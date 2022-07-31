Литовские железные дороги обновляют правила бесплатного проезда для военных беженцев

С 1 августа все люди, бежавшие от войны в Литву, смогут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах, сообщают «Литовские железные дороги». Ранее правило распространялось только на граждан Украины.

Все пассажиры, желающие воспользоваться такой возможностью, должны предоставить подтверждающие документы — паспорт или удостоверение личности (для детей —свидетельство о рождении) и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции.

По информации Департамента миграции, регистрационная карточка выдается иностранцам, покинувшим Украину и приехавшим в Литву в связи с российской военной агрессией, сразу после обращения в литовские регистрационные центры. Она предоставляется как украинцам, так и лицам, которые не являются гражданами Украины, но воспользовались международной защитой или легально постоянно проживали в Украине.

Граждане Украины, которым до 1 августа выдали бесплатные проездные билеты, смогут ими воспользоваться в порядке, действующем до сих пор, т.е. то есть им будет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины.

С 1 сентября бесплатным проездом можно будет пользоваться в течение 3 месяцев с момента получения регистрационной карты, выданной Департаментом миграции.

Новая газета - Балтия