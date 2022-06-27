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2022.06.27 16:19

Ландсбергис: Россия стремится узаконить последнюю аннексию Сталина - Калининград

LRT.lt
LRT.lt 2022.06.27 16:19
Витаутас Ландсбергис
Витаутас Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Угрожая ответными мерами на санкции ЕС в отношении калининградского транзита, Россия стремится узаконить "последнюю сталинскую аннексию", заявил Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после обретения независимости.

"Это позиция ЕС по санкциям, и у Литвы нет причин сомневаться или противиться санкциям ЕС", - сказал Ландсбергис журналистам в Сейме.

По его словам, угрозы России по поводу санкций в отношении Калининградского транзита следует оценить очень внимательно.

"Чего хочет путинская Россия? Возможно, она пытается отвлечь внимание от своей ужасной войны в Украине, возможно, она пытается узаконить последнюю аннексию Сталина - Калининградскую область, чтобы еще раз подтвердить, что это на самом деле Россия. Это часть Европы, и это европейская проблема", - сказал Ландсбергис.

Было бы "жалко", если бы ЕС "проявил слабость", скорректировав свои санкции на транзит некоторых товаров, чтобы удовлетворить требования России, добавил он.

На прошлой неделе Литва ввела ограничения на транзит попавших под санкции российских товаров в Калининград и из Калининграда. Москва заявила, что Литва нарушает международные соглашения, и пригрозила "недипломатическими" ответными мерами, если страна не снимет то, что Россия назвала "блокадой" Калининграда.

Литва заявила, что не действовала в одностороннем порядке и лишь ввела санкции ЕС, согласованные в марте.

# Литва# Калининградская область
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