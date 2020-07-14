Экзамен по литовскому языку - «шоковая терапия» для школ нацменьшинств?

29 июня в Литве 26 000 выпускников сдавали обязательный экзамен по литовскому языку и литературе, среди них – учащиеся школ с преподаванием на русском и польском языках. С 2013 года учащиеся этих школ сдают экзамен по литовскому языку наравне с литовскими школьниками. Однако, как показывает недавнее исследование, результаты учащихся школ этих школ заметно хуже. В Министерстве образования, науки и спорта подчеркивают, что критерии оценки учащихся различаются и для нелитовцев введены послабления, тем временем, представитель Ассоциации русских школ уверена, что было ошибкой ввести единый экзамен для всех учащихся.

Родитель: не хватает общения на литовском языке

Жительница Вильнюса Божена (фамилия редакции известна) рассказывает в интервью LRT.lt, что ее 11-летний сын закончил пятый класс одной из русскоязычных школ Вильнюса. По ее словам, несмотря на то, что у мальчика пять уроков литовского языка и литературы в неделю, он все равно испытывает проблемы с пониманием заданий и выражением своих мыслей на литовском языке.

«Я всегда ему помогаю с литовским языком, он, конечно, пробует сам выполнять задания по грамматике, но опять же 50% его ответов надо исправлять. Так что я сделала вывод что у них должна быть программа точно не литовской школы - какие-то другие учебники, другая грамматика и больше общения на литовском языке. Ведь в Вильнюсе дети везде – и на улице, и в спортклубе - находят русскоязычных, а им им нужно больше общаться на литовском языке», - рассказала в интервью LRT.lt Божена.

По словам Божены, во время карантина ситуация осложнилась, так как дети были изолированы, однако нагрузка увеличилась - приходилось выполнять по 5-7 заданий по литовскому языку и литературе в день. По ее словам, сыну порой было непросто не только выполнить задание, но и понять его.

«Не только мы, но и другие родители сидели с этими заданиями по 2-3 часа. И все начали возмущаться. И какой смысл в этом? Ведь все равно эти задания делают за детей родители. Кроме того, опять же, в карантин все сидели дома и подключались к урокам онлайн, разве можно развить разговорную речь на таких занятиях?», - задается вопросом Божена.

Она отмечает, что на данном этапе у ее сына нет других предметов на литовском языке, а пяти часов уроков языка и литературы в неделю явно недостаточно.

«Легче тем детям, которые растут в смешанных семьях, где мама или отец литовец, в таком случае, они хотя бы используют литовский язык дома. Я сама по происхождению полька, но отец моего ребенка – русский, он выразил желание, чтобы наш сын пошел в русскую школу. Но если бы решение я принимала сама сейчас, то, наверное, отдала бы сына в литовскую школу. Все-таки ему жить в Литве и владеть языком необходимо», - констатирует Божена.

Исследование: результаты учащихся школ нацменьшинств хуже

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Решение о введении единого экзамена по литовскому языку и литературе для всех школ в Литве было принято в 2011 году, новый порядок вступил в силу в 2013 году.

В прошлом году Агентство национального образования подытожило результаты последних лет экзаменов по литовскому языку и литературе. Согласно этим результатам, например, стало ясно, что учащиеся школ нацменьшинств чаще совершают грамматические и синтаксические ошибки, у них фиксируются проблемы с согласованием падежей, рода, числительных, написанием длинных и кратких гласных, среди синтаксических ошибок авторы исследования выделяют проблемы с выделением вводных слов, сложноподчиненных предложений. Например, если выпускники литовских школ на экзамене за орфографию в 2019 году получали в среднем 64,1 балла, то выпускники школы национальных школ – 26,8, что касается синтаксиса – то это 43,1 и 30,7 баллов соответственно.

В целом, как отмечают в Министерстве образования, науки и спорта, при оценке достижений выпускников нелитовских школ применяются другие критерии оценки, однако в последние несколько лет они менялись в сторону ужесточения, что также сказалось на результатах. Авторы исследования делают вывод, что рано уравнивать критерии оценки литовских и нелитовских школ в ближайшем будущем.

LRT.lt попросил и.о. обязанности руководителя отдела подготовки заданий по проверке достижений Министерства образования, науки и спорта Гитана Нотримайте-Музикявичене прокомментировать, что делается для того, чтобы отрыв в знаниях и оценках учащихся сокращался.

