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2022.01.21 08:18

Мэр: здание Дома Москвы в центре Вильнюса снесут

Новая газета – Балтия2022.01.21 08:18
Здание Дома Москвы
Здание Дома Москвы / I. Gelūno/BNS nuotr.

Находящееся в центре Вильнюса здание Дома Москвы снесут. Об этом заявил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.

«Дом Москвы демонтируют. Если кто-то спросит, почему сносят практически достроенное здание — его построили выше, чем было разрешено, это недопустимо, с архитектурной точки зрения — это инородное тело, с функциональной — недостроенное и нерациональное» — заявил он.

Осенью 2021 года главный административный суд Литвы отклонил жалобу строителя «Московского центра культуры и бизнеса — Дома Москвы» на то, что ему не выдали разрешение на строительство. Это постановление обжалованию не подлежит.

Здание Дома Москвы
Здание Дома Москвы / L. Balandžio/BNS nuotr.

«Сейчас только вопрос времени, когда Национальная земельная служба формально упразднит соглашение об использовании земли (надеюсь, времени много не потребуется), а Государственная инспекция по строительству и планированию территорий начнет процесс сноса (только она по закону может это сделать —мы тоже уже обратились)», — прибавил он.

В 2016 году Вильнюсский участковый суд отменил разрешение на строительство Дома Москвы в Вильнюсе, выданное в 2008 году. В 2018 году мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в Департамент госбезопасности по вопросу «Дома Москвы» в Вильнюсе. Он не раскрыл подробностей дела, но заявил, что объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.

"Новая газета - Балтия"

Здание Дома Москвы
Здание Дома Москвы
# Литва
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