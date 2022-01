Jautriausi specialios „Hario Poterio“ serijos momentai: atviros išpažintys, ašaros ir atgaivinti prisiminimai

Pirmąją 2022-ųjų dieną platformoje „HBO Max“ pasirodė gerbėjų ilgai laukta speciali Hario Poterio serija „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ (liet. „20-osios Hario Poterio metinės: sugrįžimas į Hogvartsą“). Joje netrūko jautrių akimirkų, atvirų komados narių prisipažinimų ir po 20-ies metų atgaivintų magiškų prisiminimų.

Dar specialios Hario Poterio serijos pradžioje Hermioną įkūnijusi aktorė Ema Watson atsiduso, kad 20 metų nuo tada, kai pasirodė pirmoji Hario Poterio istorija, pralėkė it akimirka. Jai antrino ir specialioje serijoje pasirodęs Ronį vaidinęs aktorius Rupertas Grintas.

Be jų ir, žinoma, Harį Poterį įkūnijusio Danielio Radcliffe`o, juostoje taip pat galima išvysti tokias žvaigždes kaip Helena Bonham Carter, Robbie`s Coltrane`as, Ralphas Fiennesas, Jasonas Isaacsas, Gary Oldmanas, Imelda Staunton, Tomas Feltonas, Jamesas Phelpsas ir kt.

Beje, specialioje serijoje prisiminimais dalijasi ir filmų apie Harį Poterį režisieriai: Chrisas Columbusas, Alfonso Cuarón, Mike`as Newellas ir Davidas Yatesas, rašo „LA Times“.

Filmas „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ / Vida Press nuotr./Stop kadras

Ema Watson buvo įsimylėjusi Tomą Feltoną

Ko gero, dalis Hario Poterio gerbėjų jau žinojo, kad filmuodamasi pirmosiose istorijos dalyse, aktorė E. Watson buvo įsimylėjusi aktorių T. Feltoną, įkūnijusį Drako Smirdžiaus personažą. Tiesa galutinai paaiškėjo po 20-ies metų – apie savo jausmus specialioje Hario Poterio serijoje prisipažino pati E. Watson.

„Įėjau į patalpą, kurioje mums vyko pamokos. Gavome užduotį nupiešti, kaip mūsų įsivaizdavimu atrodo Dievas. Tomas nupiešė merginą ant riedlentės, atbulai vilkinčią kepurę su snapeliu. Ir aš tiesiog nežinau, kaip tai pasakyti. Aš tiesiog jį įsimylėjau“, – prisiminimais dalijosi E. Watson.

Tiesa, aktorė tikino, kad tarp tada dar paauglių aktorių niekada neįvyko nieko romantiško. Visgi T. Feltonas pripažino, kad jis E. Watson visada jautė simpatiją, kuri nedingusi ir šiandien, rašo „LA Times“.

Filmas „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ / Vida Press nuotr./Stop kadras

Ema Watson per plauką nemetė Hermionos vaidmens

Specialioje serijoje „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ netrūko ir daugiau atvirų išpažinčių. E. Watson prisipažino, jog vienu metu svarstė nebesifilmuoti tolimesnėse „Hario Poterio“ dalyse.

Aktorė kalbėjo, kad jai buvo baisu, o neseniai perskaičiusi savo seną dienoraštį suprato, kad filmavimo aikštelėje jautėsi vieniša, rašo „Variety“.

D. Radcliffe`as atkreipė dėmesį, kad filmo kūrimo metu jie buvo tik vaikai, todėl nesikalbėdavo apie jausmus: „Būdamas 14-metis berniukas, niekada nebūčiau atsisukęs į kitą 14-metį ir jo paklausęs: „Ei, kaip tu laikais? Ar tau viskas gerai?“

Jam antrino ir R. Grintas, pridūręs, kad tuo metu jie buvo tik vaikai, gyvenę ta akimirka. „Tuo metu mums tiesiog neatėjo į galvą, kad visi jaučiame panašius jausmus“, – apie nelengvus išgyvenimus kalbėjo Ronį įkūnijęs aktorius.

Filmas „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ / Vida Press nuotr./Stop kadras

Jautrus atsisveikinimas su iškeliavusiais aktoriais

Specialioje Hario Poterio serijoje filmavimo komanda skyrė jautrius atsisveikinimo žodžius jau iškeliavusiems filmų aktoriams – Alanui Rickmanui, vaidinusiam Severą Sneipą, Richardui Griffithsui, įkūnijusiam Vernoną Durslį, Helenai McCrory, vaidinusiai Narcisą Smirdžiuvienę ir kt.

„Alanas Rickmanas niekada nekalbėdavo su manimi kaip su vaiku. Buvau sujaudinta to, kaip rimtai jis žiūrėdavo į visus mano pamąstymus ir atsižvelgdavo į mano nuomonę“, – filme kalbėjo E. Watson.

Specialioje juostoje pasirodęs aktorius Jasonas Isaacsas, vaidinęs Liucijų Smirdžių, prisiminė, kad dirbdamas su H. McCrory, filme įkūnijusia jo žmoną, manė sutikęs geriausią aktorę gyvenime.

„H. McCrory daug ko mane išmokė. Ji savo akimis sugebėdavo pademonstruoti tokią empatiją. Su ja dirbti buvo tikras malonumas“, – kalbėjo J. Isaacsas.

Filmas „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ / Vida Press nuotr./Stop kadras

„Hario Poterio“ trijulės ašaros

Susitikę po 20-ies metų ašarą braukė visi trys pagrindiniai „Hario Poterio“ aktoriai – E. Watson, R. Grintas ir D. Radcliffe`as. Bene jautriausią momentą juosta pasiekė tada, kai E. Watson su R. Grintu ėmė kalbėti apie tai, kiek daug jie vienas kitam reiškia, rašo „LA Times“.

„Bandau nesijaudinti matydama tave čia po šitiek laiko, – į R. Grintą kreipėsi E. Watson. – Jaučiu, kad tu esi mano gyvenimo ramstis.“

Filmas „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ / Vida Press nuotr./Stop kadras

„Nors nuolat ir nesimatome, mus visą laiką sies stiprus ryšys“, – apkabinęs E. Watson, jautrius žodžius jai skyrė R. Grintas, sušnibždėjęs „Aš tave myliu“.

Ašaras sunkiai tramdė ir D. Radcliffe`as. „Prie šių filmų dirbo keletas žmonių, kurie nulėmė, kas aš esu, tiek kaip žmogus, tiek kaip aktorius. Labai džiaugiuosi dėl to, kur esu, dėl to, kokį gyvenimą gyvenu ir dėl to, su kokiais žmonėmis galiu dirbti. Tačiau visa tai nebūtų buvę įmanoma be viso šio. Tad taip, tai buvo labai geri 10 metų“, – graudindamasis kalbėjo D. Radcliffe`as.