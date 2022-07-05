Таможня: очереди грузовиков на границе Литвы с Беларусью растут и из-за санкций ЕС

В последние месяцы очереди грузовиков на границе с Беларусью еще больше выросли из-за затянувшегося досмотра по причине реализации санкций Европейского Союза (ЕС) в отношении Москвы и Минска, сообщает литовская таможня.

Как сообщила BNS представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене, наиболее сложная ситуация остается на пограничном пункте в Мядининкай, где, по данным на понедельник, в очереди из Беларуси в Литву стояло более тысячи грузовиков, а около 390 грузовики ожидали въезда из Литвы в Беларусь.

«В настоящее время таможенники выполняют не только свои повседневные функции, но и должны обеспечивать контроль за выполнением санкций ЕС, поэтому понятно, что увеличилось количество досматриваемых грузов и более детальных процедур досмотра. Со вступлением в силу каждого нового пакета санкций необходимо более тщательно оценивать загруженность транспорта, проходящего через границу Литвы», — сказала BNS Лауринайтите-Григене.

Плановый досмотр одного грузовика занимает в среднем около 20 минут. Должностные лица могут использовать как мобильные, так и стационарные рентгеновские аппараты, проводить детальный физический осмотр груза, брать пробы груза и анализировать его в лаборатории, с учетом оперативной информации и оценки возможных рисков при осмотре автомобилей.

«Такие проверки занимают больше времени, но они неизбежны и необходимы. Таможня следит за тем, чтобы контрабанда и товары, подпадающие под санкции ЕС, не пересекали границу Литвы. Мы понимаем, что это может создать неудобства перевозчикам и путешественникам», — прокомментировала ситуацию Лауринайтите-Григене.

На пункте Бенекяконы с белорусской стороны для въезда в Литву в понедельник в полдень ожидало 220 грузовиков, на пункте Шальчининкай с литовской стороны - 236, на пункте Котловка и Лаворишкес - 160 и 350 соответственно, на КПП Привалка и Райгардас - 300 и 280 соответственно.

После вступления в силу санкций Европейского Союза 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область и указала, что сделала это на основании интерпретации санкций Еврокомиссией. В связи с угрозой ответных мер со стороны Москвы ЕК в настоящее время готовит обновленные рекомендации по санкциям в ответ на ситуацию.

Представитель по связям с общественностью Службы охраны государственной границы Литвы подтвердил, что с апреля с увеличением числа литовцев, выезжающих в Беларусь, образовались и очереди легковых автомобилей. Граждане Литвы часто едут в соседнюю страну, чтобы купить более дешевое топливо.

«На выезде с литовской стороны также приходится стоять в очередях, они формируются естественным образом. По очень грубой оценке, поездка туда и обратно может занять около суток», — сказал представитель СОГГЛ.

Однако, по словам Пукинскаса, поток белорусских граждан в Литву в мае-июне был почти в два раза больше, чем количество визитов литовцев в Беларусь. Поскольку Литва больше не выдает белорусам новые визы из-за роли Минска в войне против Украины, могут приехать только те, кому уже были выданы раньше.

«Зафиксировано 570 тыс. пересечений границы белорусами, почти 264 тыс. - литовцами. Так что белорусов едет в два раза больше», — сказал Пукинскас.

Пограничники отмечают, что миграция через пограничные пункты с обеих сторон увеличилась после того, как Беларусь весной начала применять безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. Литовская разведка предупреждает, что Минск может использовать это для вербовки граждан.