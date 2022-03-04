Литовка из Херсона: Россияне ведут себя хуже зверей

«Оккупанты убивают мирное население, бомбят жилые дома, детские сады, родильные дома, используя запрещенное оружие международными конвенциями. Они расстреливают на дорогах машины скорой помощи и гражданские автомобили с женщинами и детьми», - рассказывает в интервью LRT.lt жительница Херсона литовского происхождения Наталия Бимбирайте.

Херсон стал первым областным городом Украины, взятым под контроль российскими войсками. В городе российские войска планируют провозгласить "Херсонскую народную республику". Об этом 4 марта сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Мэр города Игорь Колыхаев написал в "Фейсбуке", что власти продолжают работать и пытаются ликвидировать последствия вторжения: «Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д.».

«В городе есть реальная угроза того, что мародёры растащат запасы продовольствия. А городу нужны продукты питания и промышленные товары. Особенно это касается самых незащищённых слоёв населения», - написал в социальной сети мэр города.

Американский чиновник, слова которого приводит «Голос Америки», рассказал, что по мнению США, целью России может быть продвижение через Херсон к Николаеву, чтобы создать там оперативную базу, которую они смогут использовать для окружения и взятия Одессы.

«Я верю, что Украина победит нашествие орков», - говорит Наталия Бимбирайте. В феврале 2014 года она уже защищала Херсон. Тогда Россия захватила Крым и пыталась продвинуться на юг Украины.



Наталия констатирует, что 2 марта в Херсон российские войска вошли с большим количеством военной техники.

– Наталия, вы сейчас находитесь в деревне под Херсоном. Насколько это безопасное место?

– Да. Мы с семьей в деревне. Пока здесь тихо. Как будет бальше, никому неизвестно.

Россияне захватили херсонский вокзал / фото УНИАН

– Как работает интернет и мобильная связь?



– 2 марта оккупанты вошли в Херсон с большим количеством техники. 1 марта начались перебои с мобильной связью. Невозможно поговорить. Интернет пока есть, но не везде берет.

– Несколько дней назад вы говорили о том, что не было возможности уехать из области – почему? Почему вы не уехали во Львов или Польшу еще 24 февраля?

– Я выехала с семьей в деревню 24 февраля, когда мы узнали, что на Антоновском мосту в Херсоне идут бои (это мост через Днепр из Херосна в Олешки). Из многоэтажного дома, где мы живем, виден этот мост. Не уехали сразу дальше, потому что мне нужно было вернуться в город за друзьями, их дом тоже в очень опасном месте, а они без транспорта.

– Что говорят о ситуации в Херсоне ваши друзья, родственники? Кто-то там остался?

– 2 марта в Херсон вошли оккупанты с большим количеством военной техники: танки, БТР-ы и т.д. Сильно обстреливали жилые кварталы. Более 300 убитых горожан, в том числе и отряд территориальной обороны, который пытался остановить вражескую колонну. Пожары. Оккупанты не попускали медиков и пожарников оказывать помощь, обстреливали автомобили.

Война в Украине / AP nuotr.

Утром друзья сообщили, что российские снаряды попали в соседние дома к нашему. Утром знакомого нашли застреленным в его машине. Только в четверг в обед удалось собрать и похоронить убитых херсонцев. Все были в гражданской одежде.

– Что известно о поведении российских военных? Не мародерствуют ли? Может быть, сдаются? Дезертируют?

– В Херсоне российские военные грабили магазины. В четверг городским властям удалось договориться о развозе продуктов питания по городу, проезду медиков и пожарников, ремонте поврежденных коммуникаций.

В некоторых районах нет газа, воды. Мародерство появилось, к сожалению, этим занимаются и местные жители, маргиналов везде хватает. В других местах российские военные ведут себя по-разному: уже некоторые сдаются в плен и раскаиваются, многие из них деморализованы.

Наталия Бимбирайте c украинскими военными (архивное фото) / Фото из личного архива

– Как вы расцениваете помощь, санкции Запада? Согласны ли вы с утверждением президента Украины В. Зеленского о том, что Украина осталась один на один с врагом?

– Мы благодарим Запад за введенные санкции и оказанную помощь. Но этого сейчас мало, согласна с нашим президентом. Оккупанты убивают мирное население, бомбят жилые дома, детские сады, родильные дома, используя запрещенное оружие международными конвенциями, расстреливают на дорогах машины скорой помощи и гражданские автомобили с женщинами и детьми, блокируют гуманитарную помощь. Россияне ведут себя хуже зверей.

– Что вы думаете о словах экс-президента Литвы Д. Грибаускайте о том, что санкции не остановят войну, войну в Украине может оставить (ответная) война.

– Лично я поддерживаю слова Дали Грибаускайте. Еще до войны в интервью с вами я предупреждала о том, что, если вдруг Украина не выстоит, следующими будут страны Евросоюза. Путин – сумасшедший, как и Гитлер. Мы все помним историю и жертвы Второй мировой. Тогда Европа тоже долго думала...

– Верите ли вы, что Украина выстоит? Верите ли в боевой дух украинцев?



Война в Украине / AP nuotr.

– Да, я верю, что Украина победит нашествие орков. Потому что российские военные показали в Украине свое настоящее лицо - у них нет ни чести, ни совести. Это трусы, которые только и способны убывать безоружных. Боевой же дух и самоотверженность украинских военных сил и гражданского населения вызывает восхищение.

За два дня в Украине записались в отряды территориальной обороны 100 тысяч мужчин и женщин, которые прошли войну на Востоке Украины и бывали в других горячих точках и теперь стали рядом с украинскими вооруженными силами. Большинство украинцев, причем людей разных национальностей, встали на защиту своих городов и сел.

– Есть ли у вас надежда на то, что русский народ проснется и выйдет с массовыми протестами на улицы?

– Мы никогда не простим россиян за убитых детей и мирных украинцев. На десятки, а может и сотни лет, россияне будут презираемы за те беды, которые они нам принесли. Маленькая надежда есть, что русский народ проснется и поймет весь ужас разрушений из безумного правителя. В России еще остались люди с человеческими ценностями, но их мало.