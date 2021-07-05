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2021.07.05 10:47

Из-за потоков мигрантов МВД обратилось к мэриям, думают о привлечении армии

Паулюс Вилуцкас, BNS2021.07.05 10:47
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė / BNS nuotr.

В связи с необходимостью приема наплыва нелегальных мигрантов министерство внутренних дел обратилось к самоуправлениям всей Литвы, также рассматривается возможность привлечения армии, сообщила глава МВД Агне Билотайте. Она сказала, что дала поручение начать строительство палаточного городка, в котором было бы более 1 тыс. мест.

"Хочу сказать, что есть обращение ко всем самоуправлениям Литвы, к 7 июля мы попросили предоставить всю информацию о возможностях принять незаконных мигрантов", – заявила А. Билотайте в воскресенье вечером на пресс-конференции в Варенском районе.

"Здесь вопрос не только в помещениях, но и в обеспечении логистики, питания, гигиены", – добавила министр.

По ее словам, для обеспечения безопасности населения будут привлечены все ведомства МДВ, рассматривается привлечение военных-добровольцев.

"Хочу заверить, что со стороны МВД будет обеспечена всесторонняя охрана, с привлечением всех наших ведомств – прежде всего, полиции, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности, попросим помощи у Союза стрелков", – сказала министр.

"Мы также рассматриваем возможность привлечь военных-добровольцев, чтобы они помогли нам контролировать ситуацию, чтобы люди, рядом с которыми расселяют незаконных мигрантов, чувствовали себя в безопасности", – отметила А. Билотайте.

По ее словам, принимаются решения о дополнительной инфраструктуре для приема мигрантов – к 28 июля будут построены модульные домики, в Друскининкском самоуправлении начнут строить ангары.

Кроме того, А. Билотайте утверждает, что указано начать строительство палаточного городка, в котором мигрантам будет выделено около 1 тыс. мест.

Migrantai
Migrantai / VSAT nuotr.

За выходные дни было сообщено о почти 280 задержанных нелегальных мигрантах, которые прибыли в Литву. В субботу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила о задержании 116 таких мигрантов, а в воскресенье – еще о 160. Основная часть мигрантов пересекает границу в Друскининкском самоуправлении.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис ранее в воскресенье сообщил BNS, что мигрантов с Друскининкской заставы доставляют в приграничные самоуправления, где этим лицам предоставлены помещения.

В этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 1 098 мигрантов – почти в 12,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

В связи с сильно выросшим потоком нелегальных мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу заявила, что считает наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси местью белорусского режима за общую позицию ЕС, выраженную после расправ Минска с гражданским обществом, репрессий, захвата гражданского самолета в мае.

Agnė Bilotaitė
Migrantai
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
1 / 2BNS nuotr.
Migrantai
Migrantai
2 / 2VSAT nuotr.
Agnė Bilotaitė
Migrantai
# Литва
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