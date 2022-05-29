Литва собрала 5 млн. евро на Байрактар для Украины

За три дня литовский журналист Андрюс Тапинас собрал 5 млн. евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

«Наверное впервые в истории граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другой стране», — написал журналист.

Информацию о сборе требуемой суммы также подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«На следующей неделе займемся согласованием и подписанием финансовых и иных документов, чтобы деньги можно было потратить на Байрактар», — указал министр.

Арвидас Анушаускас / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Ранее журналист получил согласие от властей Литвы и Турции на приобретение Байрактара.

Беспилотники, произведенные турецкой компанией Baykar, использовались украинскими военными для защиты от российского вторжения. В начале мая ракета, запущенная с Bayraktar TB2, уничтожила российский десантный корабль у острова Змеиный в Черном море.

Новая газета - Балтия