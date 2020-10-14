У белорусов Литвы появился свой "дом" в центре Вильнюса

Администрация Вильнюсского городского самоуправления для белорусского сообщества предоставила в аренду помещения на одной из самых оживленных улиц столицы – на улице Вильняус. С публичным учреждением «Дапамога» для начала был подписан договор краткосрочной аренды на месяц, а на следующем заседании Совета будет принято решение без проведения конкурса предоставить эти помещения в аренду сроком на 5 лет.

Публичное учреждение «Дапамога» здесь станет местом средоточия всех, кто нуждается в помощи и информации, спасаясь от репрессий в своей стране.

В помещениях площадью 242,59 кв. м «Дапамога» планирует оказывать помощь и предоставлять информацию по вопросам защиты гражданских прав, интеграции, психологическую помощь, помощь и информацию, касающиеся досуга, учебы, конференций, социальной защиты и др.

«Минск для Вильнюса – самая близкая столица по соседству. Часть белорусов не имеет возможности реализовать себя в своей стране, мы готовы помочь этой части белорусского народа, как когда-то зарубежные страны оказали поддержку эмигрантам из нашей страны. Это инвестиция в демократию и отношения между двумя странами», – говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Публичное учреждение сотрудничает с благотворительным фондом «Страна для жизни» и информационно-политической платформой «Зубр». В помещениях также будут проходить занятия по литовскому языку, беженцам будет предоставляться полезная информация, будет действовать служба, занимающаяся обработкой данных о преступлениях режима.

В помещениях самоуправления также будет представлена экспозиция коллекции Музея белорусской культуры, действовавшего в Вильнюсе с 1921 года и носившего имя Ивана Луцкевича. Ценная коллекция экспонатов до сих пор накапливалась и хранилась общественными деятелями в частном порядке, в частных коллекциях.

На сайте «Go Vilnius» создан специальный предназначенный для белорусов подсайт на русском языке, где размещены все важнейшие вопросы и ответы – от виз до поиска детского сада или места жительства.

Кроме того, организуются дистанционные семинары на русском языке специально для уже прибывших в Вильнюс белорусов по важнейшим вопросам интеграции. Участники семинаров узнают всю актуальную для обоснования в Вильнюсе информацию и могут задать вопросы, касающиеся индивидуальных ситуаций. Ближайший такой семинар пройдет 27 октября.