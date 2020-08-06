С завтрашнего дня после возвращения из Польши обязательна самоизоляция

Завтра Польша будет включена в список стран, по возвращении из которых придется самоизолироваться. Советник премьер-министра Гедрюс Сурплис рекомендует тем, кто сейчас находится в соседней стране, успеть вернуться домой до начала понедельника, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

«Если вам с 10 августа придется самоизолироваться на две недели, не надейтесь на получение оплачиваемого больничного", – сказал Сурплис. МВД не исключает ужесточения контроля на границах: иностранцам будет запрещено въезжать в Литву, если уровень заболевания в Польше достигнет 25 случаев на 100 тысяч жителей.

С понедельника обязательная двухнедельная самоизоляция была введена для людей, прибывающих в Литву из Франции, сообщила в пятницу главный эпидемиолог Лорета Ашоклене. Иностранцам запрещено прибывать из Испании, Швеции, Бельгии, Португалии, Румынии, Чехии, Болгарии, Люксембурга, Хорватии и Мальты.

Тем временем, Министерство здравоохранения Польши сообщило о 726 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 скончались еще 18 человек, сообщает Польское радио.



Из-за роста заражений в 19 польских поветах будут введены ограничения. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. По его словам, эти поветы будут разделены на две зоны – красную и желтую.

«В красную зону, где наблюдается наибольшее количество заражений, будут включены 9 поветов из Великопольского, Малопольского, Лодзинского и Силезского воеводств. В остальных 10 поветах – в Подкарпатском воеводстве – будут введены более мягкие ограничения», - отметил министр.

В Минздраве также сообщили, что, начиная в 1 сентября, от обязательства прикрывать нос и рот в общественных местах будут освобождены лишь предъявители медицинской справки о соответствующих противопоказаниях. Ранее для этого требовалось лишь словесное объяснение.

В целом, по состоянию на 6 августа, в Польше подтверждены более 45,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 1774 летальных исхода и более 35,5 тыс. выздоровевших.

Тем временем количество смертельных жертв коронавируса в мире превысило 708 тыс. пациентов. В общей сложности с начала пандемии на COVID-19 заболели почти 19 млн человек.

По подсчетам информагентства Reuters, от COVID-19 ежедневно умирают около 5900 человек. Таким образом в среднем коронавирус убивает каждые 15 секунд.