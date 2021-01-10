Создатель первого литовского спутника: Литва – совершенно космическое государство

Литва – космическое государство. Эта фраза наверняка ласкает слух многих соотечественников и заставляет их гордиться своей страной. Для столь небольшого государства находиться среди мировых гигантов космических технологий (таких, как NASA) – достижение, от которого захватывает дух. За это мы можем поблагодарить сорвиголов-студентов, которые основали первую литовскую компанию космических технологий «NanoAvionika», всецело отдались проекту «Lituanica Sat-1» и запустили в космос не один, а все 7 спутников.

Глава «NanoAvionika» и создатель первого литовского спутника Витянис Бузас, с малых лет влюбленный в технологии и авиацию, рассказал LRT.lt, что нужно для создания спутника и сколько усилий стоило достичь того, чтобы о нем узнали не только в Литве, но и во всем мире.

- Как вы относитесь к тому, что стали создателем первого литовского спутника?

- Я не придаю этому слишком большого значения. Конечно, приятно, но я смотрю на это немного иначе. Во время проекта «Lituanica Sat-1» у нас был долгосрочный замысел, поэтому не было намерения запускать первый литовский спутник. Спутник возник как бы сам по себе, но по сути это была только часть большого замысла.

Конечно, действительно здорово и приятно. Многие люди вносили свой вклад, работали с душой. Для меня самое приятное то, что мне удалось реализовать довольно сложный проект как с управленческой, так и с технической стороны. А самое приятное то, что мы приобрели огромный опыт, который и сейчас используем. Самое ценное, что я извлек из этого проекта, – это опыт.

Orbitoje – dar vienas lietuviškas lietuvių bendrovės palydovas / „NanoAvionics“ nuotr.

- Вы упомянули, что спутник был частью большого замысла. Что это за замысел?

- Долгосрочным замыслом было развитие деятельности, связанной с малыми спутниками. В результате успешной реализации проекта «Lituanica Sat-1» мы создали компанию «NanoAvionika», которая успешно работает на международном рынке, отвечает на вызовы и решает интересные задачи. Так что замысел состоял в том, чтобы углубляться и максимально активно работать в области малых спутников как с коммерческой, так и с научной точки зрения.

При запуске спутника «Lituanica Sat-1», возможно, было не на 100 процентов понятно, каким будет следующий шаг. Мы рассматривали разные варианты. Больше ориентированные на науку или коммерцию. Понемногу развивали идеи. Когда проект закончился, напряжение спало, мы переосмыслили, каким путем идти, и решили создать компанию «NanoAvionika», которая, как я уже сказал, сейчас достаточно успешна.

- Сейчас в космос запущен уже не один литовский спутник. Сколько их уже побывало в космосе и сколько еще планируется запустить?

- Планируется очень много. В настоящее время летают пять спутников, а в общей сложности запущено семь.

- В чем их цель? Что делают эти спутники в космосе?

- Цели разные. От демонстрации технологий, тестирования систем связи и различных других систем – до коммерческих проектов, в ходе которых выполняются фундаментальные научные и технологические исследования, проверяются концепции услуг.

Мы, как производитель спутников, получаем от клиентов различные заказы и задания.

- Сколько стоит создать спутник?

- Спутники, как и автомобили, могут быть самыми разными. Зависит от класса и т. д. Но речь идет о миллионах.

- А по времени?

- На реализацию нашего проекта ушло около года-полутора.

- Как вы вообще вышли на рынок космической техники? С чего начали?

- Подтолкнуло, в общем смысле, пристрастие к технологиям. Всю жизнь интересовался техникой, электроникой, механикой, особенно авиацией. Потом учеба, занятия, хобби и так далее. Наконец, появился проект «Lituanica Sat-1», а отсюда – разные поездки, организации, вдохновение... В итоге – попытка создать бизнес. У меня все довольно естественно складывалось.

- А почему пришло в голову создавать именно спутники?

- Мы с коллегой проходили стажировку в Исследовательском центре NASA в Калифорнии, встречались с людьми, занимающимися разработкой малых спутников. Поскольку к тому времени мы вообще не запускали никаких спутников, получили очень неплохие условия. Мы не могли даже обсуждать или отказаться, сразу на 100 процентов погрузились в этот проект. Так сложились обстоятельства, и было внутреннее желание.

- С тех пор и началось сотрудничество с NASA?

- Сотрудничество с NASA заключается в том, что на данный момент NASA является нашим клиентом.

NASA / Pixabay.com nuotr.

- А в Литве благоприятная среда для развития космических технологий?

- Как видим, да, по крайней мере, в нашем случае, среда достаточно благоприятная. Есть определенные аспекты, но если их правильно разложить, то можно эффективно работать и в Литве.

- Литва уже является космическим государством? С точки зрения причастности к космической технике.

- В этом смысле это совершенно космическое государство.

- Считаете ли вы, что Литве следует более активно участвовать в развитии космических технологий?

- Космические технологии – это просто отрасль экономики. Создаешь технологии, инструменты, зарабатываешь деньги – это часть экономики. Это не мистика, люди не занимаются этим лишь потому, что это «клево», а занимаются потому, что это приносит определенную пользу.

Мы коммерческое предприятие – строим, продаем, экспортируем, эти деньги возвращаются в Литву, здесь мы платим налоги и зарплаты. Так поднимаем хозяйство.

Отвечая на вопрос, нужно ли это, думаю, что – без всякого сомнения. Как и любая другая сфера экономики. Я желаю, чтобы экономика была как можно более пестрой и разнообразной, от этого будет лучше всем.

Nanotechnologijos / Shutterstock nuotr.

- 2014 год сейчас известен как год запуска первого литовского спутника. Но почему, по вашему мнению, этого раньше никто не делал?

- Инициатива, наверное, была не такой уж конкретной. Не могу сказать, почему этого не произошло раньше, может, никто этого не хотел. Или никто не искал способов, как это сделать.

Как я уже сказал, мы не гнались за славой, а работали, потому что это было бесконечно интересно. Для нас, молодых специалистов, этот опыт был фантастическим. Когда мы были студентами, мы могли позволить себе такой риск, потому что у нас не было ни семей, ни детей, ни домашних животных. Я говорю о финансовом риске – мы могли рисковать. Мы могли полностью посвятить себя работе и действительно вложили в нее много энергии. В конце концов, это произошло.

Vytenis Buzas / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Если бы сейчас появилась группка студентов, также желающих пойти по вашим стопам, что бы вы посоветовали им?

- Не идти (смеется). Говорим об этом с коллегами. Если бы я мог повернуть время вспять, то где-то, наверное, поступил бы по-другому, не стал бы повторять некоторых ошибок. Сейчас можно говорить о том, что было бы, если б обстоятельства сложились так, а не иначе, – но тогда просто очень много уникальных обстоятельств совпали одновременно. Если бы за это решили взяться друзья, коллеги, студенты, молодые люди, – я не знаю, стоит ли им повторять подобный проект.

Да, если есть такая идея, если ты в нее веришь, видишь преимущества и возможности, тебе она нравится, ты должен брать ее и осуществлять. Нет времени для колебаний.