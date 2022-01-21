Мэр: здание Дома Москвы в центре Вильнюса снесут

Находящееся в центре Вильнюса здание Дома Москвы снесут. Об этом заявил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.
«Дом Москвы демонтируют. Если кто-то спросит, почему сносят практически достроенное здание — его построили выше, чем было разрешено, это недопустимо, с архитектурной точки зрения — это инородное тело, с функциональной — недостроенное и нерациональное» — заявил он.
Осенью 2021 года главный административный суд Литвы отклонил жалобу строителя «Московского центра культуры и бизнеса — Дома Москвы» на то, что ему не выдали разрешение на строительство. Это постановление обжалованию не подлежит.
«Сейчас только вопрос времени, когда Национальная земельная служба формально упразднит соглашение об использовании земли (надеюсь, времени много не потребуется), а Государственная инспекция по строительству и планированию территорий начнет процесс сноса (только она по закону может это сделать —мы тоже уже обратились)», — прибавил он.
В 2016 году Вильнюсский участковый суд отменил разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе, выданное в 2008 году. В 2018 году мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в Департамент госбезопасности по вопросу «Дома Москвы» в Вильнюсе. Он не раскрыл подробностей дела, но заявил, что объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.
"Новая газета - Балтия"