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2021.02.05 16:47

Шимоните: Литва не планирует закупать российскую вакцину «Sputnik V»

LRT.lt, Радио LRT2021.02.05 16:47
"Sputnik V“
"Sputnik V“ / AP nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не планирует закупать российскую вакцину «Sputnik V», поскольку она не одобрена Европейским агентством по оценке лекарственных препаратов.

«Нет, мы не планируем, потому что эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Европейского Союза, и EMA (Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов - ELTA) ее не оценивало», - заявила И. Шимоните на организованной правительством пресс-конференции.

Европейский Союз пока не получил заявку на регистрацию российской вакцины "Sputnik V". Накануне авторитетный британо-американский научный журнал Lancet (Ланцет) опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Согласно данным, ее эффективность составила почти 92%.

По словам европарламентария Юозаса Олекаса, если производитель медицинского препарата - московский Институт Гамалеи, подаст заявку на регистрацию вакцины в ЕС, и будет доказана ее безопасность, Европейское агентство по лекарственным средствам может разрешить использовать "Sputnik V" на территории ЕС.

Сейчас в ЕС утверждены три вакцины – Pfizer-BioNTech, Moderna и оксфордская AstraZeneca.

Тем временем, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс заявил, что вакцинация 70-ти процентов населения от коронавируса может быть достигнута лишь к осени. Это связано с перспективой поставок вакцин. Ранее лидеры ЕС и президент Литвы заявили, что цель ЕС – завершить вакцинацию большей части жителей сообщества летом.

"Sputnik V“
"Sputnik V“
1 / 1AP nuotr.
"Sputnik V“
# Литва

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