Laukiamiausia naktis kino pasaulyje – jau čia: šiąnakt Los Andžele bus išdalyti garsieji „Oskarai“

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos laiku Los Andžele, JAV, 94-ą kartą bus išdalyti „Oskarai“. Pirmieji sužinokite, kam už nuopelnus kine atiteks prestižinėmis laikomos statulėlės – apie nugalėtojus naktį gyvai skelbs portalas LRT.lt.

Kovo 27 d. Los Andželo „Dolby“ teatre vyks 94-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija. „Oskarus“ dalijančią JAV Kino meno ir mokslo akademiją (angl. Academy of Motion Picture Arts and Sciences) sudaro daugiau nei 10 tūkst. aktorių, filmų kūrėjų ir kitų kino pasaulio atstovų iš viso pasaulio. „Oskarai“ laikomi svarbiausiais apdovanojimais už nuopelnus kine.

Iškilmingas renginys paprastai vainikuoja metų pradžioje prasidėjusį kino ir televizijos apdovanojimų maratoną. Ne paslaptis, kad dalijant „Auksinius gaublius“, BAFTA, Kino kritikų ir kt. kino apdovanojimus, neretai spėliojama, ar šiose ceremonijose sėkmės sulaukusios juostos ir kino kūrėjai taip pat bus pastebėti ir „Oskaruose“.

Daugiausia kartų – iš viso 12 (11-oje kategorijų) – šių metų „Oskaruose“ nominuota Jane Campion juosta „The Power of the Dog“. Juosta „Dune“ nominuota 10 kartų, šių metų kino apdovanojimuose linksniuojamos „Belfast“ ir „West Side Story“ – po 7 (visą nominantų sąrašą rasite žemiau).

Kadras iš filmo „Kopa“ / Vida Press nuotr.

94-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija po trejų metų pertraukos vėl turės vedėją, o tiksliau – net tris. 2022-ųjų apdovanojimus patikėta vesti aktorėms Wandai Sykes, Amy Schumer ir Reginai Hall. Tai – pirmasis kartas „Oskarų“ istorijoje, kai ceremoniją vesti patikėta trims moterims.

Trys pastarosios „Oskarų“ teikimo ceremonijos vyko be vedėjo. Toks sprendimas pirmą kartą buvo priimtas 2019 m., kai tąkart apdovanojimus vesti turėjęs komikas Kevinas Hartas atsisakė vedėjo pareigų po to, kai į viešumą iškilo jo tviterio paskyroje rašytos homofobiškos žinutės.

Tiesa, iš pradžių organizatorių sprendimas atsisakyti renginio vedėjo sulaukė nemažai kritikos. Visgi kai 2019 m. „Oskarų“ reitingai, palyginti su ankstesniais metais, išaugo, sprendimo renginyje nesamdyti vedėjo buvo nutarta laikytis ir toliau.

Su mažėjančiais žiūrimumo reitingais besitvarkantys renginio organizatoriai šiemet nutarė imtis ir daugiau pokyčių. Aštuonios „Oskarų“ statulėlės bus įteiktos dar prieš prasidedant pagrindinei apdovanojimų transliacijai. Ištraukos iš pirmųjų aštuonių nugalėtojų pristatymo ir kalbų vaizdo įrašų bus sumontuotos bei parodytos per trijų valandų tiesioginę transliaciją. Visa tai – tam, kad apdovanojimų transliacija būtų trumpesnė.

„Spręsdami, kaip reikėtų prodiusuoti „Oskarus“, pripažinome, kad tai yra tiesioginio eterio formato televizijos šou – taigi, turime teikti pirmenybę televizijos auditorijai, kad padidintume žiūrovų įsitraukimą ir išlaikytume šou gyvybingą, judrų ir aktualų“, – išplatintame laiške rašė organizatoriai.

Oskarai / AP nuotr.

Artėjančių „Oskarų“ proga portalas LRT.lt parengė teminį LRT TESTĄ. Jame laukia 10 klausimų apie garsias kino juostas ir aktorius, pelniusius statulėlę. Pasitikrinkite žinias ir laimėkite prizą!

Žemiau pateikiame 2022-ųjų „Oskarų“ nominacijas ir pretendentus.

