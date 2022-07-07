«Факты ЛРТ. Украина». Захарова против «нацистского» борща: российские фейки и исторические факты о его происхождении

1 июля межправительственный комитет ЮНЕСКО внес "Культуру приготовления украинского борща" в список мирового нематериального культурного наследия, которое требует немедленной защиты. В тот же день министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опубликовал пост в Facebook, в котором провозгласил победу Украины в войне за борщ.

Эту войну, как и полномасштабный вооруженный конфликт, первой начала Россия, точнее – Министерство иностранных дел РФ. В 2019 году ведомство выложило фото блюда в своем официальном аккаунте в Твиттере, подписав: "Вечная классика, борщ - одно из самых известных и любимых русских блюд и символ национальной кухни".

Это вызвало бурную реакцию украинских пользователей, обвинивших Москву в попытке присвоения кулинарного наследия Украины. Дискуссия из-за необходимости защитить национальную кухню от посягательств северных соседей вылилась в досье, направленное украинским МИДом в ЮНЕСКО в марте 2021-го года. Положительный ответ на это обращение международная организация и предоставила 1 июля.

С российской стороны фронтменом в этой "войне за борщ" стала спикер МИД РФ Мария Захарова. В апреле этого года она выступила с одиозными заявлениями, обвинив Украину в нежелании "делиться борщом". Захарова утверждала, что якобы в Украине даже запретили кулинарные книги, в которых борщ называют русским блюдом. Такую политику украинской власти российская чиновница назвала примером "ксенофобии, нацизма и экстремизма".

Как и можно было ожидать, Мария Захарова не смогла обойти вниманием и решение ЮНЕСКО. Представитель МИД РФ выдала очередную порцию сомнительных заявлений и в процессе даже умудрилась нахамить министру иностранных дел Латвии. Итак, попробуем разобраться, действительно ли борщ — это украинское блюдо, или блюдо "русских людей"? Что означает решение ЮНЕСКО и есть ли в истории другие прецеденты подобных кулинарных войн?

Что такое "нематериальное культурное наследие" и при чем здесь борщ?



Украинский борщ / Shutterstock.com

“Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно немедленно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке”. Представитель российского МИД Мария Захарова в своем сообщении в телеграмме демонстрирует тотальное непонимание или сознательное извращение сути решения ЮНЕСКО.

Согласно статье №2 Конвенции международной организации "Нематериальное культурное наследие" - это обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами, как часть их культурной наследия”.

Проявлениями нематериального культурного наследия могут быть устные традиции, обычаи, обряды, праздники, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

На официальном сайте ЮНЕСКО есть разъяснение решения о включении украинского борща в список нематериального наследия: «Украинский борщ – это национальный вариант борща, – неотъемлемая часть украинской семейной и общественной жизни. Этому блюду посвящены фестивали и культурные мероприятия». В ЮНЕСКО также отмечают, что в каждом регионе Украины есть свои рецепты по приготовлению борща. Без этого блюда не обходятся празднества, свадебные застолья, кулинарные конкурсы.

В то же время полномасштабное вторжение России ставит эти обычаи под угрозу, считает организация: "Перемещение людей и носителей угрожает элементу, поскольку люди не могут не только готовить или выращивать местные овощи для борща, но и собираться вместе, чтобы практиковать эту традицию".

Следовательно, ЮНЕСКО своим решением не предоставляет Украине исключительных прав на борщ, не запрещает другим странам готовить это блюдо. Под свою защиту организация берет не блюдо как такое, в чем убеждена Мария Захарова, а связанные с ней традиции, фольклор и т.д. Например, пословицы и поговорки, народные песни, в которых упоминается борщ, обычаи готовить борщ к Рождеству, другие праздники.

Почему борщ – это именно украинское культурное наследие?



Официальная представительница МИД РФ также обижена из-за того, что борщ признали культурным наследием именно Украины. Мария Захарова возмущена, мол, другие народы, которые едят борщ, в решении ЮНЕСКО несправедливо не упомянули.

“Для того, чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое “современный киевский национализм”, приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено всё”, - говорится в сообщении Захаровой.

