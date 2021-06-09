Дулькис: Если все пойдет как сейчас, июнь станет последним месяцем карантина

Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявляет, что если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться такими же темпами, как сейчас, то июнь станет последним месяцем карантина в Литве.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в среду заявил, что, скорее всего, это лето не будет таким, как прошлогоднее.

«Но, видимо, ключевая фраза: поживем – увидим», - сказал министр.

А. Дулькис сказал, что цель властей – в ближайшие месяцы свести к минимуму количество смертей от COVID-19 и добиться явного перелома в пандемических показателях.

«У нас больше нет новых вызовов на национальном уровне, но они остаются на уровне Европейского Союза. Если мы до сих пор говорили о карантине, чрезвычайной ситуации, различных правилах игры на национальном уровне, то улучшение эпидемиологической ситуации и возможность быть мобильными ставят перед нами новые задачи – как координировать различные правила в масштабах ЕС», - заявил министр.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Он сказал, что, по его мнению, об ограничениях для бизнеса этим летом говорить не придется.

«Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь – последний месяц, когда мы официально употребляем слово «карантин». Но экстремальная ситуация никуда не денется, она будет продолжаться, а это означает, что какие-то правила мы должны будем иметь, но ограничений не будет», - сказал А. Дулькис журналистам в среду.

В настоящее время карантин в Литве продлен до 30 июня.