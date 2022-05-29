Владимир Зеленский

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом

Беспилотник Bayraktar TB2

Новости

1 ч. назад

Литва собрала 5 млн. евро на Байрактар для Украины

Маурицио Мартина

Новости

1 ч. назад

Из-за войны России с Украиной голодающих станет больше на 18 млн

Порт Одессы

Новости

2 ч. назад

Как Литва предлагает обеспечить безопасность украинских судов

Одна из вильнюсских акций в поддержку Украины

Новости

2 ч. назад

Сергей Пархоменко. Невероятное единение в Вильнюсе

25 мая Нэнси Крэмптон-Брофи признали виновной в убийстве супруга

Новости

2 ч. назад

В США автора эссе "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве мужа

Лондон

Новости

3 ч. назад

Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

Война России против Украины

Новости

3 ч. назад

Европол обеспокоен послевоенной судьбой вооружений в Украине

Российские военнослужащие в оккупированной Украине

Новости

3 ч. назад

Русский дух. Елена Фанайлова – о запахе войны

Дмитрий Медведев

Новости

3 ч. назад

Медведев призвал ужесточить контроль над "иноагентами"

«Baltic Pride» в Вильнюсе (архивное фото)

Новости

4 ч. назад

Организаторы «Baltic Pride» ждут 10 тыс. участников, рассчитывают избежать провокаций

Лаймонас Тапинас

Новости

4 ч. назад

Умер известный журналист Лаймонас Тапинас

Элен Броше

Новости

4 ч. назад

Беженка из Харькова Элен Броше – на вильнюсском «острове красоты» Александра Васильева

Останки двух человек, найденные в Доме ремесленника в Помпеях, запечатлены на фотографии в 1934 году

Новости

5 ч. назад

Тайны ДНК жертв Везувия. Ученые впервые секвенировали геном погибшего в Помпеях

Музей Великокняжеского дворца

Новости

5 ч. назад

В воскресенье – последний шанс бесплатно увидеть скульптуры украинского барокко и детские доспехи Сигизмунда Августа

Владимир Зеленский

Новости

5 ч. назад

"Они его все боятся" – Зеленский оценил вероятность госпереворота в России

Новости

2022.05.29 12:19

Литва собрала 5 млн. евро на Байрактар для Украины

Новая газета – Балтия2022.05.29 12:19
Беспилотник Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2 / Vida Press nuotr.

За три дня литовский журналист Андрюс Тапинас собрал 5 млн. евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

«Наверное впервые в истории граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другой стране», — написал журналист.

Информацию о сборе требуемой суммы также подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«На следующей неделе займемся согласованием и подписанием финансовых и иных документов, чтобы деньги можно было потратить на Байрактар», — указал министр.

Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Ранее журналист получил согласие от властей Литвы и Турции на приобретение Байрактара.

Беспилотники, произведенные турецкой компанией Baykar, использовались украинскими военными для защиты от российского вторжения. В начале мая ракета, запущенная с Bayraktar TB2, уничтожила российский десантный корабль у острова Змеиный в Черном море.

Новая газета - Балтия

Беспилотник Bayraktar TB2
Арвидас Анушаускас
# Литва# Война в Украине
Владимир Зеленский
1 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом

постоянно дополняется
Маурицио Мартина
1 ч. назад

Из-за войны России с Украиной голодающих станет больше на 18 млн

Порт Одессы
2 ч. назад

Как Литва предлагает обеспечить безопасность украинских судов

Одна из вильнюсских акций в поддержку Украины
2 ч. назад

Сергей Пархоменко. Невероятное единение в Вильнюсе

25 мая Нэнси Крэмптон-Брофи признали виновной в убийстве супруга
2 ч. назад

В США автора эссе "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве мужа

Лондон
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

Война России против Украины
3 ч. назад

Европол обеспокоен послевоенной судьбой вооружений в Украине

Российские военнослужащие в оккупированной Украине
3 ч. назад

Русский дух. Елена Фанайлова – о запахе войны

Дмитрий Медведев
3 ч. назад

Медведев призвал ужесточить контроль над "иноагентами"

«Baltic Pride» в Вильнюсе (архивное фото)
4 ч. назад

Организаторы «Baltic Pride» ждут 10 тыс. участников, рассчитывают избежать провокаций

Война России против Украины
2022.05.28 23:12

Хроника путинской войны. На Донбассе, в Харьковщине и на юге Украины идут интенсивные бои

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
2022.05.29 04:05

Историческое событие: Православная Церковь Литвы хочет расширить границы своей самостоятельности

Лаймонас Тапинас
2022.05.29 09:18

Умер известный журналист Лаймонас Тапинас

Владимир Зеленский
2022.05.29 12:29

Хроника путинской войны. Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом

постоянно дополняется
Элен Броше
10
2022.05.29 09:00

Беженка из Харькова Элен Броше – на вильнюсском «острове красоты» Александра Васильева

10
Владимир Зеленский
2022.05.29 08:30

"Они его все боятся" – Зеленский оценил вероятность госпереворота в России

Музей Великокняжеского дворца
2022.05.29 08:35

В воскресенье – последний шанс бесплатно увидеть скульптуры украинского барокко и детские доспехи Сигизмунда Августа

«Baltic Pride» в Вильнюсе (архивное фото)
2022.05.29 09:40

Организаторы «Baltic Pride» ждут 10 тыс. участников, рассчитывают избежать провокаций

Война России против Украины
2022.05.29 10:25

Европол обеспокоен послевоенной судьбой вооружений в Украине

Российские военнослужащие в оккупированной Украине
2022.05.29 10:15

Русский дух. Елена Фанайлова – о запахе войны