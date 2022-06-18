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Актуальная информация для украинцев: Горячая линия 1808 будет работать круглосуточно

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LRT.lt 2022.06.18 10:38
Украинские беженцы в Литвы
Украинские беженцы в Литвы / Pranešimo autotių nuotr.

Для обеспечения украинцев, прибывающих в Литву, необходимой информацией о социальной и медицинской защите, центрах регистрации, возвращении домой и по другим важным вопросам, с 20 июня начинает круглосуточно работать предназначенная для них Горячая линия 1808. Об этом говорится в пресс-релизе министерства социальной защиты и труда Литовской Республики.

По короткому номеру 1808 операторы будут консультировать военных беженцев на украинском, английском и русском языках.

В этом году в Литве уже нашли временное прибежище более 56 тысяч украинских военных беженцев, в том числе около 22 тысяч несовершеннолетних и около 1,2 тысяч – несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В литовских семьях установлена ​​опека над 19 несовершеннолетними украинцами.

Украинские беженцы в Литвы
Украинские беженцы в Литвы / E. Blaževič/LRT nuotr.

Если за последние пять лет, с 2017 года до 2021 года, в стране было получено около 3 тысяч прошений от иностранцев о предоставлении им убежища в Литве, то за первое полугодие этого года за счет украинских беженцев это число превышено уже более чем в десять раз.

Украинские беженцы в Литвы
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