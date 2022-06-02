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2022.06.02 15:44

Науседа: транзит зерна через Беларусь несовместим с санкционной политикой ЕС

BNS, LRT.lt2022.06.02 15:44
Г. Науседа
Г. Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что транзит украинского зерна через Беларусь несовместим несовместим с санкционной политикой Евросоюза в отношении Минска.

"Я не думаю, что это возможно, так как подобные призывы (литовского бизнеса - ред.) совершенно несовместимы с санкционной политикой Евросоюза", - заявил президент журналистам на Руднинкайском полигоне в четверг.

Представители Клайпедского порта заявили, что транспортировка зерна через Польшу не даст возможности использовать всее возможности порта. Компании полагают, что эффективная логистика возможна только через Беларусь - в таком случае порт сможет отгружать около 10 млн тонн зерновых, а при перевозках через Польшу - только около 1 млн, сообщает издание Verslo zinios.

"Мы приняли очень ясные санкции в отношении белорусского режима и должны их соблюдать. Не вижу ни единой причины, по которой белорусский режим должен оцениваться более позитивно. Даже наоборот - после оценки их поведения в последнее время, я думаю, что мы должны сохранить принципиальную позицию, и не может быть никаких разговоров о смягчении санкций в отношении Беларуси. Это государство, которое заодно с Россией", - отметил он.

Ранее заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук заявил в интервью LRT.lt, что не рассматривает возможность перевоза зерна через Беларусь.

"Как можно рассматривать такую возможность, когда со стороны Беларуси в нашу сторону летят ракеты? Позавчера они начали опять вводить свои войска на границе с Украиной, а на границе с Польшей проводят какие-то военные маневры. И хотя они говорят, что они не принимают участия, наши военные фиксируют вылеты ракет, которые летят со стороны Беларуси и просто бьют по мирным жителям", - заявил Марчук.

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