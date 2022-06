Kaip rūkė, taip ir rūkys – el. cigarečių skonių draudimas rūkaliams tik kelia juoką

Iki elektroninių cigarečių su skoniais draudimo įsigaliojimo liekant dviem savaitėms, jas rūkantys asmenys tikina įpročių nekeisiantys, mat skystį su skoniu jie žada maišytis patys. Kad tai vienas iš būdų apeiti draudimą, pripažįsta ir patys el. cigarečių pardavėjai.

Metų pradžioje Seimas pritarė siūlymui jau nuo liepos 1 d. uždrausti elektronines cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir skonį.

Dar 2019 m. tokį pasiūlymą pateikęs konservatorius Mykolas Majauskas argumentavo, kad galimybė elektronines cigaretes rinktis įvairių skonių rūkimo procesą daro malonesnį ir potencialiai įvairesnį, todėl šie produktai tampa patrauklesni nepilnamečiams.

Elektroninių cigarečių skystis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tą patvirtina ir skaičiai. 2015 m. bent kartą gyvenime elektroninių cigarečių bandė 46 proc. 15–16 m. amžiaus vaikų, o 2019 m. jau 65 proc. (EU vidurkis – 40 proc.).

2015 m. būdami 13 metų bent kartą bandė vartoti el. cigaretes 7 proc. vaikų, o 2019 m. jau 19,5 proc. (ES vidurkis – 11 proc.), rodo ESPAD duomenys.

„Pirmą kartą el. cigarečių pabandžiau 14 metų. Dabar nerūkau periodiškai, tačiau turiu klasės draugų, kurie rūko jas kiekvieną dieną. Jie rūko elektronines cigaretes mokyklos tualete ar net klasėje, nes garai skaniai kvepia ir mokytojai nepagauna“, – LRT.lt teigė dešimtokė Rūta.

Draudimas bus, bet tai rūkalių nesustabdys

Siekiant kovoti su tarp jaunimo vis labiau populiarėjančiomis elektroninėms cigaretėms ir buvo pateiktas pasiūlytas uždrausti elektronines cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir skonį.

Tačiau elektroninių cigarečių rūkoriai juokiasi iš tokio draudimo ir sako kaip rūkę, taip ir rūkysiantys, mat nuo liepos 1 d. bus uždraustos tik vienkartinės el. cigaretės ir daugkartinių el. cigarečių skysčiai su skoniu, tačiau skystį susimaišyti iš skirtingų ingredientų bus galima ir po liepos 1 d.

Vienkartinė elektroninė cigaretė / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Yra tokių elektroninių cigarečių, vadinamųjų atvirojo tipo, kur pats gali įsipilti skysčio. Iki liepos 1 d. vis dar galima pirkti jau pagamintą skystį su nikotinu ir skoniu, o po to tokios galimybės nebeliks. Tačiau rūkantys el. cigaretes kasdien patys darosi rūkymo mišinius, nes taip pigiau, be to, gali eksperimentuoti su skoniais.

Elektroninių cigarečių skystis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tereikia įsigyti bazę, kuri sudaryta iš augalinio glicerino ir propilenglikolio, nikotino bei buteliuką aromato. Viską sumaišius gaunamas norimas skonis. Nė vienas iš šių ingredientų nėra ir nebus uždraustas nuo liepos 1 d. Jaunimas mokyklose neretai netgi užsiima tokių mišinių pardavinėjimu, patys juos gamina, eksperimentuoja su skoniais“, – sako el. cigaretes ne vienerius metus rūkantis asmuo.

Elektroninių cigarečių skystis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip pačiam pasigaminti el. cigaretės mišinį, LRT.lt papasakojo ir vienos Vilniuje veikiančios el. cigarečių parduotuvės pardavėjas priėjus jo pasiteirauti, ką daryti rūkaliams po liepos 1 d.

Uždrausti aromatus būtų neracionalu

NTAKD Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Gintaras Karanda sutinka, kad dalis vartotojų gali bandyti apeiti draudimą skystį gamindamiesi patys, tačiau pakeitimai, G. Karandos teigimu, vis tiek sumažins el. cigarečių vartojimą.

Uždrausti prekiauti skoniais nėra racionalu, nes tie patys skoniai yra naudojami ir kituose produktuose, pavyzdžiui, maiste. G. Karanda

„Departamento vertinimu, šis draudimas sumažins elektroninių cigarečių prieinamumą ir vartojimą, ypač tarp vaikų ir paauglių. Taip pat neabejotina, kad bus ieškoma įvairiausių būdų apeiti šio įstatymo reikalavimus ir skonius pardavinėti atskirai, tačiau uždrausti prekiauti skoniais nėra racionalu, nes tie patys skoniai yra naudojami ir kituose produktuose, pavyzdžiui, maiste, todėl toks draudimas būtų visiškai neproporcingas dėl kitų gaminių“, – sako G. Karanda.

Elektroninių cigarečių skystis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tuo metu Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas tikina, kad el. cigaretės yra labai patrauklios vaikams ir jaunimui, todėl kažkokių sprendimų reikėjo.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nesu didžiulis draudimų iniciatorius, bet tai, be abejo, yra problema. Sutinku, kad bus sunku kontroliuoti. Sprendimas buvo priimtas labai skubotai. Todėl nemanau, kad iš karto bus kažkoks teigiamas rezultatas, nes rūkantys ieškos, kaip apeiti draudimus. Galbūt dalis jaunimo, neradę aromatizuotų skysčių su skoniu, neieškos jų, o tie, kurie įjunkę į rūkymą, suras būdų, kaip ir toliau rūkyti“, – mano Seimo narys A. Matulas.

