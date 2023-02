Gentvilas: gyventojams abejonių dėl A energinio naudingumo klasės pasirinkimo atnaujinant seną daugiabutį turėtų likti vis mažiau

Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta analizė parodė, kad atnaujinti daugiabutį namą iki A energinio naudingumo klasės – naudinga. Nepaisant to, kad projekto išlaidos padidėja, mėnesio įmokos išauga nežymiai, o per 20 metų laikotarpį namo gyventojai už šildymą sutaupytų daugiau nei 200 tūkst. eurų, teigiama ministerijos pranešime žiniasklaidai.

„Įvertinus visus aspektus – nuo investicijų ekonominio naudingumo, nekilnojamojo turto vertės padidėjimo iki šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo – akivaizdu, jog gyventojams abejonių dėl A energinio naudingumo klasės pasirinkimo atnaujinant seną daugiabutį turėtų likti vis mažiau“ – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas

Modeliavimui ir analizei buvo pasirinktas realus 1981 m. statytas tipinis penkių aukštų 45 butų 2636 m² ploto surenkamų gelžbetonio plokščių daugiabutis pastatas. Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, jog atnaujinus šį pastatą iki A energinio naudingumo klasės jo šiluminės energijos sąnaudos per metus sumažėtų beveik 8 kartus.

Pasirinkus atnaujinti daugiabutį iki A energinio naudingumo klasės, lyginant su B energinio naudingumo klase, per 20 metų gyventojai šiandieninėmis šilumos kainomis sutaupytų 204 253 eurų, o šilumos sutaupymai sudarytų net 1 571 176,8 kWh.

Mėnesinės įmokos, kurias gyventojai mokėtų pasirinkę skirtingo energinio naudingumo klasės savo namo renovacijos modelį, skirtųsi nežymiai. Pasirinkus A energinio naudingumo klasę, įmoka siektų nuo 1,60 iki 1,72 euro už m2, B klasės – nuo 1,36 iki 1,44 euro už m2, o C klasės – nuo 1,32 iki 1,40 euro už m2.

Taigi tipinio dviejų kambarių buto, kurio plotas 50,80 m2, savininkui mėnesinė įmoka, grąžinant paskolą bankui atnaujinus namą iki A energinio naudingumo klasės, būtų 80,85 eurų per mėnesį, o įmokos už žemesnio energinio naudingumo namą būtų 73,15 euro per mėnesį už B klasę ir 71,12 eurų per mėnesį už daugiabutį, modernizuotą iki C energinio naudingumo klasės.

Modernizuojant daugiabutį iki B energinio naudingumo klasės, išlaidos su projekto parengimu, statybos technine priežiūra bei projekto administravimu padidėtų beveik 3 proc., lyginant su C energinio naudingumo klase. Norint pasiekti A energinio naudingumo klasę, lyginant su C energinio naudingumo klase, išlaidos padidėtų 23 proc., tačiau gyventojai ženkliai sutaupytų ilgalaikėje perspektyvoje.

Visoms trims energinio naudingumo klasėms pasiekti naudojamos šios energiją taupančios priemonės: šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, saulės kolektorių įrengimas, išorės atitvarų šiltinimas, langų ir išorinių durų keitimas, balkonų įstiklinimas, natūralaus vėdinimo sistemos atnaujinimas ar rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas, bendrojo naudojimo elektros inžinerinių sistemų bei apšvietimo atnaujinimas, vėdinamas fasadas.

Į B ir A klasės priemonių paketus įtrauktas rūsio perdangos šiltinimas, taip pat paketuose skiriasi atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės pagal norminius reikalavimus. Į A klasės paketą įtrauktas rekuperacinės vėdinimo sistemos butuose įrengimas, kad būtų užtikrinami norminiai higienos reikalavimai.

Artimiausiu metu Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas A energinio naudingumo klasės daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).