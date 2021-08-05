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2021.08.05 09:06

Посол ЕС: aвиарейсы из Ирака в Минск отменяются на ближайшие 10 дней

BNS2021.08.05 09:06
„Iraqi Airways“
„Iraqi Airways“ / AP nuotr.

Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Мартин Хат заявил, что авиарейсы из этой страны в Беларусь отменяются на ближайшие 10 дней.

"Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны", - сказал дипломат Сообщества BNS в среду вечером.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Iraq Airways еще не получил.

М. Хат также сказал, что иракское правительство во вторник сформировало комитет, который займется выяснением вероятной незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

ЕС в последнее время включился в переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак сократить объемы полетов в Минск.

Как сообщалось, Iraqi Airways планировали в ближайшее время выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но еще из трех городов - Басры, Эрбиля и Сулеймании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.

„Iraqi Airways“
„Iraqi Airways“
1 / 1AP nuotr.
„Iraqi Airways“
# Литва# Беларусь
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