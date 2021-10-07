Конфедерация профсоюзов: тесты на COVID-19 стоят дорого - работник не потянет

С 1 декабря в Литве работники, которые не хотят проходить вакцинацию от COVID-19, должны будут сами оплачивать тесты. Такое решение правительство приняло в среду. Пока обязательной вакцинации для работающих в определенных сферах не будет.

Предусматривается, что тестирование не должно оплачиваться только сотрудниками, которые не могут пройти вакцинацию из-за медицинских противопоказаний. Для них тестирование будет бесплатным. Это решение еще должно быть одобрено Сеймом.

Новшество в интервью русской службе Радио ЛРТ прокомментировал председатель Конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

«Я об этом решении знал уже позавчера, потому что мы встречались с премьер-министром И. Шимоните и я прямо задал вопрос: «Правда ли, что работодатели будут оплачивать тестирование?». Она меня заверила, что это неправда и те работодатели, которые хотят платить за своих работников, могут это делать, но, если работодатель не готов это сделать, тестирование должны будут оплачивать сами работники», - отметил Данас Арлаускас.

Отвечая на вопрос, насколько тяжелой эта ноша была бы для работодателей, он подчеркнул, что все дело в том, что неизвестно, как долго будет продолжаться пандемия и сколько будут стоить тесты.

«Другой вопрос: какую цель преследует правительство? Если главной целью является вакцинация, то условие, что должны платить работодатели или государство, никак не будет мотивировать работников вакцинироваться. Потому что это очень удобно – если кто-то платит, то почему бы не воспользоваться. Многие пугают, что какие-то непонятные последствия могут быть после вакцины, так вот такие люди и пользуются возможностью и работать, и получать бесплатное тестирование», - сказал председатель Конфедерации работодателей.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что правительство приняло «мудрое решение»: «Те, кому работодатель не оплатит тестирование, они задумаются: может стоит вакцинироваться?».

Конфедерация профсоюзов: работник не потянет



Тестирование на COVID-19 / AP nuotr.

Тем временем член правления Конфедерации профсоюзов Раймундас Тамашаускас акцентирует, что еще 13 сентября правительство расширило список работников, которые должны тестироваться в обязательном порядке, и включило в него всех, кто работает на производстве.

«Это означает, что практически все в Литве должны тестироваться, чтобы приходить на работу. И сейчас правительство будет предлагать Сейму определиться. Еще летом мы говорили, что делать так, чтобы рабочие сами платили за свои тесты, просто по решению правительства, нельзя, это можно сделать только изменив закон. Мы надеемся, что в Сейме будут нормальные люди, которые поймут, что это не решает тех задач, которые пытается такими действиями решить правительство», - говорит глава Конфедерации профсоюзов Раймундас Тамашаускас.

«Если говорить о том, смогут ли работники платить за свои тесты, то цены на тесты разные: от 10-15 до 70-80 евро. Но все равно, если тест делать четыре раза в месяц, это будет стоить от 40 до нескольких сотен евро – это слишком много, работник не потянет», - добавляет он.

Он отмечает, что эти меры правительства направлены на то, чтобы люди в Литве начали вакцинироваться, но «странно то, что наше правительство нацелено на ту группу, которая не является группой риска».

«Сейчас группа риска – это люди в возрасте 75+, а они не работают, им тестироваться не надо, и в отношении них ничего не делается. Сейчас нажим делается только на тех, кто работает в данный момент - это предприятия, которые уже наладили работу. Помните, прошлой весной, когда не было вакцин, наши предприятия работали, они не тестировались, а работали. И проблемы не было.

Все эту задачу разрешили, работали, чтобы не было лишних контактов, чтобы не было рисков заразиться и заразить других, а этой осенью, с 13 сентября решили, что нет, они уже не умеют работать, надо все изменить, они должны тестироваться. Так вот, если отменить эту строчку, которая говорит о работниках на производстве, я думаю, они все эти деньги сэкономят, и не надо будет думать, как заставить людей вакцинироваться», - сказал Раймундас Тамашаускас в интервью русской службе Радио ЛРТ.