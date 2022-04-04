Литва предписала послу России покинуть страну и отзывает своего посла из РФ

Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией - правительство предписало российскому послу покинуть Литву. Кроме того, власти страны предписали закрыть консульство России в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России акты жестокости в оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняла решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву", - сказал глава литовского дипломатического ведомства.

Ландсбергис также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас.

"Жестокость оккупационных сил России нарушает любые нормы цивилизованного мира. То, что мир увидел в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения других городов можно будет увидеть и другие примеры ужасающих военных преступлений", - утверждает министр.



Посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев

Киев, Украина / Shuttertock.com

Он также информировал, что посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев.



До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа.



Латвия также понизит уровень дипломатических отношений с Россией, следует из заявления министра иностранных дел страны Эдгарса Ринкевичса.



Российский МИД отреагировал на эти заявления, отметив, что ответ Москвы не заставит себя ждать.

Гнев международного сообщества взывали обнаруженные в небольшом городке Буча к северо-западу от Киева массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в убийстве мирного населения.

Россия отклоняет эти обвинения и утверждает, что Киев сфальсифицировал видеоматериалы с трупами в Буче.

После российского вторжения в Украину страны Европы и США ввели санкции против России. Затем последовала серия высылок дипломатических работников России из нескольких стран.