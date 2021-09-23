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2021.09.23 07:44

Окончательное решение суда: "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет

BNS, LRT.lt2021.09.23 07:44
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Зародившаяся 17 лет назад идея построить в Вильнюсе центр культурного и экономического сотрудничества Литвы и России, или так называемый "Дом Москвы", окончательно провалилась – центра в Вильнюсе не будет, окончательно постановил суд.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду отклонил жалобу строителя - общественного учреждения "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" в связи с невыдачей разрешения на строительство "Дома Москвы", сообщило Вильнюсское самоуправление.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что решение суда поставило точку в истории спора самоуправления и "Дома Москвы".

"Мы правы, что не разрешили дальнейшее строительство. Мы не позволяем себя дурачить. Я рад, что теперь, после окончательного и не подлежащего обжалованию решения суда, я говорю это не только за себя и за Вильнюсское самоуправление, но и за наше государство. Спасибо!" - сказал для пресс-релиза Р. Шимашюс.

Представители ГАСЛ сказали BNS, что материалы дела огласке не подлежат.

Вильнюсской окружной административный суд в июле 2020 года также отклонил жалобу общественного учреждения "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" в связи с невыдачей разрешения на строительство. Суд счел, что решение самоуправления отказаться согласовывать проектные предложения по зданию на основании информации Департамента государственной безопасности обосновано.

Строитель "Дома Москвы" - общественное учреждение "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" просил суд отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по зданию и обязать рассмотреть их заново.

Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве.

Тогда сообщалось, что этот проект будет центром культуры и предпринимательства, а его целью будет создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва# Россия
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