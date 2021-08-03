Пропаганда в Беларуси уподобляется российской

Кроме все большей схожести с российской пропагандой независимые медиа-эксперты обращают внимание на новые акценты в пропагандистской кампании, которую ведут белорусские госСМИ.

Государственная пропаганда в Беларуси существенно изменилась за последний год. Аналитики исследовательского проекта Media IQ обратили, в частности, внимание на уподобление белорусской пропаганды российской: белорусов теперь, как и россиян, готовят к столкновению цивилизаций, холодной, а, возможно, и горячей войне. Это служит обоснованием для зачистки всего общественного и медийного пространства.

"Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно", - откровенно заявил Лукашенко 30 июля на совещании с чиновниками госаппарата.

Новые тенденции пропаганды



Если до президентских выборов в августе 2020 года госСМИ просто восхваляли Александра Лукашенко и старались дискредитировать его политических оппонентов, то после этого события пропаганда вышла на новый уровень: в эфире телеканалов стали показывать самооговоры избитых участников акций протестов, "признания" медийных деятелей в намерении совершать теракты и государственный переворот.

Раньше было невозможно представить, чтобы государственное телевидение в Беларуси предоставляло эфир для регулярной передачи Григория Азаренка, который в качестве визуального ряда использует портрет "врага народа" крупным планом и изображения приготовленной для него петли.

Еще пример: издаваемая администрацией президента газета "СБ. Беларусь сегодня" публикует списки тех, кого еще следует наказать. Так, в статье "Пропалывать загаженную ниву нужно вместе" Андрей Муковозчик перечисляет имена "подписавшихся за собственную прополку и окучивание" и, обращаясь к правоохранительным органам, призывает: "Работайте, братья".*

Пропагандисты начали обрабатывать неопределившихся



Независимый политолог Ольга Харламова в интервью DW высказала мнение, что в последнее время произошло смещение акцентов в государственной пропаганде: политических оппонентов демонизируют не только в глазах сторонников властей, но и тех, кто еще не определился со своей позицией.

По словам эксперта, при анализе пропаганды напрашиваются исторические параллели с 1937 годом, но Харламовой ближе литературное сравнение с "двухминутками ненависти" (в оригинале - Two Minutes Hate) в романе Джорджа Оруэлла "1984", где жители вымышленной страны Океании должны были смотреть фильм о врагах правящей партии и выражать к ним ненависть. По словам Харламовой, такие "двухминутки" и проводятся на государственном белорусском телевидении.

Сооснователь и академический директор варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев в интервью DW констатирует, что тезис о том, что репрессии следует продолжить и усилить в отношении всех тех, кто публично не поддерживает действия властей, уже который месяц продвигается колумнистами "СБ. Беларусь сегодня".

Говоря о публикации Муковозчика со списком "на прополку", Елисеев отметил: "Эта статья примечательна тем, что собрала воедино около 30 имен-подписантов обращения против репрессий в отношении экспертного сообщества. И ранее "СБ. Беларусь сегодня" регулярно набрасывалась на конкретных экспертов, журналистов, активистов и оппонентов власти. Но теперь число объектов для нападок не ограничивается одним или несколькими людьми".

Эксперт считает, что сотрудники ряда госСМИ фактически претендуют даже больше, чем на статус пропагандиста - берут на себя роль судей, решающих, на кого должен опуститься "карающий меч".

Цель режима - заставить всех замолчать



В свою очередь Харламова видит в такого рода публикациях еще один эффект: "Безусловно, к кому-то из этого списка придут для того, чтобы поддерживать такой нестабильный эмоциональный фон". Политолог считает, что таким образом правящий режим добивается, чтобы его политические оппоненты "боялись, жили в ожидании, работали в информационном поле нелогично, руководствуясь не разумом, а эмоциями".

В ряде случаев эта тактика государственной пропаганды оказывается эффективной: одни перестают высказываться на общественно-политические темы, другие уезжают из страны, многие тиражируют тезис о том, что любое проявление нелояльности наказуемо в Беларуси.