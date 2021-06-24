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2021.06.24 08:41

Билотайте посетит Центр регистрации иностранцев

BNS2021.06.24 08:41
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė / BNS nuotr.

После того, как в среду в Центре регистрации иностранцев в Пабраде произошли беспорядки, в четверг учреждение посетит министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, она планирует встретиться с сотрудниками и жителями центра.

«Моя цель – оценить ситуацию, я имею в виду безопасность как сотрудников, так и жителей Центра регистрации иностранцев. Литва столкнулась с миграционным кризисом, поэтому мы должны контролировать положение и быть готовыми к любым ситуациям», - отмечает А. Билотайте.

По ее словам, выходцы из третьих стран нелегально пересекают литовскую границу, нарушают пограничный режим, но пока они находятся в Литве, важно позаботиться об их безопасности.

«Для меня также очень важны условия работы сотрудников и обеспечение общественного порядка», - говорит министр.

Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje / BNS nuotr.

После визита министра запланирована пресс-конференция, в которой также примут участие глава Службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас и глава Центра регистрации иностранцев Александрас Кисловас.

В среду вечером группа иностранцев спровоцировала в центре беспорядки, сотрудники применили слезоточивый газ и произвели два выстрела в воздух из помпового оружия.

По сообщению Службы охраны государственной границы, к этим мерам было прибегнуто, когда размещенные в Центре иностранцы не выполнили требований пограничников. Несколько десятков иммигрантов стали вести себя агрессивно, шуметь, пытаться выбраться из Центра регистрации иностранцев.

Вскоре иностранцы вернулись в палатки, ситуация нормализовалась. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje / BNS nuotr.

По предварительным данным, группа соискателей убежища, размещенная в так называемом палаточном городке, начала выражать недовольство своим правовым статусом в Литве и ограничениями, наложенными судом.

В МВД указывают, что всего в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 507 нелегальных мигрантов. В связи с тем, что поток мигрантов в последнее время увеличился более чем в шесть раз, Служба охраны государственной границы усилила защиту границы с Беларусью.

Agnė Bilotaitė
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
1 / 3BNS nuotr.
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
2 / 3BNS nuotr.
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
3 / 3BNS nuotr.
Agnė Bilotaitė
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
Užsieniečių registracijos centras Pabradėje
# Литва
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