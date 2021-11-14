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2021.11.14 13:10

Le Figaro: Безумная история о "фальшивых Киану Ривзах", которые выманивали деньги у женщин

Le Figaro, InoPressa2021.11.14 13:10
Киану Ривз (настоящий)
Киану Ривз (настоящий) / фото AP

"Вот уже четыре года, скрываясь в тени, свирепствуют фальшивые Киану Ривзы. После первого дела в Канаде в 2017 году фейковые аккаунты аферистов, выдающих себя за звездного актера "Матрицы", стали распространяться с быстротой молнии. От Тайваня до Миннесоты "афера с Киану Ривзом становится воистину глобальным явлением", - сетует Дэвид Лазарус, журналист The Los Angeles Times, исследующий эту тему. Появляется все больше и больше жертв в Северной Америке, а также в Европе, в Азии, по всей планете", - пишет Le Figaro.

"Методика хорошо отработана. Здесь не нужно прибегать к искусственному интеллекту или какому-либо алгоритму. Такой фальшивый Киану в первое время рыскает "вдоль и поперек по социальным сетям в поисках "нужного профиля", - поясняет Лазарус в издании ADN. Он связывается со своей жертвой по электронной почте, через личное сообщение в Instagram, Facebook, Twitter или на сайтах знакомств. Далее - установление близости и начало флирта: машина запущена", - говорится в статье.

"Целевая мишень: немолодые женщины. Они более легковерные в плане подкатов через интернет, легче выкладывают деньги, даже если причины чаще всего представляются весьма надуманными. Распространяется несколько хорошо продуманных версий: одна, где актера якобы незаконно лишили свободы в Турции, где он снимает свой последний фильм. Тамошнее правительство блокирует ему доступ к его банковским счетам. Другая версия состоит в том, чтобы заставить жертв поверить, что для завершения своего следующего фильма ему необходимо получить доступ к банковскому счету своей жертвы, с тем, чтобы покупать и продавать биткоины. Одна 80-летняя женщина зашла так далеко, что продала свой дом в Миннесоте, чтобы присоединиться к своему дорогому и нежному Киану в Лос-Анджелесе и поселиться там. Несмотря на многочисленные предостережения, ее семья ничего не смогла сделать", - указывает автор статьи Матильда Зайферт.

"От 3 тыс. канадских долларов до целого дома - фальшивые Киану Ривзы преуспевает в искусстве обмана. Одному из мошенников удалось украсть биткоины на 350 тыс. долларов у двух тайваньских поклонниц актера. Пообещав жениться на одной из них, он попросил ее использовать свой банковский счет для покупки и продажи биткоинов, чтобы он мог завершить свой следующий фильм. Мошенничество зашло так далеко, что под сомнение была поставлена честность одной из этих двух женщин. Прокуратура Тайбэя сначала обвинила ее в отмывании денег, но позже раскрыла секрет и реабилитировала жительницу Тайваня", - сообщает издание.

"Но почему возникла идея украсть личность Киану Ривза, а не кого-то другого? - задумывается автор публикации. - По данным опроса, проведенного Мадлен Брэнд, журналисткой американской радиостанции KCRW, Киану Ривз является любимым голливудским актером немолодых женщин. И причина тому - он "слишком хороший для нашего мира" - таков заголовок в газете The New Yorker, описывающей его портрет. Правильный мужчина, самопровозглашенный феминист, которые выходит в свет с женщиной своего возраста, напоминает The New York Times...".

InoPressa

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