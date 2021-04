Laukiamiausi kino apdovanojimai – jau netrukus: šiąnakt bus išdalyti 2021-ųjų „Oskarai“

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos laiku Los Andžele, JAV, bus išdalyti 2021-ųjų „Oskarai“. JAV Kino meno ir mokslo akademijos teikiamomis statulėlėmis bus pagerbti iškiliausi 2020 m. kino darbai ir kūrėjai. Naujienas iš laukiamiausių kino apdovanojimų realiu laiku rasite portale LRT.lt.

93-ųjų „Oskarų“ apdovanojimų ceremonija dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos vyks dviem mėnesiais vėliau nei įprastai – iš pradžių planuota vasario 28 d., ji perkelta į balandžio 25 d. Kasmet vykstančių prestižinių kino pasaulio apdovanojimų data šiemet nukelta ketvirtą kartą per visą renginio istoriją.

Pirmąjį sykį „Oskarų“ data buvo nukelta 1938 m., kai Los Andželą užtvindė potvynis, antrą kartą – 1968 m., kai buvo įvykdyta Martino Lutherio Kingo žmogžudystė ir trečiąjį kartą – 1981 m., kai buvo pasikėsinta nužudyti tuometį JAV prezidentą Ronaldą Reaganą.

Pasiruošimas 2021-ųjų „Oskarams“ / AP nuotr.

Dar prieš renginį organizatoriai paskelbė atsisakantys naujuoju standartu kone tapusios nuotolinės ceremonijos ir žadėjo intymų bei įsimintiną renginį su gyvai jame dalyvausiančiais svečiais. Tiesa, patekti į renginį nebus visai paprasta. Organizatoriai nurodė, kad visos ceremonijos metu budės specialiai suburta COVID-19 specialistų komanda, kuri visiems atvykstantiesiems į apdovanojimus atliks greituosius PGR COVID-19 testus.

Šių metų „Oskarai“ pirmą kartą istorijoje peržengs Los Andželo „Dolby“ teatro slenkstį ir vyks ne tik jame, bet ir už 13 km esančiame pagrindinės Los Andželo geležinkelio stoties kieme. Žadama, jog būtent ten susirinks nominantai, apdovanojimų pranešėjai ir renginio svečiai. Ten jų lauks ir „Oskarų“ tradicija tapęs raudonasis kilimas.

2020-ųjų „Oskarai“ / AP nuotr.

Tiesa, šiemet ant jo dėl saugumo reikalavimų bus mažiau šurmulio – dar anksčiau buvo pranešta, jog vietoje tradicinio raudonojo kilimo prieš didžiąją ceremoniją „Oskarų“ svečiams bus surengtas 90 minučių trukmės susibūrimas, kuriame bus galima pasišnekučiuoti, papozuoti fotoaparatų objektyvams ir pasiruošti renginiui.

Artėjant šių metų „Oskarams“, kituose miestuose ar šalyse gyvenantys renginio dalyviai nuogąstavo, kad dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos jiems gali nepavykti atskristi į Los Andželą, todėl Londone ir Paryžiuje šiemet įrengtos specialios vietos tiems „Oskarų“ svečiams, kurie neturi galimybės gyvai dalyvauti ceremonijoje.

Šiemet, kaip ir pastaruosius porą metų, „Oskarų“ ceremonija vyks be vedėjo. Kai toks sprendimas buvo priimtas pirmą kartą 2019 m., pasigirdo daug kritikos ir skeptiškų vertinimų.

Tais metais ceremoniją vesti turėjęs Kevinas Hartas atsisakė vedėjo pareigų po to, kai į viešumą iškilo jo 2009 m. tviterio paskyroje rašytos homofobiškos žinutės. Galiausiai „Oskarų“ apdovanojimų reitingai, palyginti su ankstesniais metais, išaugo, todėl sprendimo renginyje nesamdyti vedėjo buvo nutarta laikytis ir pernai, per 92-uosius „Oskarų“ apdovanojimus.

2020-ųjų „Oskarai“ / AP nuotr.