Представитель МИД РФ рассеянно читала, или, скорее, не ознакомилась вообще со списком мирового нематериального культурного наследия, размещенным на официальном сайте ЮНЕСКО. Что касается хумуса – сейчас это блюдо не под защитой организации. А вот плов был включен в список в 2016 году. Культурным наследием признали отдельно таджикский и отдельно узбекский плов. Другие разновидности блюд, которые готовят в десятках стран Средней Азии и Ближнего Востока, в список не попали. Можно ли после этого винить ЮНЕСКО в таджикизации и узбекизации плова?

Другой пример так называемой "избирательности" - решение армянского лаваша. Связанные с его выпеканием культурные традиции ЮНЕСКО защищает с 2014 года. Хорошо известно, что лаваш – не сугубо армянский хлеб. Сходные с ним пресные белые лепешки известны в истории еще со времен древних шумеров, вавилонян и египтян. Лаваш распространён от Балкан до Афганистана. Однако только в Армении этот хлеб имеет почти сакральное значение: здесь с ним связано множество традиций, в частности — это обязательный атрибут армянской свадьбы и тому подобное.

То же касается и украинского борща: это блюдо любят во многих странах, но только в Украине оно занимает столь важное место в национальной культуре.

Действительно ли борщ придумали "киевские русские"?



Украинский борщ / Shutterstock.com

Точные дата и место "изобретения" борща неизвестны. Название блюда происходит от "борщевика" - растения, произрастающего в умеренной зоне северного полушария. Из него издавна готовили кислую уху, которую называли "борщом", впоследствии название перешло и на другие редкие блюда с кисловатым вкусом.

«Самые первые рецепты были довольно просты: из квашеного, кислого дикого борщевика варили блюдо, отбеливали чаще сметаной, и ели горячим или холодным. Таким, вероятнее всего, и было первоначальное блюдо”, - рассказывает историк гастрономии, профессор Вильнюсского университета Римвидас Лаужикас.

Первые документальные упоминания о борще датированы концом 16-го – началом 17-го века. Блюдо фиксируют на территориях современной Украины и Польши. Одно из первых упоминаний нашел украинский историк, профессор Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя Сергей Лепьявко. Оно содержится в дневнике львовского купца, уроженца Данцига Мартина Грюневега. Тот в 1584 году путешествовал из Львова в Москву и останавливался в Киеве. В своих записках Груневег вспоминает о борщевом базаре, от которого вроде бы произошло название киевской реки Борщаговки. В этом контексте немец отмечает, что борщ – это повседневное блюдо киевлян, служащее для них "и едой, и питьем".

Знанием дневника Грюневега "блеснула" и Мария Захарова. Она утверждает, что германский купец “нашел” в Киеве 16-го века «русских»: “На заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим”.

Оригинал дневника Мартина Грюневега на немецком языке без труда можно найти в свободном доступе. Жителей Киева немец действительно именует Reussen. Так же Грюневег называет жителей Львова и Чернигова. Однако, как только купец попадает на территорию Московского царства, слово "Reussen" в его записях исчезает. Местных жителей он называет исключительно "Mosskwitter" или "Mosskwitten".

Очевидно, что Reussen в этом контексте следует переводить не как «русский», а как русин. Именно так называли себя украинцы. Таким образом, никаких «русских людей» в Киеве немецкий купец не встречал. А если бы и встретил - назвал бы их московитами, как это было принято в Европе до 18-го века.

“Сходство названий "Русь" и "Россия" точно такое как "гонорар" и "гонорея". Страна с центром в Москве, а затем в Петербурге, стала называться Россией только в 18 веке по указу Петра I, - говорит историк Сергей Лепявко. – В Украине долго бытовали самоназвание "русин" и оно дожило в Галичине вплоть до начала 20 века. Иван Франко, в частности, называл себя либо украинцем, либо русином. Эти самоназвания были синонимами».

Когда борщ появился в России?

Первые упоминания борща в исторических источниках касаются территории бывшей Речи Посполитой – польско-литовского государства, в состав которого входили и украинские земли. Так, «поливка борщ» упомянут в "Зельщике" польского ботаника Шимона Сиренского, изданного в 1613-м году. Несколько разновидностей блюда фиксируются и в кулинарной книге Станислава Чернецкого – придворного повара князя Александра Любомирского, изданной в 1682 году.