Geriausias filmas

„Belfast“

„CODA“

„Don`t Look Up“

„Drive My Car“

„Dune“

„King Richard“

„Licorice Pizza“

„Nightmare Alley“

„The Power of the Dog“

„West Side Story“

Geriausias režisierius

Paul Thomas Anderson – „Licorice Pizza“

Kenneth Branagh – „Belfast“

Jane Campion – „The Power of the Dog“

Ryûsuke Hamaguchi – „Drive My Car“

Steven Spielberg – „West Side Story“

Geriausia aktorė

Jessica Chastain – „The Eyes of Tammy Faye“

Olivia Colman – „The Lost Daughter“

Penélope Cruz – „Parallel Mothers“

Nicole Kidman – „Being the Ricardos“

Kristen Stewart – „Spencer“

Geriausias aktorius

Javieras Bardemas – „Being the Ricardos“

Benedictas Cumberbatchas – „The Power of the Dog“

Andrew Garfieldas – „Tick, Tick … Boom!“

Willas Smithas – „King Richard“

Denzelis Washingtonas – „The Tragedy of Macbeth“

Geriausia antrojo plano aktorė

Jesse Buckley – „The Lost Daughter“

Ariana DeBose – „West Side Story“

Judi Dench – „Belfast“

Kirsten Dunst – „The Power of the Dog“

Aunjanue Ellis – „King Richard“

Geriausias antrojo plano aktorius

Ciarán Hinds – „Belfast“

Troy Kotsur – „CODA“

Jesse Plemons – „The Power of the Dog“

J. K. Simmons – „Being the Ricardos“

Kodi Smit-McPhee – „The Power of the Dog“

Geriausias kostiumų dizainas

„Cruella“

„Cyrano“

„Dune“

„Nightmare Alley“

„West Side Story“

Geriausias garsas

„Belfast“

„Dune“

„No Time to Die“

„The Power of the Dog“

„West Side Story“

Geriausias garso takelis

„Don`t Look Up“

„Dune“

„Encanto“

„Parallel Mothers“

„The Power of the Dog“

Geriausia filmo daina

„Be Alive“ – „King Richard“

„Dos Oruguitas“ – „Encanto“

„Down To Joy“ – „Belfast“

„No Time To Die“ – „No Time to Die“

„Somehow You Do“ – „Four Good Days“

Geriausias animacinis filmas

„Encanto“

„Flee“

„Luca“

„The Mitchells vs. the Machines“

„Raya and the Last Dragon“

Geriausias trumpametražis animacinis filmas

„Affairs of the Art“

„Bestia“

„Boxballet“

„Robin Robin“

„The Windshield Wiper“

Geriausias trumpametražis veiksmo filmas

„Ala Kachuu – Take and Run“

„The Dress“

„The Long Goodbye“

„On My Mind“

„Please Hold“

Geriausias dokumentinis filmas

„Ascension“

„Attica“

„Flee“

„Summer of Soul“

„Writing With Fire“

Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas

„Audible“

„Lead Me Home“

„The Queen of Basketball“

„Three Songs for Benazir“

„When We Were Bullies“

Geriausias tarptautinis filmas

„Drive My Car“ (Japonija)

„Flee“ (Danija)

„The Hand of God“ (Italija)

„Lunana: A Yak in the Classroom“ (Butanas)

„The Worst Person in the World“ (Norvegija)

Geriausias produkcijos dizainas

„Dune“

„Nightmare Alley“

„The Power of the Dog“

„The Tragedy of Macbeth“

„West Side Story“

Geriausias montažas

„Don`t Look Up“

„Dune“

„King Richard“

„The Power of the Dog“

„Tick, Tick ... Boom!“

Geriausia kinematografija

„Dune“

„Nightmare Alley“

„The Power of the Dog“

„The Tragedy of Macbeth“

„West Side Story“

Geriausi vaizdo efektai

„Dune“

„Free Guy“

„No Time to Die“

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“

„Spider-Man: No Way Home“

Geriausias grimas

„Coming 2 America“

„Cruella“

„Dune“

„The Eyes of Tammy Faye“

„House of Gucci“

Geriausias originalus scenarijus

„Belfast“

„Don`t Look Up“

„King Richard“

„Licorice Pizza“

„The Worst Person in the World“

Geriausias adaptuotas scenarijus

„Coda“

„Drive My Car“

„Dune“

„The Lost Daughter“

„The Power of the Dog“