93-ioji „Oskarų“ ceremonija tiesiogiai bus transliuojama per televiziją daugiau nei 225 pasaulio šalyse. LRT.lt primena, kad į daugiausia statulėlių – net 10 – šiemet pretenduoja „Netflix“ juosta „Mank“. Tiesa, didžiausia sėkmė šių metų apdovanojimuose prognozuojama Chloe Zhao dramai „Nomadland“, nominuotai 6-iems „Oskarams“.

Geriausiu filmu pretenduoja tapti „The Father“, „Judas and the Black Messiah“, „Mank“, „Minari“, „Nomadland“, „Promising Young Woman“, „Sound of Metal“, „The Trial of the Chicago 7“.

Geriausios aktorės kategorijoje varžosi Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand, Carey Mulligan, geriausio aktoriaus kategorijoje – Rizas Ahmedas, Chadwickas Bosemanas, Anthony Hopkinsas, Gary Oldmanas, Stevenas Yeunas.

Aktorė Viola Davis šių metų „Oskaruose“ nominuota keturiose kategorijose, ji tapo pirmąja daugiausia sykių šiam apdovanojimui nominuota juodaode moterimi. Pirmą kartą per apdovanojimų istoriją dėl geriausio filmo titulo varžosi ir juosta, kurią kūrė išskirtinai vien juodaodžių komanda.

„Oskarų“ istorijoje taip pat pirmą sykį dėl geriausio aktoriaus vardo varžosi net du azijietiškų šaknų turintys aktoriai – Steven Yeun už vaidmenį juostoje „Minari“ ir Riz Ahmed už vaidmenį filme „Sound of Metal“.

2020-ųjų „Oskarai“ / AP nuotr.

Pirmą kartą geriausio režisieriaus kategorijoje nominuotos net dvi moterys – Chloe Zhao („Nomadland“) ir Emerald Fennell („Promising Young Woman“).

„Oskarus“ dalijančią JAV Kino meno ir mokslo akademiją sudaro daugiau nei 10 tūkst. aktorių, filmų kūrėjų ir kitų kino pasaulio atstovų iš viso pasaulio. „Oskarai“ laikomi svarbiausiais apdovanojimais už nuopelnus kine. Šiemet varžytis dėl geriausio 2020 m. filmo titulo iš viso pretendavo 366 filmai, iš jų geriausio filmo kategorijoje nominuoti 8.

Prestižinių kino apdovanojimų trofėjus – „Oskaro“ statulėlė – yra kone 35 cm aukščio ir sveria beveik 4 kg. Joje vaizduojamas riteris, stovintis ant kino juostos. Pagaminti vieną „Oskaro“ statulėlę užtrunka 10 dienų.

Tiesa, aukso spalvos statulėlė nėra auksinė – ji gaminama iš bronzos, tada apliejama vario, nikelio ir, galiausiai, 24 karatų aukso lydiniu. Beje, Antrojo pasaulinio karo metu dėl tauriųjų metalų trūkumo laikinai „Oskarų“ statulėlės buvo gaminamos iš gipso.

Žemiau pateikiame 2021-ųjų „Oskarų“ nominacijas ir pretendentus į apdovanojimą:

Geriausias filmas:

„The Father“,

„Judas and the Black Messiah“,

„Mank“,

„Minari“,

„Nomadland“,

„Promising Young Woman“,

„Sound of Metal“,

„The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias režisierius:

Thomas Vinterberg – „Another Round“,

David Fincher – „Mank“,

Lee Isaac Chung – „Minari“,

Chloe Zhao – „Nomadland“,

Emerald Fennell – „Promising Young Woman“.

Geriausia aktorė:

Viola Davis – „Ma Rainey`s Black Bottom“,

Andra Day – „The United States vs. Billie Holiday“,

Vanessa Kirby – „Pieces of a Woman“,

Frances McDormand – „Nomadland“,

Carey Mulligan – „Promising Young Woman“.

Geriausias aktorius:

Riz Ahmed – „Sound of Metal“,

Chadwick Boseman – „Ma Rainey`s Black Bottom“,

Anthony Hopkins – „The Father“,

Gary Oldman – „Mank“,

Steven Yeun – „Minari“.

„Oskarai“ / AP nuotr.