1662-м годом датировано первое вероятное упоминание холодного борща - национального литовского блюда. Польский шляхтич Ян-Хризостом Пасек писал в своих мемуарах о супе из свекольной ботвы, которую стоит отведать в Вильнюсе.

В России украинский борщ, по одной из версий, появился в середине XXVIII-го века. Упоминание об этом блюде есть в труде Казимира Валишевского – исследователя придворной жизни русских императоров и императриц. По архивным документам он писал, что борщ и пышки готовили при дворе Елизаветы Петровны – дочери Петра I. Ее гражданским мужем был казак из Черниговщины Алексей Разумовский – брат последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского.

“По принципу "любишь меня – люби мою собаку" получилось так, что Елизавета Петровна, полюбив Алексея Разумовского, переняла многие его привычки, а Алексей Разумовский любил борщ и вареники, - рассказывает Сергей Лепьявко. – Поэтому борщ и вареники все время готовились в Петербурге. Но даже до второй половины 19 века в России борщ фактически числился экзотической пищей”.

Это подтверждают и данные Национального корпуса русского языка. К середине 19 века борщ в произведениях русской литературы всегда упоминался в контексте Украины. "Наталья приносила в плетеной корзине горячий борщ с салом, бараниной и курицей, пончики с олеей и луком", - цитата из повести "Петрусь" Михаила Погодина, 1831 год. Следующие упоминания – в русскоязычных произведениях Николая Гоголя, Григория Квитки-Основьяненко, Евгения Гребенки, Тараса Шевченко.

Одно из первых упоминаний борща без прямой украинской привязки - в "Севастопольских рассказах" Льва Толстого, где речь идет о "солдатском борще". Однако и здесь все становится на свои места, если вспомнить, что в обороне Севастополя в середине 19 века участвовали преимущественно солдаты и матросы из так называемых малороссийских губерний.

«На российский флот борщ принесли из Черноморского флота, а Черноморский флот был в Российской империи на 80% укомплектован украинцами, - добавляет Сергей Лепявко. - И флотский борщ, который был потом в советском флоте — это именно украинский борщ, принесенный сначала на Черноморский флот».

Фактически на российских территориях борщ окончательно прижился и стал неотъемлемой частью рациона только в советское время. Этому способствовало включение нескольких вариантов блюда в «Книгу о вкусной и здоровой пище», изданную по приказу Сталина в 1939 году. Оттуда борщ перекочевал в меню столовых во всех уголках Советского Союза.

“В советское время у нас был только один борщ, который ели по всему Союзу – в школах, столовых. И это понятие с советских времен переходит в наше время и люди думают, что существует только одна разновидность борща на весь мир”, - отмечает Римвидас Лаужикас.

Где готовят самый вкусный борщ?



Украинский борщ / Shutterstock.com

Что бы там ни говорили историки, но самый вкусный борщ готовят в Украине. В этом убеждает сибиряк Михаил Попов. Россиянин в 2014 году переехал в Одессу – по политическим убеждениям. Работал учителем, имел опыт работы поваром в лучших ресторанах российского Томска. Говорит, что лучшего борща, чем в Украине, нигде не пробовал.

“Сколько я их съел – не счесть! Но украинский, я понял только здесь, это истинный борщ, – рассказывает Михаил Попов. – Просто природа больше нигде не дает таких продуктов для него. И не в деньгах, доступе к дорогим или эко-продуктам дело. Только здесь именно то, что нужно для борща. А главное – это особый состав души украинцев!

Я всегда говорю: картина – это не сумма полотна и красок, нужен художник. Так же и еда – не сумма продуктов, и тепла, и холода, на нее потраченных. Нужен повар. Именно в Украине все эти составляющие совпадают самым лучшим, прекрасным способом. Что-то есть в воде, воздухе, земле, самих людях! Поэтому подвергаю со своим немалым опытом стряпни: борщ только украинский!”

Статьи из цикла "LRT Факты. Украина" публикуются в рамках международной программы «MediaFit», финансируемой Европейским Союзом, для повышения информационной устойчивости регионов Украины.