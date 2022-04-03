Витаутас Ландсбергис

Новости

36 мин. назад

Витаутас Ландсбергис: "Россия успешно превращена в дурдом"

Папа римский Франциск

Новости

46 мин. назад

Папа римский не исключает поездки в Киев

Беженцы в вильнюсском регистрационном центре

Новости

1 ч. назад

На курсы литовского в Вильнюсе записались более тысячи украинцев

Збигнев Единский и Вальдемар Томашевский

Новости

1 ч. назад

Томашевский: Единский написал заявление о приостановке членства в партии

Война России в Украине

Новости

9 ч. назад

Хроника путинской войны. Украинские войска восстановили контроль над Киевской областью

Арунас Дулькис

Новости

20 ч. назад

Министр Дулькис: Литовские медики отправятся в Украину в середине апреля

Александра Яковлева с Андреем Мироновым в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"

Новости

21 ч. назад

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Встреча Гитанаса Науседы с главой французского МИДа

Новости

21 ч. назад

Г. Науседа призвал Францию взять на себя роль лидера в переговорах о членстве Украины в ЕС

Литовско-белорусская граница

Новости

21 ч. назад

За сутки пограничники развернули 63 мигрантов, ночью c белорусской стороны доносились выстрелы

Коронавирус в Литве

Новости

22 ч. назад

В Литве выявлено 2 442 случая коронавируса, скончалось 9 человек

Владимир Путин

Новости

22 ч. назад

Месть подпольного человека. Сергей Медведев – о хотенье Путина

Артем Шейнин

Новости

23 ч. назад

Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина

Прага

Новости

23 ч. назад

МИД Чехии призвал дипломатов РФ "покинуть тонущий корабль"

Людмила Улицкая

Новости

23 ч. назад

Людмила Улицкая: Если войну остановят, то это будет заслуга женщин

Верховная Рада Украины

Новости

23 ч. назад

Верховная Рада одобрила закон о национализации имущества россиян

Москва

Новости

23 ч. назад

В России еще 8 человек признаны "иноагентами"

Новости

2022.04.03 07:30

Томашевский: Единский написал заявление о приостановке членства в партии

LRT.lt, ELTA2022.04.03 07:30
Збигнев Единский и Вальдемар Томашевский
Збигнев Единский и Вальдемар Томашевский / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Как сообщил в фейсбуке лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, после скандального выступления в публичном пространстве Збигнев Единский написал заявление о приостановке своего членства в партии.

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей однозначно поддерживает евроатлантическое направление Литвы, утверждает председатель партии В. Томашевский.

«Партия отмежевывается от личного комментария Збигнева Единского в фейсбуке», – написал Томашевский.

В пятницу Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей заверила, что рассмотрит вопрос о членстве бывшего парламентария З. Единского в своих рядах.

Во вторник З. Единский заявил в своем аккаунте в фейсбуке, что Польша должна выйти из НАТО и ЕС и заключить союз с Россией.

«Польша должна как можно скорее выйти из НАТО и ЕС и заключить союз с Россией. Это будет самый крепкий союз славянских стран, основанный на христианских и семейных ценностях, выгодный гражданам Польши, а не кому-то по другую сторону океана», – заявил З. Единский в личном аккаунте в фейсбуке.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Витаутас Ландсбергис
36 мин. назад

Витаутас Ландсбергис: "Россия успешно превращена в дурдом"

Папа римский Франциск
46 мин. назад

Папа римский не исключает поездки в Киев

Беженцы в вильнюсском регистрационном центре
1 ч. назад

На курсы литовского в Вильнюсе записались более тысячи украинцев

Война России в Украине
5
9 ч. назад

Хроника путинской войны. Украинские войска восстановили контроль над Киевской областью

обновляется
5
Арунас Дулькис
20 ч. назад

Министр Дулькис: Литовские медики отправятся в Украину в середине апреля

Александра Яковлева с Андреем Мироновым в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"
21 ч. назад

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Встреча Гитанаса Науседы с главой французского МИДа
21 ч. назад

Г. Науседа призвал Францию взять на себя роль лидера в переговорах о членстве Украины в ЕС

Литовско-белорусская граница
21 ч. назад

За сутки пограничники развернули 63 мигрантов, ночью c белорусской стороны доносились выстрелы

Коронавирус в Литве
22 ч. назад

В Литве выявлено 2 442 случая коронавируса, скончалось 9 человек

Владимир Путин
22 ч. назад

Месть подпольного человека. Сергей Медведев – о хотенье Путина

Война России в Украине
5
2022.04.02 23:20

Хроника путинской войны. Украинские войска восстановили контроль над Киевской областью

обновляется
5
Александра Яковлева с Андреем Мироновым в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"
2022.04.02 11:38

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Владимир Путин
2022.04.02 10:03

Месть подпольного человека. Сергей Медведев – о хотенье Путина

Арунас Дулькис
2022.04.02 11:56

Министр Дулькис: Литовские медики отправятся в Украину в середине апреля

Артем Шейнин
2022.04.02 09:43

Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина

Коронавирус в Литве
2022.04.02 10:23

В Литве выявлено 2 442 случая коронавируса, скончалось 9 человек

Прага
2022.04.02 09:34

МИД Чехии призвал дипломатов РФ "покинуть тонущий корабль"

Людмила Улицкая
2022.04.02 09:22

Людмила Улицкая: Если войну остановят, то это будет заслуга женщин

Верховная Рада Украины
2022.04.02 09:16

Верховная Рада одобрила закон о национализации имущества россиян

Встреча Гитанаса Науседы с главой французского МИДа
2022.04.02 11:17

Г. Науседа призвал Францию взять на себя роль лидера в переговорах о членстве Украины в ЕС