Geriausia antrojo plano aktorė:

Maria Bakalova – „Borat Subsequent Moviefilm“,

Glenn Close – „Hillbilly Elegy“,

Olivia Colman – „The Father“,

Amanda Seyfried – „Mank“,

Yuh-Jung Youn – „Minari“.

Geriausias antrojo plano aktorius:

Sacha Baron Cohen – „The Trial of the Chicago 7“,

Daniel Kaluuya – „Judas and the Black Messiah“,

Leslie Odom, Jr. – „One Night in Miami“,

Paul Raci – „Sound of Metal“,

Lakeith Stanfield – „Judas and the Black Messiah“.

Geriausias kostiumų dizainas:

„Emma“,

„Ma Rainey`s Black Bottom“,

„Mank“,

„Mulan“,

„Pinocchio“.

Geriausias garsas:

„Greyhound“,

„Mank“,

„News of the World“,

„Soul“,

„Sound of Metal“.

2020-ųjų „Oskarai“ / AP nuotr.

Geriausias garso takelis:

„Da 5 Bloods“,

„Mank“,

„Minari“,

„News of the World“,

„Soul“.

Geriausia filmo daina:

„Husavik“ – „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“,

„Fight For You“ –„Judas and the Black Messiah“,

„Io Sì (Seen)“ – „The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)“,

„Speak Now“ – „One Night in Miami...“,

„Hear My Voice“ – „The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias animacinis filmas:

„Onward“,

„Over the Moon“,

„A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon“,

„Soul“,

„Wolfwalkers“.

Geriausias trumpametražis animacinis filmas:

„Burrow“,

„Genius Loci“,

„If Anything Happens I Love You“,

„Opera“,

„Yes-People“.

Geriausias trumpametražis veiksmo filmas:

„Feeling Through“,

„The Letter Room“,

„The Present“,

„Two Distant Strangers“,

„White Eye“.

2020-ųjų „Oskarai“ / AP nuotr.

Geriausias dokumentinis filmas:

„Collective“,

„Crip Camp“,

„The Mole Agent“,

„My Octopus Teacher“,

„Time“.

Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas:

„Colette“,

„A Concerto Is a Conversation“,

„Do Not Split“,

„Hunger Ward“,

„A Love Song for Latasha“.

Geriausias tarptautinis filmas:

Bosnija ir Hercegovina – „Quo Vadis, Aida?“,

Danija – „Another Round“,

Honkongas – „Better Days“,

Rumunija – „Collective“,

Tunisas – „The Man Who Sold His Skin“.

Geriausias produkcijos dizainas:

„The Father“,

„My Rainey`s Black Bottom“,

„Mank“,

„News of the World“,

„Tenet“.

2020-ųjų „Oskarai“ / AP nuotr.

Geriausias montažas:

„The Father“, Yorgos Lamprinos,

„Nomadland“, Chloé Zhao,

„Promising Young Woman“, Frédéric Thoraval,

„Sound of Metal“, Mikkel E.G. Nielsen,

„The Trial of the Chicago 7“, Alan Baumgarten.

Geriausia kinematografija:

„Judas and the Black Messiah“, Sean Bobbitt,

„Mank“, Erik Messerschmidt,

„News of the World“, Dariusz Wolski,

„Nomadland“, Joshua James Richards,

„The Trial of the Chicago 7“, Phedon Papamichael.

Geriausi vaizdo efektai:

„Love and Monsters“,

„The Midnight Sky“,

„Mulan“,

„The One and Only Ivan“,

„Tenet“.

Geriausias grimas:

„Emma“,

„Hillbilly Elegy“,

„Ma Rainey`s Black Bottom“,

„Mank“,

„Pinocchio“.

Geriausias originalus scenarijus:

„Judas and the Black Messiah“,

„Minari“,

„Promising Young Woman“,

„Sound of Metal“,

„The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias adaptuotas scenarijus:

„Borat Subsequent Moviefilm“,

„The Father“,

„Nomadland“,

„One Night in Miami...“,

„The White Tiger“.

Kam atiteks šių metų „Oskarai“, paaiškės per ceremoniją, Lietuvos laiku vyksiančią naktį iš sekmadienio į pirmadienį, 3.00–6.00 val.