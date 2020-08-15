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2020.08.15 13:25

The Independent: От "золотого дождя в секс-клубе" до налогового мошенничества. Майкл Коэн обнародует взрывное предисловие к своей книге о Трампе

The Independent, InoPressa2020.08.15 13:25
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

"Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа, обнародовал предисловие к своей новой книге, в котором называет президента "мошенником, хулиганом, расистом, хищником, аферистом" и вновь обвиняет его в мошенничестве на выборах 2016 года", - пишет The Independent.

"Коэн также упоминает "золотой дождь в секс-клубе в Вегасе", не указывая конкретно, что Трамп принимал участие в подобных мероприятиях, и "заговоры с целью заставить замолчать тайных любовниц Трампа", - говорится в статье.

"Не считая его жену и детей, я знал Трампа лучше, чем кто-либо другой", - пишет Коэн (...).

"В каком-то смысле я знал его даже лучше, чем его семья, потому что я был свидетелем его настоящего: в стриптиз-клубах, на подозрительных деловых встречах и в те моменты, когда, забывшись, он показывал, кто он есть на самом деле: обманщик, лжец, мошенник, хулиган, расист, хищник, аферист", - добавляет он.

Газета The Independent обратилась к предвыборной кампании Дональда Трампа за комментариями.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Хотя сама книга еще не вышла в свет, в предисловии содержится несколько изобличающих обвинений в адрес президента. Коэн утверждает, что его бывший босс "вступил в сговор с русскими, но не при помощи таких изощренных способов, как воображают его очернители".

"Трамп мошенничал на этих выборах, при попустительстве России, как вы узнаете на этих страницах, потому что делать все - я имею в виду все, что угодно - чтобы "победить" - всегда было его бизнес-моделью и образом жизни", - сообщил он.

"Трамп также продолжал стремиться к заключению крупной сделки в области недвижимости в Москве во время избирательной кампании. Он попытался проникнуть в мир президента Владимира Путина и его тесный круг коррумпированных олигархов-миллиардеров. Я знаю это, потому что лично управлял этой сделкой и детально информировал Трампа и его детей обо всех обновлениях", - написал он.

(...) "Начиная с золотого дождя в секс-клубе в Вегасе и налоговых махинаций и сделок с коррумпированными чиновниками из бывшего Советского Союза и заканчивая заговорами с целью заставить замолчать тайных любовниц Трампа - я был не просто свидетелем восхождения президента - я был активным и энергичным участником".

"Коэн, который ранее называл себя личным "фиксером" Трампа, был приговорен к трем годам тюремного заключения за ложь перед Конгрессом и финансовые нарушения, связанные с избирательной кампанией, в том числе за выплаты за молчание женщинам, которые утверждали, что у них были связи с президентом, - напоминает издание. - (...) Адвокаты Трампа пытались заблокировать издание его книги, утверждая, что Коэн подписал договор о неразглашении, который запрещает ему говорить о своей работе с нынешним президентом (...)".

InoPressa

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
1 / 2AP nuotr.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
2 / 2AP nuotr.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
# В мире# США# Трамп

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