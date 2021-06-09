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2021.06.09 17:00

Дулькис: Если все пойдет как сейчас, июнь станет последним месяцем карантина

Gytis Pankūnas, Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2021.06.09 17:00
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявляет, что если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться такими же темпами, как сейчас, то июнь станет последним месяцем карантина в Литве.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в среду заявил, что, скорее всего, это лето не будет таким, как прошлогоднее.

«Но, видимо, ключевая фраза: поживем – увидим», - сказал министр.

А. Дулькис сказал, что цель властей – в ближайшие месяцы свести к минимуму количество смертей от COVID-19 и добиться явного перелома в пандемических показателях.

«У нас больше нет новых вызовов на национальном уровне, но они остаются на уровне Европейского Союза. Если мы до сих пор говорили о карантине, чрезвычайной ситуации, различных правилах игры на национальном уровне, то улучшение эпидемиологической ситуации и возможность быть мобильными ставят перед нами новые задачи – как координировать различные правила в масштабах ЕС», - заявил министр.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Он сказал, что, по его мнению, об ограничениях для бизнеса этим летом говорить не придется.

«Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь – последний месяц, когда мы официально употребляем слово «карантин». Но экстремальная ситуация никуда не денется, она будет продолжаться, а это означает, что какие-то правила мы должны будем иметь, но ограничений не будет», - сказал А. Дулькис журналистам в среду.

В настоящее время карантин в Литве продлен до 30 июня.

Arūnas Dulkys
Karantinas Vilniuje
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Arūnas Dulkys
Karantinas Vilniuje
# Литва
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