Ekonomistai atviri – didmeninės elektros ir dujų kainos tik įsibėgėja, tai galiausiai palies ir gyventojų kišenes

Rekordą po rekordo pasiekiančios didmeninės elektros ir dujų kainos, anot ekonomistų, panašu, tik įsibėgėja. Verslai dėl to jau skaičiuoja išaugusias išlaidas ir neslepia – galiausiai tai bus matyti prekių ir paslaugų kainose. Buitiniai vartotojai, kuriems dujų ir elektros kainas reguliuoja valstybė, manoma, nuo sausio pajus naują jų šuolį. O tiems, kam privalu pasirinkti elektros tiekėją, teks mąstyti, kokios trukmės sutartį su juo pasirašyti.

Pučiasi ne tik kepiniai. Pučiasi ir elektros bei dujų kainos didmeninėje rinkoje. Būtent tai aktualu verslams, nes valstybė energetinių išteklių tarifų jiems seniai nereguliuoja.

Šalia to, nesiliauja brangti žaliavos, nuo maistinių iki naudojamų pakuotėms. Be to, verslas sako, dėl darbuotojų stygiaus stiprėja spaudimas toliau kelti algas darbuotojams.

„Jeigu elektra ir dujos būtų vieninteliai tie resursai, kurie brangtų, gal būtų vienoks pojūtis, tas pajautimas. Bet, kadangi tai yra viena iš trijų svarbiausių dedamųjų maisto produktų gamybos savikainoje, tai iš tiesų jaučiama“, – sako Maisto pramonės asociacijos direktorė Irma Pilipienė.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Labai stipriai tai daro įtaką tai sunkiajai, tai tradicinei pramonei. Čia galėčiau įvardyti va cemento pramonę, chemijos pramonę, metalų pramonę, plastikų pramonę. Šiose pramonėse energijos kaštai, žaliavų kaštai sudaro labai didelę nu gamybos kaštų dalį“, – supažindina Pramonininkų konfederacijos ekonomistas Titas Budreika.

Ekonomistai sako, kad elektros brangimo priežastis – šilta, rami vasara. Nėra vėjo, mažesniu galingumu veikia vėjo jėgainės. O dujų kainą augina jų paklausa Azijoje. Energetinių išteklių kainos aukštyn kopia kol kas be sustojimo.

„Jos yra, pavadinkim, arba rekordinės, arba arti rekordinių. Ir labai kelia nerimą tai, kad tas šuolis yra didelis. Ir jis tęsiasi, galima sakyti, nuo žiemos“, – LRT TELEVIZIJAI sako SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

Tadas Povilauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Verslas elektros ir dujos brangimą jau pajuto. Pavyzdžiui, „Norfos“ savininko teigimu, už liepą prekybos tinklas gavo 0,5 milijono eurų didesnę sąskaitą už elektrą nei įprastai. Jei brangimo tempas išliks metus, papildomi kaštai sieks 6 mln. eurų.

Nors dalis įmonių turi ilgalaikes sutartis su elektros tiekėjais, taip pat pačios įsirengia saulės elektrines, ekonomistų teigimu, elektros brangimas bendrą infliaciją vis tiek gali padidinti puse procento.

„Tai mes matome jau kaip vartotojai galutinėse kainose. 5 proc., tokios infliacijos neturėjome jau pastarąjį dešimtmetį. Ir iš tikrųjų, žiūrint į ateitį, ta infliacija dar kurį laiką laikysis“, – supažindina ekonomistas T. Budreika.

„Kitiems metams įsidedi tą didesnę elektros kainą, tai visi galvoja, kaip ką daryti. O tas sprendimas, jeigu tik įmanoma didinti produkto ar paslaugos kainą, jis, tikėtina, gali virsti realybe. Ir tas procesas pakankamai inertiškas ir jis po truputį „persimes“ ir į kitus metus“, – atsako T. Povilauskas.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gyventojams elektra ir dujos pabrango nuo liepos. Bet nuo sausio vėl keisis. Kiek, energetikos reguliavimo taryba sako dar nežinanti, tik pradeda skaičiuoti.

Ekonomistų teigimu, kadangi elektra ir dujos didmeninėje rinkoje dabar kainuoja maždaug dvigubai tiek, nei įskaičiuota į tarifą buitiniams vartotojams, galimas naujas šuolis. T. Povilausko skaičiavimu, bent 20 proc.

Daliai gyventojų elektros tarifo valstybė kitiems metams jau nenustatys – žmonės patys turi pasirinkti elektros tiekėją. Per brangymetį jiems teks apsispręsti, kokią kainą rinktis – kintamą ar fiksuotą ir kokiam laikui.

„Ir aš asmeniškai sprendžiu, ar man geriau pasirašyti sutartį, ar palaukti vis dėlto. Aš asmeniškai tikrai nerizikuočiau 2–3 metams įsipareigojimus (priimti – LRT.lt) ir sutikti su tam tikra viena kaina. Bet, jeigu iš tiesų sąskaitos jos nėra didelės šiai dienai – dėl to, kad vartojimas nėra didelis. Namų ūkių ir, jeigu svarbus tam tikras elektros kainos stabilumas, galima ją ir užfiksuoti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad vis dėlto būtų galimybė gyventojui nutraukti tą sutartį“, – mano energetikos viceministrė Inga Žilienė.

Jeigu nesiliaus kilusios didmeninės dujų kainos, gyventojams brangs šildymas.