Посол Израиля: комментарий Ракутиса о Холокосте бесчувственный и конфузный

Посол Израиля в Литве Йоссеф Леви назвал бесчувственным и конфузным комментарий члена фракции консерваторов сейма Литвы, депутата Валдаса Ракутиса на тему Холокоста.

Так дипломат реагировал на статью, опубликованную по случаю Дня памяти жертв Холокоста, в которой Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул сотрудничество самих евреев с нацистскими и советскими оккупационными режимами.

"У евреев есть поговорка – если один человек кидает камень в колодец, то его не могут выбрать и сто сильных мужчин. Я не знаком с господином Ракутисом. Возможно, у него были хорошие намерения. Но эта статья, написанная в День памяти жертв Холокоста, к сожалению, была бесчувственной, конфузной и навредила имиджу Литвы", – сказал посол BNS в среду.

"Мне особенно грустно после того, как столько много прекрасных людей старались продемонстрировать уважение к жертвам", – добавил он, упоминая внимание со стороны спикера сейма, премьера и глав МИД Литвы.

"Как вы, пусть даже косвенно, можете обвинять еврейских младенцев и матерей, убитых тысячами в массовых могилах, в том, что они сочувствовали Сталину? У вас нет стыда? Евреи также были высланы в Сибирь. Мне грустно и я разочарован в таком тексте, особенно сегодня. Это не служит благу нашей общей истории", – комментировал Й. Леви.

Валдас Ракутис в своем опубликованном в среду комментарии, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул роль евреев в Холокосте и в репрессивных советских структурах.

"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.