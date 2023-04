Apie kaimynystėje išdygsiantį daugiabutį sostinės gyventojai sužinojo internete: „Visas tas projektas pastatytas ant kažkokios melagystės“

Į LRT GIRDI kreipėsi Vilniaus Tuskulėnų g. daugiabučio gyventojai, kurie skundžiasi, kad šalia – Mikalojaus Katkaus g. – paslapčia planuojamos statybos. Gyventojai aiškina, kad apie tankiai apgyvendintoje teritorijoje planuojamą naują daugiabutį jie sužinojo atsitiktinai. Bendruomenė keturaukščio statybas 7,5 arų sklype vadina neįmanomomis, o projektą – galbūt pažeidžiančiu daugybę reikalavimų. Projekto užsakovai bei rengėjai kalbėti atsisako.

„Čia buvo kažkada vienbutis gyvenamasis namas, su ūkiniu pastatėliu ir tualetu lauke“, – pasakoja Jūratė Černiauskienė, žvelgdama pro netoli Vilniaus Tuskulėnų gatvės esančio sklypo tvorą. Pusaštunto aro teritorijoje šiandien matyti apleista pašiūrė, apiplyšęs šiltnamis bei daug šiukšlių.

Visgi po kurio laiko, jei būtų suteiktas leidimas, šiame plote iškiltų daugiabutis. Keturaukštį statytų bendrovė „Remtasa“. Pasak J. Černiauskienės, apie šios įmonės planus kaimynystėje gyvenantys žmonės sužinojo atsitiktinai.

„Kažkokiu būdu mes sužinojom, kad yra paskelbtas toks projektas savivaldybės tinklalapyje. (...) Kaip turėjome sužinoti – čia turėjo būti pastatytas stendas, turėjo būti pateikta visa informacija apie tai, kada bus pristatomas projektas ir taip toliau“, – LRT RADIJUI sako gyventoja.

Tiesa, ant sklypo tvoros yra lentelė su informacija apie įmonės planus. Vis dėlto, kaip pabrėžia šalia esančių kelių daugiabučių pirmininkė Aurelija Soldatenkienė, ši informacinė lentelė „neatitinka statybos techniniuose reglamentuose nurodytų reikalavimų“. Informacinė lentelė pakabinta balandžio 1 d., nors daugiabučio projektas savivaldybės puslapyje paviešintas kovo 20 d.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patarėja Vida Aliukonienė aiškina, kad, pagal teisės aktus, apie planuojamas statybas informuojantis dydžio, šrifto ir kitus reikalavimus atitinkantis stendas sklype turi atsirasti „per 3 darbo dienas nuo statytojo savivaldybėje gauto prašymo informuoti visuomenę apie projektinius pasiūlymus“.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija / BNS nuotr.

Tuskulėnų g. gyvenanti J. Černiauskienė mano, kad planuojamo daugiabučio projektu gali būti pažeista ir daugybė kitų reikalavimų.

„Projektas numato statybas, nesilaikant atstumų nuo gretimų sklypų, nenumato įrengti nė vienos parkavimo vietos savo sklype, kadangi jame tiesiog negali tilpti. Jie savo projekto pristatymo paaiškinime rašo, kad niekas nebus laikoma už sklypo ribų: žemė, kurią iškas, (...) bus sandėliuojama sklype, šiukšlės bus laikomos sklype. Jūs matot ten vietos, kur gali tai būti? Visas tas projektas yra pastatytas ant kažkokios melagystės“, – tvirtina sostinės gyventoja.

Planuojamo daugiabučio projekto svarstymas buvo numatytas nuotoliniu būdu. Kaip sako J. Černiauskienė, nemaža dalis gyventojų nemoka naudotis technologijomis arba jų neturi, todėl iki pristatymo bendruomenė kreipėsi į vieną projekto architektų – Laurą Paulauską. Jo buvo paprašyta, kad būtų suorganizuotas ir gyvas susirinkimas.

„Mums buvo pasakyta, jog atsakys mums per įstatymų numatytą laiką, t. y., per 10 ar per kiek dienų, kai jau turėtų būti praėjęs ir pristatymo laikas“, – aiškina moteris.

Pats architektas L. Paulauskas situaciją komentuoti LRT RADIJUI atsisako.

Daugiabutis (asociatyvi) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, gyventojams daugybė klausimų kyla ir dėl daugiabučio projektą parengti užsakiusios statybų bendrovės „Remtasa“.

„Rekvizitai.lt pateikia informaciją, kad šita įmonė turi 2,5 tūkst. eurų įstatinį kapitalą, jokių pelnų, jokių apyvartų – nieko nerodo. Tai kaip šitoks statytojas gali pradėti vystyti šitokį projektą, tai yra labai keista, vien atsižvelgiant į tai, kaip jie gali su tokiomis pajamomis (...) užtikrinti būsimiems gyventojams, kad šis projektas bus įvykdytas iki galo ir kad nepasiliks jis statybų procese daug, daug metų“, – svarsto Tuskulėnuose esančių kelių daugiabučių pirmininkė A. Soldatenkienė.

LRT RADIJUI statybų bendrovės atstovas Raimundas Vaickus komentuoti situacijos taip pat nesutinka.

Tuskulėnų bendruomenė kreipėsi į Vilniaus savivaldybę. Jos vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis sako, kad gyventojų raštas bus pradėtas vertinti tik po teisėtai įvykusio projekto pristatymo.

Mindaugas Pakalnis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tada mes kompleksiškai vertinsime projektą – tiek jo atitikimą teisės aktų reikalavimams, tiek atitikimą miesto išsakytai plėtros politikai“, – tvirtina M. Pakalnis.

Pasak architekto, jei sklype ar šalia jo nėra apie planuojamus statinius kaimynystėje gyvenančius informuojančio ir visus reikalavimus atitinkančio stendo, tiek Tuskulėnų, tiek kurios nors kitos teritorijos atveju, projektų pristatymai gali būti pripažinti neteisėtais.

„Visuomenės informavimas yra viešas interesas. (...) Jeigu [padaromas] viešinimo pažeidimas, (...) padaroma ne pagal tai, kas nustatyta teisės aktuose, visada būna savivaldybės išvada kartoti viešinimą taip, kaip reikalauja teisės aktai. Jeigu skelbimas netinkamo dydžio, jeigu jame nėra vizualizacijos, nėra nurodyta, kur kreiptis, kur būtų galima pamatyti projektą – visi šie dalykai yra esminiai – tada reikalaujame viešint iš naujo“, – dėsto M. Pakalnis.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.