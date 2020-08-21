Литовские политологи о сценариях в Беларуси: демократизация, вторая Венесуэла или поглощение Россией?

Ведущие литовские политики Александра Лукашенко уже называют бывшим президентом Беларуси, но нельзя ожидать, что лидер соседней страны, который твердо держит власть в руках 26 лет, просто уйдет в отставку. Хотя его шансы на выживание в одиночку невысоки, ближайшее будущее Беларуси менее однозначно: реальными выглядят сценарии демократизации, развития событий по венесуэльскому сценарию и непредсказуемого вмешательства России.

LRT.lt попросил литовских политологов и бывшего посла озвучить, какие сценарии наиболее вероятны в Беларуси и какие ассоциации с уже наблюдаемыми трансформациями диктатур возникли у них в последние недели.

«Пусть белорусы сами выбирают тот путь, которым они хотят идти», - говорит бывший дипломат Петрас Вайтекунас, добавляя, что это не должно уменьшать стимулы поддержки белорусов, стремящихся к переменам.

«У А. Лукашенко нет спасительного решения. Он уже политический труп. Единственный реальный выход для него - бежать в Россию и прятаться. Его будут судить за преступления, совершенные на протяжении более 26 лет. И суд будет справедливым, открытым и по всем законам», - говорит П. Вайтекунас.

Изменение конституции: трудно найти преемника

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Во время встречи с рабочими одного из минских заводов в понедельник Лукашенко намекнул на необходимость новой Конституции. Он будет проголосован на референдуме, и, если он будет принят, позволит ему «делегировать полномочия», но не под текущим давлением.

LRT.lt спросил политологов, насколько реалистичен сценарий того, что решимость протестующих выйти на улицы и возможность забастовки в конечном итоге исчезнут, а предполагаемые поправки к конституции немного перераспределят роли и полномочия внутри режима, но сохранят значительное влияние Лукашенко на Беларусь.

«Сценарий, я бы сказал, умеренно вероятный и даже скорее менее вероятный. Это не невозможно, это один из вариантов, который, вероятно, устроил бы Россию, так как это означало бы, что остается наиболее известный человек, а это означает, что процесс конституционной реформы можно контролировать или, мягко говоря, влиять на него. Но Западу и обществу это было бы трудно принять», - прокомментировал политолог Лауринас Йонавичюс.

Кроме того, в течение 26 лет своего правления Лукашенко последовательно стремился устранить конкурентов, поэтому неясно, кто мог бы формально заменить его и не вызвать возмущения общественности.

«Будь то премьер-министр, губернаторы регионов или руководители силовых структур – они постоянно менялись, им не позводено находить поддержку, социальную или официальную базу, ресурсы. Люди, обладающие некоторым влиянием, полностью зависят от Лукашенко, и общество их не примет. В этом сценарии - большая проблема того, кто может стать преемником Лукашенко. Он всю свою карьеру делал все, чтобы избежать такого деятеля, постоянно хвалясь, что в Беларуси нет олигархов», - добавил Л. Йонавичюс.

Профессор ВУ Довиле Якнюнайте согласна с тем, что маловероятно такое развитие событий, которое позволило бы А. Лукашенко сохранить власть, а протестующим - забыть о пролитой крови на улицах страны.

«Мне кажется, что их (митингующих - ред.) целью будет выступление против такой идеи, потому что Лукашенко останется президентом до конституционной реформы, что означало бы поражение. (...) Конечно, бывают случаи, когда автократ становится более умеренным и переходит к более демократическому режиму - такая возможность существует как на практике, так и в теории, но я думаю, что это маловероятно», - сказала порталу LRT.lt политолог.

Вмешательство России: быть или не быть?

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Большинство наблюдателей исключают возможность военного вмешательства России - Большой сосед в белорусском обществе оценивается весьма положительно, поэтому вмешательство будет разрушительным и с возможными новыми санкциями со стороны Запада.

Тем не менее, путь мирной интеграции также остается, через ускорение реализации проекта союзного государства и обеспечение личной безопасности А.Лукашенко, но с отстранением его от любой активной роли в Беларуси.

«Очевидное вмешательство России противоречило бы идее о том, что Лукашенко защищает суверенитет Беларуси. В Беларуси не очень четкая антироссийская позиция, но очень четкая прогосударственная позиция. (...) Я думаю, что этот вариант более вероятен, чем конституционная реформа, но я была бы осторожна именно потому, что участие России вызовет много вопросов, даже если народ не настроен против России», - сказала Д. Якнюнайте.

