„Igničio“ tiekiama elektra gyventojams nuo sausio brangs 4,5 proc.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) trečiadienį patvirtino naujas visuomeninės tiekėjos bendrovės „Ignitis“ elektros kainas buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau nei 5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros. Jos įsigalios nuo sausio 1-osios.

Kaina vartotojams, perkantiems elektrą iš žemos įtampos tinklų, didės 4,5 proc. (0,492 cento) iki 11,393 cento už kilovatvalandę (be PVM), pranešė VERT.

„Ignitis“ pranešė, kad vidutinė elektros kaina daugeliui vartotojų didės 4,1 proc. (0,54 cento už kWh), o statistinio namų ūkio, per mėnesį sunaudojančio vidutiniškai apie 117 kWh elektros, išlaidos padidės iki 64 centų per mėnesį.

Pasak bendrovės, didžiausios įtakos kainoms turi 2021 metais daugiau nei 9 proc. brangsianti elektros rinkos kaina, taip pat iki 8,5 proc. didėjanti skirstymo paslaugos kaina bei papildoma jos dedamoji – 0,112 cento už kWh.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas padidės 2,9 proc. (0,4 cento) iki 14,1 cento už kWh (su PVM), dviejų laiko zonų – 3,9 proc. (0,6 cento) iki 16,1 cento (dienos) ir 1 proc. (0,1 cento) iki 10 centų (nakties ir savaitgalio).

Plano „namai“ vienos laiko zonos tarifas didės 4,1 proc. (0,5 cento) iki 12,7 cento, o dviejų laiko zonų – 6,6 proc. (0,9 cento) iki 14,6 cento (dienos) ir 3,3 proc. (0,3 cento) iki 9,3 cento (nakties).

Elektra / E. Blaževič/LRT nuotr.

Abonentinis mokestis nesikeis ir sieks 3 arba 6 eurus per mėnesį, priklausomai nuo plano.

Pasak „Ignitis“, jos kaip visuomeninio tiekėjo paslaugomis, kitąmet galės naudoti apie 1,59 mln. namų ūkių.

Šiemet kainos skelbiamos anksčiau nei įprastai, kad vartotojai iki gruodžio 10 dienos dar spėtų palyginti jas su kitų nepriklausomų tiekėjų siūlomomis kainomis ir lengviau pasirinktų vieną tiekėją.

Nauji „Igničio“ tarifai galios buitiniams vartotojams, nepatenkantiems į pirmąjį rinkos liberalizavimo etapą arba patenkantiems į jį, bet iki gruodžio 10 dienos nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo.

Iki šio laiko nepriklausomą tiekėją turi pasirinkti beveik 100 tūkst. buitinių vartotojų, per mėnesį suvartojančių apie 420 kWh elektros arba pagal standartinį tarifą mokančių už elektrą virš 60 eurų.

Elektros tinklai / D. Umbraso/LRT nuotr.

To nepadarius, nuo sausio 1-osios nutrūks visuomeninio tiekimo paslauga, todėl tokiems vartotojams iki 6 mėnesių bus teikiama garantinio tiekimo paslauga – ji yra ketvirtadaliu brangesnė, be to, kas mėnesį kaina keisis, priklausomai nuo kainos biržoje.

Nepriklausomų tiekėjų, prekiaujančių elektra privatiems klientams, sąraše yra bendrovės „Elektrum Lietuva“, „Enefit“, „Ignitis“, „Inregnum“, „Perlas energija“ ir „EGTO” energija“.

Nuo 2022 metų nepriklausomus tiekėjus turės pasirinkti 1–5 tūkst. kWh per metus suvartojantys vartotojai, o nuo 2023 metų – visi likusieji.

Nuo šių metų liepos elektra buitiniams vartotojams atpigo vidutiniškai 8 proc., tačiau nuo sausio ji brango vidutiniškai 14,7 procento.