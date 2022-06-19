Спиртоносная война между Данией и Канадой окончена. Страны поделили остров Ганса

Дания и Канада договорились о разделе крошечного острова Ганса в проливе Нэрса около Гренландии. В течение почти полувека его принадлежность была причиной территориального спора между этими двумя государствами.

Некоторые обозреватели даже называли этот спор войной, поскольку в нем принимали участие вооруженные силы. Правда в процессе конфликта стороны обменивались не бомбами и ракетами, а бутылками с виски и шнапсом.

"Война" началась после того, как Канада и Дания начали переговоры о демаркации границ в проливе Нэрса - этот участок моря шириной примерно 35 км разделяет Канаду и Гренландию (которая является автономной территорией в составе Дании).

В 1973 году соглашение о границе было в целом достигнуто, однако стороны не смогли согласовать вопрос принадлежности острова Ганса, размер которого составляет всего 1,2 кв км.

Дело в том, что Канада и Гренландия находятся от этого небольшого фрагмента суши на равном расстоянии: 18 километров.

По международному законодательству оба государства имели на него право, и в результате Оттава и Копенгаген решили оставить вопрос принадлежности на потом.

Но в 1984 году Канада нанесла первый удар: на острове Ганса высадились ее войска. Они установили там флаг с кленовым листом, а рядом оставили бутылку отборного канадского виски.

Выполнив миссию, военные вернулись домой, пребывая в уверенности, что теперь их страна стала почти на квадратную милю больше.



Датское министерство по делам Гренландии не могло оставить эту вылазку безнаказанной.

Через несколько недель на остров была отправлена экспедиция вооруженных сил Дании, которая заменила канадский флаг своим, а вместо виски там появилась бутылка шнапса.

Этого военным, впрочем, показалось мало, и они оставили в скалах недвусмысленную записку: "Добро пожаловать на датский остров".

Таким образом бескомпромиссная война шнапса с виски была развязана.

В течение следующих 49 лет в ней принимали участие десятки датских и канадских военных, которые оставляли на острове бесчисленные бутылки, флаги и записки - очевидцы говорят, что небольшая скала буквально ими усеяна.

Что при этом происходило с алкоголем, никто в подробностях не сообщает, но многие журналисты предполагают, что после морского путешествия в холодных северных водах моряки нуждались в согревающих напитках - и даже заранее понимали, какого именно приема на безлюдном острове им стоит ожидать.

В конце концов в 2018 году Канада и Дания создали совместную рабочую группу, которой предстояло положить конец конфликту.

Согласно условиям соглашения, которое министерство иностранных дел Дании опубликовало во вторник, каждая из стран получит примерно половину острова, а граница пройдет по расщелине в его середине.

Официальное соглашение о границе будет подписано после его одобрения парламентами двух государств. Когда документ вступит в силу, Канада и Дания формально установят самую длинную морскую границу в мире: ее протяженность составит 3882 км.

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