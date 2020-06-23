На центральной площади Вильнюса открылся пляж

Для тех, кто не может отправиться на отдых за границу или не хочет быть перегруженным на берегу моря, Вильнюс предлагает альтернативу: с сегодняшнего дня здесь открыт искусственный пляж Open Beach.

Пляж открыт в самом центре города, на площади Лукишкес. Жители Вильнюса и гости города смогут не только отдохнуть после работы, позагорать или почитать книгу, но и посмотреть фильмы, сериалы и образовательные программы на установленном там большом экране.

Открытый пляж имеет все атрибуты пляжа - шезлонги, зонтики, площадку для пляжного волейбола, раздевалку и даже рабочие места с бесплатным доступом в Интернет.

«Все ограничения создают новые возможности. Невозможность отдыхать за границей создала возможность не только для отдыха в Вильнюсе, но и для нового его прочтения. И тот факт, что этот пляж появляется на площади Лукишкес, также напоминает нам о большой радости, что мы можем праздновать свободу. Наполненный жизнью искусственный пляж - это заявление Вильнюса о победе свободы», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиус.

Пляж в центре Вильнюса будет действовать все лето.