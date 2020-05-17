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2020.05.17 11:38

Польская полиция разогнала антиправительственную демонстрацию

Deutsche Welle2020.05.17 11:38
Протесты в Варшаве
Протесты в Варшаве / AP Photo

Сотни демонстрантов в Варшаве выступили против недостаточных, с их точки зрения, мер правительства по поддержке населения во время пандемии коронавируса.

В Варшаве полиция в субботу, 16 мая, разогнала антиправительственную демонстрацию. Как сообщает полиция, акция была устроена в польской столице, несмотря на введенный на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 запрет на массовые собрания.

Сотни манифестантов протестовали против нарушения их гражданских прав, а также против того, что правительство оказывает, с их точки зрения, недостаточную финансовую поддержку полякам в условиях кризиса, связанного с коронавирусом. Полиция разогнала демонстрацию, применив слезоточивый газ, сообщает агентство AFP. Несколько человек были временно задержаны.

В заявлении, опубликованном в соцсети Facebook, организаторы протестов заявили ранее, что не зависят от каких-либо политических партий. Ограничения свободы массовых собраний были введены в Польше в марте вместе с некоторыми другими мерами, направленными на замедление распространения коронавируса.

Deutsche Welle

Протесты в Варшаве
Протесты в Варшаве
Протесты в Варшаве
1 / 1AP Photo
Протесты в Варшаве
# Польша# протесты

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