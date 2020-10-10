Новый антирекорд: за сутки в Литве выявлено 205 новых случаев COVID-19

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Случаи выявлены во всех десяти уездах страны. 64 из них зарегистрированы в Шяуляйском, 51 – в Вильнюсском, 50 – в Каунасском, 14 – в Клайпедском, 8 – в Тельшяйском, 7 – в Мариямпольском, 6 – в Алитусском, 3 – в Таурагском и по 1 – в Паневежском и Утянском уездах.

По данным эпидемиологов, 143 человека заразились после контакта с больными.

Специалисты не смогли установить обстоятельства заражения 57 человек. Эпидемиологические исследования показали, что люди не выезжали за границу и не взаимодействовали с прежде подтвержденными случаями COVID-19. Специалисты изучают маршруты этих зараженных, поэтому, если будут обнаружены связи между отдельными случаями, статистика может измениться.

В минувшие сутки было выявлено и 5 ввезенных случаев: 2 человека приехали из Финляндии, 1 – из Молдовы, 1 – из Беларуси, 1 – из Великобритании.

COVID-19 mobilus punktas Radviliškyje, koronavirusas / BNS nuotr.

Важнейшая информация кратко:

Количество подтвержденных случаев у конкретных лиц с начала пандемии: 5 963

Количество перенесших болезнь с начала пандемии: 3 087

Количество новых случаев COVID-19, подтвержденных в минувшие сутки: 205

Количество смертей от коронавируса: 103

Количество людей, болевших коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам: 22

Количество выздоровевших: 2 751

Количество лиц, находящихся в изоляции (больных, контактировавших с инфицированными, прибывших с зараженных территорий и по этой причине обязанных пройти 14-дневный карантин): 35 719

Число ввезенных случаев с 1 июня: 312