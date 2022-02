Eurovizinė atranka „Pabandom iš naujo!“ pritraukė per milijoną žiūrovų

Nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo!“ transliacijas buvo įsijungę daugiau nei milijonas šalies žiūrovų, rodo „Kantar“ preliminarūs TV auditorijos duomenys. Bent vieną laidos transliaciją stebėjo kone 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, o bendras atrankos finalo konsoliduotas reitingas, išankstiniais duomenimis, siekė 10 proc.

Kaip rašoma „Kantar“ pranešime žiniasklaidai, LRT TELEVIZIJOS žiūrovų ir komisijos balsai pergalę šiemet lėmė Monikai Liu su lietuvių kalba skambančia daina „Sentimentai“. Finalinėje atrankų kovoje dėl galimybės atstovauti Lietuvai be šios atlikėjos dar varžėsi Augustė Vedrickaitė, Lolita Zero, Rūta Loop, Gebrasy, Justė Kraujelytė, Ieva Zasimauskaitė ir „Queens of Roses“.

„Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas savaitgalį buvo įsijungęs eurovizinės atrankos „Pabandom iš naujo!“ finalą, o laidos transliacijos reitingas, rodantis įsitraukusią auditoriją siekė 10 procentų, t.y. daugiau nei ketvirtį milijono gyventojų.

Eurovizinėje atrankoje triumfavo Monika Liu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tai yra viena mėgstamiausių šalyje muzikinių transliacijų, net ir atrankos sutraukia įspūdingą žiūrovų auditoriją, o patį žiūrovų piką jos pasiekia vykstant tarptautinio konkurso finalams“, – sakė „Kantar“ media tyrimų ir įžvalgų vadovė Lina Petraitienė.

Ji yra minėjusi, jog „Eurovizijos“ konkurso reitingai iš dalies rodo ir auditorijos požiūrį į dalyvaujančią dainą – kuo stipresne žiūrovų ir ekspertų manymu laikoma daina, tuo daugiau Lietuvos gyventojų įsitraukia stebėti jos transliaciją.

Iki dabar aukščiausią „Eurovizijos“ reitingą pavyko sutraukti transliacijai, kurioje dalyvavo „LT United“. Grupė tuomet užėmė šeštąją vietą finale ir tai yra iki šiol aukščiausią vietą iškovojęs šalies pasirodymas šiame konkurse.

„Pabandom iš naujo!“ finalas, svečiai „The Roop“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dideli lūkesčiai buvo siejami ir su the „Roop“ grupės pasirodymu 2020 m. ir jos daina „On Fire“, tačiau tuomet gyvas renginys neįvyko dėl pandemijos – tiesa, grupė pelnė alternatyvaus renginio, vykusio Vokietijoje, „Eurovizijos“ širdžių nugalėtojos titulą. O pernai šaliai vėl atstovavusi grupė „the Roop“ su daina „Discoteque“ Lietuvai pelnė 8-ą vietą. Tai – antras geriausias Lietuvos rezultatas šio dainų konkurso istorijoje.

Tarptautinis „Eurovizijos“ konkursas šiemet vyks gegužės 10-14 dienomis Italijos mieste Turine; ten susirungs 41 šalies atlikėjai.