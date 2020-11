„Netflix“ seriale „The Queen`s Gambit“ vaidinęs Juozas Budraitis: buvo įdomu pačiupinėti Holivudą

Vienus sužavi, kitiems palieka mažesnį įspūdį, tačiau panašu, jog „Netflix“ šiuo metu karaliaujantis miniserialas „The Queen`s Gambit“ abejingų nepalieka. Amerikiečių kurtame seriale pasakojama jaunos šachmatininkės istorija, kurioje netrūksta ir sąsajų su Lietuva: seriale minimas šachmatininkas Vladas Mikėnas, o finalinėje scenoje pasirodo ir aktorius Juozas Budraitis.

Paskutinėje serijoje, finalinėje serialo scenoje, kurios veiksmas vyksta Maskvoje, su pagrindine serialo heroje Bete Harmon (vaid. Anya Taylor-Joy) sužaisti šachmatų partijos sėda legendinis lietuvių teatro ir kino aktorius Juozas Budraitis.

Savaitę Berlyne filmavęsis aktorius portalui LRT.lt sako pats nustebęs, kad jam pavyko patekti tarp garsių Holivudo veidų. J. Budraitis džiaugiasi turėjęs galimybę, kaip pats sako, prikišti trigrašį prie „Netflix“ serialo ir padirbėti su garsiu „Oskarui“ nominuotu režisieriumi Scottu Franku.

Aktorius Juozas Budraitis su režisieriumi Scottu Franku / Asmeninio albumo nuotr.

„Esu labai patenkintas, kad teko pabendrauti su kito kino pasaulio žmogumi, buvo įdomu šiek tiek prisiliesti ir pačiupinėti holivudinį daiktą. S. Frankas – talentingas žmogus, yra rašęs scenarijų ne vienam garsiam režisieriui, dabar pats parašė scenarijų ir nufilmavo serialą.

Mane labai nudžiugino ir nustebino, kad filmuojant tokį nedidelį gabalėlį režisierius stovėjo šalia kameros, o ne prie monitoriaus kažkur už kilometro nuo filmuojamo objekto, kaip dabar įprasta. Jis buvo prie pat kameros ir į mane žiūrėjo taip, kad aš supratau, ar gerai darau, ar blogai darau.

Matyt, jam reikėjo išgauti kažką svarbaus. Tai man priminė tuos laikus, kada visi režisieriai stovėdavo prie kameros. Dabar kiti laikai, dabar visi dirba per atstumą“, – portalui LRT.lt pasakojo J. Budraitis.

Nors su pagrindine serialo žvaigžde Anya Taylor-Joy J. Budraičiui teko bendrauti nedaug, lietuvis ir amerikietė finalinėje serialo scenoje sėdo akis į akį prie šachmatų lentos. „Tą laiką, kuris buvo mums skirtas, ji su manimi labai mielai bendravo ir kažkaip gerai mane nuteikė, kad nepabijojo senio ir normaliai priėmė nežinomą tipą“, – šmaikštavo J. Budraitis.

Šachmatai, aplink kuriuos sukasi visas serialo siužetas, J. Budraičiui – ne svetimas dalykas. „Kaip ir visi tuo metu, vaikystėje ir jaunystėje žaidžiau šachmatais. Tiesa, didelio meistriškumo nepasiekiau“, – sakė J. Budraitis. Aktorius prisipažino pats „Netflixą“ užkariavusio serialo dar nematęs, tačiau jau spėjęs išgirsti nemažai liaupsių.

2003 m. Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, šių metų spalio 6 d. J. Budraitis atšventė garbingą 80-ąjį jubiliejų. „80 metų kine – jau retas atvejis, kai specialiai tokiam žmogui parašomas scenarijus. Dažniausiai būna epizodiniai arba antraeiliai vaidmenys, nedideli darbai, bet viskam savo laikas. Atėjo tokie metai, kai reikia pasitraukti į šoną, užleisti vietą jaunesniems. Tai natūralu“, – mintimis LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ gimtadienio dieną dalijosi aktorius.

Juozas Budraitis. Dienos tema / E. Blaževič/LRT nuotr.

J. Budraičio vaidmuo ir pavardė serialo pabaigos titruose – ne vienintelė lietuviams širdį glostanti detalė seriale „The Queen`s Gambit“. Žiūrėdami penktą seriją, atidūs žiūrovai iš Lietuvos buvo dar sykį maloniai nustebinti. Scenoje, kurioje pagrindinė herojė Betė Harmon žaidžia šachmatais su Hariu Beltiku (vaid. Harry Melling), iš jo lūpų suskamba lietuvio Vlado Mikėno vardas ir jo išvesta šachmatų sistema.

Gimęs 1910 m., V. Mikėnas buvo pirmasis Lietuvos profesionalus šachmatininkas, tarptautinės kategorijos teisėjas, žurnalistas, knygų apie šachmatus autorius.