Л.Йонавичюс говорит, что, несмотря на заявления А. Лукашенко, по крайней мере на данный момент, Россия будет скорее склонна играть роль активного наблюдателя.

«Россия не хотела бы военного вмешательства - с этим согласны почти все. Вмешается, если будет необходимость, но, вероятно, надобности не будет, потому что тут нет таких геополитических разрывов, как в Украине или Грузии. Союзное государство может быть вариантом, но я не думаю, что они захотят резко продвинуть проект, воспользовавшись ситуацией, потому что изоляция Лукашенко от общества и его закрытие от Запада выгодно России - ему некуда деться и он не может полагаться на себя. В рамках этого сценария мне кажутся важными личные амбиции господина Лукашенко.

Он позиционирует себя как Батьку и полностью психологически связывает себя с Беларусью, поэтому быть лидером союзного государства или какого-либо органа власти, на мой взгляд, для него совершенно неприемлемо. Он хотел бы остаться отцом нации, как Назарбаев или Ниязов, с которыми будет связана одна из белорусских эпох, и подняться на вершину, добровольно и по своим правилам, а не навязанным извне», - сказал Л. Йонавичюс.

По мнению политолога, такой сценарий был бы более реалистичным, если бы жизнь А. Лукашенко находилась в непосредственной опасности, поэтому личное выживание стало бы важнее "интереса исторического статуса".

«В зависимости от происходящего этот сценарий возможен, но существуют известные и неизвестные факторы, делающие этот сценарий столь же вероятным, как и первый», - резюмировал политолог.

Ожидает долгий процесс демократизации?

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Оппозиция и сторонники Тихановской призывают Лукашенко уйти в отставку и провести новые прозрачные выборы. Эту необходимость подтверждают страны Балтии и соседи Беларуси Польша и Украина.

Однако есть опасения, что переходный период будет означать большую нестабильность, борьбу за власть и экономический шок. Отсутствие опыта построения демократических институтов может привести к длительному и сложному процессу, который в конечном итоге разочарует часть общества.

«Я думаю, что этот сценарий является одним из наиболее вероятных, может быть, даже ожидаемых. (...) Диктатору также необходимо осознавать пределы своих возможностей, хотя А.Лукашенко, похоже, все еще пытается выработать стратегию. Что касается того, что будет дальше, рассмотрение начала длительного периода демократизации и консолидации будет в любом случае и будет очень сложной задачей.

Это очень сложный процесс, учитывая, что политическое сообщество существует, но государственный аппарат был подчинен одному человеку, и многое нужно реформировать, пересмотреть, и, конечно, экономическое положение ухудшится после этих забастовок и беспорядков», - сказала Д. Якнюнайте.

Венесуэльский сценарий?

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Она добавляет, что наихудшим поворотом событий было бы, если бы в ответ на чрезмерное применение силы мирные протесты превратились бы в насильственные.

«Сценарий, который, возможно, не самый вероятный, но возможный, в зависимости от отношений Лукашенко с властными структурами, - это использование избыточной силы. Неясно, трансформируются ли ненасильственные протесты в другие - сценарий катастрофический, если происходящее сейчас очень мирное сопротивление перерастет в насилие», - сказала Д. Якнюнайте.

Примеры XX–XXI века показывают, что мирные способы смены власти более успешны, чем насильственные; одно из исследований в области политологии, упомянутых профессором, показывает, что ненасильственные способы смены авторитарных режимов были в два раза успешнее, чем методы с применением силы.

«Даже если общество меняет режим, но это происходит насильственно, процесс примирения усложняется. Когда идет мирный переход, тогда больше вовлеченности, больше желания примирить интересы», - говорит Д. Якнюнайте.

То, что только первые недели массовых протестов в Беларуси затрудняют сравнения, отмечают исследователи, но ассоциации возможны. Л. Йонавичюс считает, что венесуэльский сценарий и заморозка ситуации возможны.

«Есть много различий, но есть сходства: есть Мадуро как Лукашенко и Гуайдо как Тихановская. Это ситуация, когда Мадуро сохранил власть над властными структурами, а Гуайдо поддерживается демократическими силами со стороны общества и западных государств, но патовая ситуация держится несколько лет.

Есть вероятность того, что так же случится в Беларуси: Лукашенко останется с силовиками, общественность устанет от протестов и не пойдет дальше, Запад будет обсуждать, вводить санкции, но серьезных мер не будет, Россия будет спокойно следить за ситуацией, потому что чем больше хаоса, тем лучше, пока Беларусь открыто не двинется на Запад», - заключает Л. Йонавичюс.