Draudimą vadina nesąmone

Didžiausią elektroninių cigarečių parduotuvių tinklą Lietuvoje turinčios bendrovės „Ecodūmas“ vienas iš savininkų ir Nacionalinės elektroninių cigarečių asociacijos vadovas Edvinas Izokaitis Seimo priimtą draudimą vadina nesąmone.

„Mano nuomone, tai yra visiška nesąmonė. Kitos Europos šalys leidžia elektronines cigaretes su skoniais. Man gaila, kad tiek metų dirbęs šiame versle matau, kaip viskas ritasi žemyn. Bet mes nieko nepakeisime, nes esame per maži“, – sako verslininkas.

E. Izokaitis sako nežinantis, kiek kris įmonės pardavimai po draudimo įvedimo. Jis įsitikinęs, kad dalis žmonių pirks produkciją juodojoje rinkoje, kiti galbūt patys gaminsis skystį su skoniais.

Elektroninių cigarečių skystis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tiesiog žmonės vešis produkciją iš kitų šalių, tos pačios Latvijos, Lenkijos ir vieni kitiems pardavinės neaiškius produktus. Tai yra faktas, nes rinka yra užauginta, poreikis yra. Kiti galbūt maišysis patys. Estijoje po el. cigarečių su skoniais draudimo padarytas tyrimas parodė, kad 90 proc. rinkos perėjo į šešėlį“, – pastebi E. Izokaitis.

Priekaištų jis turi ir NTAKD, kad įstaiga neskiria didelio dėmesio produktų juodoje rinkoje skaičiui sumažinti, nors, pasak verslininko, nepilnamečiai patys gamina el. skysčius ir jais prekiauja.

„Kai vaikai vaikams pardavinėja, tai viskas yra gerai ir niekas jų negaudo. Dėl to mums yra labai pikta. Mes esame NTAKD nešę įrodomus, kas tai daro, kad pavojingi produktai parduodami, nes sukeliama rizika žmonėms. Bet niekam čia neįdomu“, – sako E. Izokaitis.

Nors Estijoje įvedus el. cigarečių su skoniais draudimą kai kurios parduotuvės ėmė teikti el. cigarečių skysčio maišymo paslaugą, kada dar parduotuvėje sumaišomas aromatas, nikotinas, bazė ir gaunamas norimas skonis, verslininkas sako, kad jie to daryti nesiruošiantys.

Elektroninės cigaretės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mes tikrai nemaišysime. Labiau pažengę el. cigarečių vartotojai galės tai daryti patys. (...) Tokių, kurie patys viską maišosi, manau, yra apie 15 proc. (...) Mes susikoncentruosime į skysčių su tabako skonių pardavimą. Yra labai daug gamintojų, jau esame atsirinkę produkciją.

Vis dėlto tabako skonio skysčiai dabar labai nepopuliarūs. Apie 90 proc. produkcijos parduodame su įvairiausiais skoniais, o tabako skonį renkasi tik 10 proc. klientų“, – skaičiuoja verslininkas.

E. Izokaitis teigia, kad, nors draudimas įsigalios po 2 savaičių, kol kas įmonė nejaučia žmonių suaktyvėjimo, kad skubėtų pirkti produkciją, kuri bus uždrausta.

„Kol kas suaktyvėjimo nejaučiame, bet žinau, kad paskutinėmis dienomis pajusime. (...) Mes turime parduotuvių tinklą ir Latvijoje, tai, ko neparduosime čia, pervešime į Latviją. Ten leidžia pardavinėti su skoniais“, – LRT.lt sako verslininkas.

Prekybos tinklai suaktyvėjimo nejaučia

Išaugusių klientų susidomėjimo kol kas nejaučia ir vienkartines elektronines cigaretes su skoniais pardavinėjantys didžiausi prekybos tinklai.

„Šiuo metu el. cigarečių su skoniais paklausa yra stabili, išaugusių pardavimų nefiksuojame. Laikomės visų galiojančių įstatymų ir atsakingų institucijų nurodymų, prekybą tęsime iki liepos 1 dienos“, – LRT.lt komentuoja „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Maxima / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Neparduotos produkcijos likučiai, jos teigimu, po liepos 1 d. bus grąžinti tiekėjams.

Padidėjusių pardavimų nepastebi ir „Rimi“ atstovai. „Elektroninių cigarečių su skoniais prekyboje turime, likučius planuojame išparduoti iki liepos mėnesio. Negalėtume patvirtinti, kad pirkėjai suskubo jų įsigyti daugiau – pardavimai išlieka tokio pat lygio kaip ir anksčiau“, – sako „Rimi“ atstovė Gabrielė Šerėnienė.

Parduotuvė Rimi / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tuo metu „Iki“ atstovė Vaida Budrienė tikina, kad paskutinėmis savaitėmis iki draudimo prekybos tinklas nežada daryti nuolaidų el. cigaretėms.

„Mes jų neišpardavinėsime, tiesiog liepos 1 d. sustabdysime jų pardavimus. Kiek bus likučių, tiek bus. Kol kas nėra didesnio pirkimo. Pardavimai įprasti“, – teigia ji.

Savo ruožtu tokias pačias tendencijas fiksuoja ir „Norfa“. „Ko neparduosime iki liepos mėn. 1 d., grąžinsime tiekėjams. Padidėjusių pardavimų pastarosiomis savaitėmis nėra“, – komentuoja „Norfos“ atstovas Darius Ryliškis.