Serialas „The Queen`s Gambit“ / „Netflix“ serialo anonso „YouTube“ stop kadras

1933–1934 m., 1937–1938 m., 1945 m., 1947–1948 m., 1965 m., 1977 m. V. Mikėnas tapo Lietuvos čempionu, 1930 m. – Estijos čempionu, 10 sykių žaidė SSRS šachmatų pirmenybių finale. V. Mikėnas yra laimėjęs prieš pasaulio čempionus Aleksandrą Aliochiną, Michailą Botviniką, Vasilijų Smyslovą, Michailą Talį.

1987 m. pripažintas tarptautinės šachmatų federacijos FIDE garbės didmeistriu, V. Mikėnas yra išleidęs šachmatų vadovėlį, šachmatų žaidimo pagrindus ir kt. knygas. Šachmatininko vardu pavadinta ir Mikėno sistema (angl. Mikenas System), dar vadinama Floro-Mikėno sistema (angl. Flohr-Mikenas System) ar Mikėno-Karlso sistema (angl. Mikenas-Carls System) angliškajame debiute (ECO kodas A18). Valdovės žirgo gynyba dar vadinama Bogoliubovo-Mikėno gynyba.

Serialas „The Queen`s Gambit“ / „Netflix“ serialo anonso „YouTube“ stop kadras

Lietuvio vardas nuskambėjo tarp gausybės kitų visame pasaulyje pripažintų šachmatininkų pavardžių. Seriale analizuojamos geriausios partijos tokių šachmatininkų kaip kubiečio José Raúlio Capablanca`os, rusų Aleksandro Aliochino, Michailo Botviniko, Boriso Spaskio ir kt.

„The Queen`s Gambit“ – septynių dalių amerikiečių miniserialas, pastatytas pagal to paties pavadinimo 1983 m. parašytą amerikiečių rašytojo Walterio Teviso romaną. Automobilio avarijoje netekusi mamos, pagrindinė serialo herojė Betė Harmon auga vaikų namuose. Mergaitė nuo mažens girdoma raminamaisiais, todėl netrukus tampa priklausoma nuo stiprių vaistų, o vėliau – ir nuo alkoholio.

Serialas „The Queen`s Gambit“ / „Netflix“ serialo anonso „YouTube“ stop kadras

Tiesa, vienas globos namų budėtojas pastebi ir padeda Betei atrasti paslėptą talentą. Paaiškėja, jog mergaitė meistriškai žaidžia šachmatais. Ji svajoja tapti šachmatų didmeistre, tad šachmatai tampa naująja jos aistra, panėšėjančia į apsėdimą.

Vis dėlto Betės kelionę tikslo link temdo sunki kova su tamsiomis vaikystės dėmėmis ir smarkiai ją įsupusiomis priklausomybėmis.

Neseniai pasirodžiusiam serialui jau prognozuojama akinama sėkmė ir šlovė kino pasaulyje, užsienio žiniasklaidoje juostai drąsiai klijuojama geriausio šiemet „Netflix“ pasirodžiusio kūrinio titulas.

Serialas „The Queen`s Gambit“ / „Netflix“ serialo anonso „YouTube“ stop kadras

Miniserialas buvo filmuojamos Kembridžo mieste, Ontarijuje, Kanadoje. Įdomu tai, jog kai kurios scenos buvo filmuotos ir Vokietijoje – Berlyno kino teatre „Kino International“, Berlyno zoologijos sode, vienoje dėvėtų drabužių parduotuvėje „Humana“ ir kt. miesto vietose.

Ne vienam žiūrovui kilo klausimas, ar seriale šachmatų partijos žaidžiamos iš tiesų, ar figūros dėliojamos be jokių loginių ryšių.

Kaip rašo leidinys „Time“, seriale „The Queen`s Gambit“ šachmatais žaidžiama iš tiesų. Kuriant scenas, kuriose atliekami šachmatų ėjimai, kino kūrėjų komandą konsultavo buvęs Pasaulio šachmatų čempionas Garris Kasparovas ir šachmatų treneris Bruce`as Pandolfinis.

Serialas „The Queen`s Gambit“ / „Netflix“ serialo anonso „YouTube“ stop kadras

Įdomu tai, jog seriale minimas Lietuvos šachmatų profesionalas V. Mikėnas teisėjavo 1984 m. Vilniuje vykusiame turnyre, kuriame prie šachmatų lentos susirėmė tuo metu 21-erių G. Kasparovas ir 63-ejų Vasilijus Smyslovas, rašoma portale www.chessgames.com.

Kad seriale siekta autentiškumo, patvirtino ir aštuonerius metus „The New Yorker“ šachmatų skiltyje rašantis apžvalgininkas, šachmatų meistras Dylanas Loebas McClainas. Jis publikacijoje I’m a Chess Expert. Here’s What “The Queen’s Gambit“ Gets Right rašė, kad serialo kūrėjams nepriekaištingai pavyko atkurti to meto šachmatų turnyrų dvasią, o seriale vaizduojamos šachmatų partijos – išties realistiškos.

Daugiau apie serialą „The Queen`s Gambit“ skaitykite čia.