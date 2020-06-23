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2020.06.23 12:01

На центральной площади Вильнюса открылся пляж

LRT.lt2020.06.23 12:01
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Для тех, кто не может отправиться на отдых за границу или не хочет быть перегруженным на берегу моря, Вильнюс предлагает альтернативу: с сегодняшнего дня здесь открыт искусственный пляж Open Beach.

Пляж открыт в самом центре города, на площади Лукишкес. Жители Вильнюса и гости города смогут не только отдохнуть после работы, позагорать или почитать книгу, но и посмотреть фильмы, сериалы и образовательные программы на установленном там большом экране.

Открытый пляж имеет все атрибуты пляжа - шезлонги, зонтики, площадку для пляжного волейбола, раздевалку и даже рабочие места с бесплатным доступом в Интернет.

«Все ограничения создают новые возможности. Невозможность отдыхать за границей создала возможность не только для отдыха в Вильнюсе, но и для нового его прочтения. И тот факт, что этот пляж появляется на площади Лукишкес, также напоминает нам о большой радости, что мы можем праздновать свободу. Наполненный жизнью искусственный пляж - это заявление Вильнюса о победе свободы», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиус.

Пляж в центре Вильнюса будет действовать все лето.

Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
1 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
2 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
3 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
4 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
5 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
6 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
7 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
8 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
9 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
10 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
11 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
12 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
13 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
14 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
15 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
16 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
17 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
18 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
19 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
20 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
21 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
22 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
23 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
24 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
25 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
26 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
27 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
28 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
29 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
30 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
31 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
32 / 32D. Umbraso/LRT nuotr.
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
Paplūdimys Lukiškių aikštėje
# Литва

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