрировать и дать свободу всем народам. Так что надо двигаться в этом направлении.