«Улучшение результатов обучения всех учащихся и их достижений является одним из важнейших приоритетов всей системы образования. Понятно, что это долгосрочный процесс, который требует участия на разных уровнях системы образования. Обновленные учебные планы нацелены на то, чтобы очень четко и разумно описать требования к успеваемости учащихся, чтобы и учителя, и ученики, и их родители могли понять, что нужно для того, чтобы изучать различные предметы в разных классах. Очень важно, чтобы ученик и учитель имели четкие критерии того, где он сейчас находится и что ему еще нужно достичь. Мы считаем, что учителя и школа прилагают систематические и долгосрочные усилия, чтобы оценить, какие проблемы в обучении имеют их ученики, в каких областях они должны улучшаться, какие средства и методы обучения лучше всего подходят для учащихся. Их результаты также зависят от мотивации учащихся, их собственных целей и способности учиться последовательно и настойчиво», - говорится в письменном ответе представителя министерства.

Г. Нотримайте -Музикявичене отмечает, что достижения учащихся этих школ были «более или менее стабильными в последние годы». Их средний рейтинг в 2017 году составлял 27.7, в 2018 - 28.5, в 2019 - 28.5 балла.

«После каждого экзамена, статистического анализа принимается решение о том, можно ли и в какой степени изменить критерии оценки экзамена по литовскому языку и литературы для учащихся школ с литовским языком обучения и для учащихся школ на языках национальных меньшинств», - утверждает представитель министерства.

Она отмечает, что после корректировки критериев оценки правильности языка в 2017 году, в 2018 году разрыв между учениками литовских школ и школ нацменьшинств увеличился, оценки владения языком в обеих группах улучшились, а через год оценки в обеих группах снизились.

По словам Г. Нотримайте -Музикявичене, национальные общины сталкиваются с двойной проблемой: «С одной стороны, каждый гражданин Литвы должен быть заинтересован в хорошем владении литовским языком, который необходим, прежде всего, в общественной жизни, например, при обучении в высших учебных заведениях. С другой стороны, для них важны проблемы национальной идентичности».

Э.Канайте: экзамен по литовскому языку - «шоковая терапия»

Lietuvių kalbos brandos egzaminas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Экзамен по литовскому языку - «шоковая терапия» для выпускников школ нацменьшинств, уверена председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте.

Недавно в социальной сети она опубликовала свои размышления на эту и предложила LRT.lt ссылаться на них. «Новая редакция 38 статьи закона предусматривает общую организацию проверки уровня знаний для учеников с различным языком обучения с соблюдением принципа равноправия. Введение единого экзамена – это сочинение-размышление (две темы на выбор) и литературное сочинение (две темы на выбор) с объемом не менее 500 слов. Необдуманное и поспешное решение: к сочинениям выпускников русских и польских школ предъявили такие же требования, как и к сочинениям литовских учащихся, которые писали их на своем родном языке, на котором они говорили и думали с рождения. Никакие квоты на количество ошибок в сочинении не могут служить компенсацией за такую экзаменационную «шоковую терапию», - считает Э.Канайте.

По ее мнению, это подтвердили и результаты госэкзамена: в 2012 году госэкзамен по литовскому языку в русских школах не сдали 6,5% выпускников, в 2013 году после введения единого экзамена его не сдали 11,17%, в 2019 году - 23,3% учащихся.

«В итоге эти 23,3% выпускников, не сдавших госэкзамен, сдали литовский язык как обязательный школьный и получили документ об окончании школы. Вот только теперь они не смогут поступать в литовские вузы на бюджетной основе. То есть введение единого госэкзамена ограничило доступ к бесплатному получению высшего образования ребятам из школ нацменьшинств. А разве это не является дискриминацией? Видимо, Литве не нужны образованные молодые представители нацменьшинств. Поэтому каждый год увеличивается отток молодежи из Литвы. И хотя уезжают не только выпускники русских школ, число желающих поступать в российские вузы увеличивается с каждым годом», - уверена Э.Канайте.



Она уверена, что знание государственного языка необходимо, но она задается вопросом: что сделано для улучшения качества преподавания литовского языка в школах национальных меньшинств?

«Да, выпускаются учебные пособия для начальной школы и 5-8 классов, увеличено число уроков в начальной школе и в 11-12 классах. Школам рекомендовано с первого класса работать по учебникам литовского языка для литовских школ. Для того чтобы усилить преподавание литовского языка в школе, необходимо укрепить учебную и материальную базу школы, но ведь у нас просто критическая ситуация с учебниками по литовскому языку. Учебники, по которым учатся в литовской школе, нам не подходят – их надо адаптировать для русской школы», - уверена Э.Канайте.

«Можно сделать вывод, что министерство озабочено данной проблемой. Но что дальше? (...) К концу июля – началу августа будут известны результаты экзамена. Чего ждать в этом году? Может быть, пора прекратить экспериментировать над нашими детьми и прислушаться к мнению учителей, представителей общественности. Мы к этому призываем на протяжении многих лет», - заключает председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы.