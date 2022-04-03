Томашевский: Единский написал заявление о приостановке членства в партии

Как сообщил в фейсбуке лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, после скандального выступления в публичном пространстве Збигнев Единский написал заявление о приостановке своего членства в партии.

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей однозначно поддерживает евроатлантическое направление Литвы, утверждает председатель партии В. Томашевский.

«Партия отмежевывается от личного комментария Збигнева Единского в фейсбуке», – написал Томашевский.

В пятницу Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей заверила, что рассмотрит вопрос о членстве бывшего парламентария З. Единского в своих рядах.

Во вторник З. Единский заявил в своем аккаунте в фейсбуке, что Польша должна выйти из НАТО и ЕС и заключить союз с Россией.

«Польша должна как можно скорее выйти из НАТО и ЕС и заключить союз с Россией. Это будет самый крепкий союз славянских стран, основанный на христианских и семейных ценностях, выгодный гражданам Польши, а не кому-то по другую сторону океана», – заявил З. Единский в личном аккаунте в фейсбуке.