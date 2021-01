LRT Sausio 13-ąją kviečia paminėti su specialia programa „Mūsų laisvė užaugo“

Prieš trisdešimt metų tauta būrėsi prie laužų, kurie tuomet užkūrė viltį ir laisvės troškimą, liepsnojančius iki šiol. Šiais metais, negalint susirinkti prie laužų, LRT parengė specialią programą, kuri sujungs dvi kartas: prisimenančią kruvinuosius Sausio 13-osios įvykius ir tik girdėjusią pasakojimus.

Sausio 9 d. (šeštadienis)

Speciali programa, dedikuota Laisvės gynėjų dienai, prasidės jau savaitgalį. Sausio 9 d., šeštadienį, LRT RADIJAS 11.05 val. kvies pasiklausyti specialios laidos „Mūsų laisvė užaugo“, kurią ves Agnė Skamarakaitė.

18.30 val. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Vakaras su Edita“ bus įdomus pokalbis su įvykių liudininkais – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatare Nijole Oželyte, VU dėstytoju Kęstučiu Bredeliu, fotografu Pauliumi Lileikiu bei ciklo „Neužmiršti“ autore Aiste Stonyte.

Tą patį vakarą 19.30 val. laidoje „Stilius“, Sausio 13-osios trisdešimtmetį prisimenant, dalyvaus chirurgai D. Balčiūnas ir V. Tutkus, buvę pirmieji asmens sargybiniai S. Tulevičius ir J. Užusienis.

Sausio 13-oji / P. Lileikio nuotr.

Sausio 10 d. (sekmadienis)

Sausio 10 d., sekmadienį, 11.05 val. „Radijo dokumentikoje“ Sausio 13-osios sukakties proga prisiminsime Lietuvos radijo ir televizijos metraštininką, ilgametį redaktorių Stasį Štikelį (1930–1999) ir jo sukurtą radijo dokumentiką „Tą baisiąją naktį“ (1992) apie LRT darbuotojų išgyvenimus per 1991-ųjų sausio įvykius.

LRT TELEVIZIJOS eteryje 15.45 val. laidoje „Istorijos detektyvai“ bus nagrinėjama nauja, beveik nežinoma tema – tarptautiniai Sausio 13-osios užkulisiai. Ką JAV prezidentas G. Bushas ir Sovietų Sąjungos vadovas M. Gorbačiovas kalbėjo už uždarų durų? Kokios buvo rezgamos pinklės iki kruvinų įvykių? Apie tai pasakos tuometinis faktinis Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis, JAV senatorius D. Durbinas, buvęs JAV kongresmenas J. Shimkus ir kiti to meto įvykių liudininkai.

Sausio 11 d. (pirmadienis)

1991-ųjų sausio 11-ąją ginti Spaudos rūmų stojo būriai savanorių. Priešų pusėje buvo tankai, šarvuočiai, kariniai sunkvežimiai, o gynėjų – gaisrinės žarnos, barikados iš stalų bei kėdžių ir plevėsuojanti Lietuvos vėliava. LRT TELEVIZIJA sausio 11 d., pirmadienį, 19.30 val. rodys Sauliaus Pilinkaus laidą „Daiktų istorijos“. Šioje laidoje pats autorius dalinsis prisiminimais apie tai, kaip prieš trisdešimt metų dalyvavo Spaudos rūmų gynyboje.

Sausio 12 d. (antradienis)

LRT TELEVIZIJOS žiūrovų sausio 12 d., antradienį, 18.30 val. lauks speciali tiesioginė transliacija „Mūsų laisvė užaugo“, kurioje bus rodomi specialūs reportažai, pokalbiai su įvykių liudininkais, atkuriamoji dokumentika. Programą ves LRT laidų vedėjai Eglė Bučelytė ir Deividas Jursevičius.

„Tiesiog galvoju apie tą naktį, kurią išgyveno daugelis Lietuvos žmonių, ir kalbėti apie ją be ašarų turbūt kuo toliau, tuo sunkiau darosi. Ne dėl to, kad tai buvo siaubo naktis, tai buvo tokia riba tarp to, ko tu siekei ir ko tu iš tikrųjų nori“, – dokumentinėje laidoje „Gimę tą pačią dieną“ 21.30 val. pasakos žurnalistė Eglė Bučelytė.

Eglė Bučelytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Per LRT PLIUS sausio 12–13 dienomis bus rodomas dokumentinių filmų ciklas „Neužmiršti“, kuriame pristatomi Lietuvos laisvės kovotojų, žuvusių prieš trisdešimt metų tragišką naktį, portretai.

LRT RADIJO laidoje „Vardan tos“ 18.12 val. Luka Sinevičienė kalbės tema „Viena naktis, reiškianti visą Lietuvą“. „Mintimis, pokalbiais, tos nakties vaizdais grįšime į vieną dramatiškiausių, jautriausių ir Lietuvos valstybės atkūrimui svarbiausių įvykių. Kaip ir anuomet, taip ir šiandien, Sausio 13-oji ir vardan mūsų visų laisvės kovoję žmonės nepalieka abejingų. Naujausioje „Vardan tos“ laidoje kalbėsime apie tai, ką Laisvės gynėjų diena reiškia jaunajai kartai. Prie laužų nesusitiksime, bet pasikalbėti pakviesime publicistą, Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovą, LRT laidų vedėją Donatą Puslį ir istoriką, VU Istorijos fakulteto prodekaną dr. Norbertą Černiauską“, – pasakoja L. Sinevičienė.

LRT KLASIKA laidoje „Mažosios Europos pokalbiai“ 15.05 val. vedėjas Donatas Puslys ieškos atsakymų į klausimus: Sausio 13-oji – kaip pasakoti apie ją Nepriklausomybės kartai, ką ši data byloja apie laisvę, pilietiškumą, patriotizmą?

Sausio 12 d. 16.05 val. „Pakeliui su klasika“ vedėjai G. Narušytė ir J. Kryževičienė kalbins radijo žurnalistę Janiną Mateikienę, kuri prieš 30 metų per radiją pranešinėjo apie Sausio įvykius.

Sausio 13 d. (trečiadienis)

Sausio 13 d. 09.55 val. LRT TELEVIZIJA ir LRT RADIJAS transliuos vėliavos pakėlimą ir Seimo posėdį, skirtą Laisvės gynėjų dienai atminti. 15.45 val. moksleiviams skirta laida „Įdomiosios pamokos“ žiūrovus nudžiugins dvigubai ilgesne šventine transliacija.

Sausio 13-oji / P. Lileikio nuotr.

Sausio 13-osios vakarą, 18.30 val., bus rodomas dokumentinis R. Bružo filmas „Diena po rytojaus“, pasakojantis apie Sausio 13-osios įvykius. Iš karto po filmo 19.30 val. vyks paramos Ukrainai ir Baltarusijai koncertas „Kartu iki pergalės“.

LRT RADIJAS tęsia lapkričio mėnesį prasidėjusį pokalbių ciklą, skirtą Sausio 13-osios trisdešimtmečiui. 11.05 val. laidoje „10–12“ (ved. Agnė Skamarakaitė) – pasakojimai apie pasipriešinimą, vienybę ir drąsą.

14.05 val. laidoje „Džiazuojanti istorija“ vedėja Indrė Kaminckaitė kalbėsis apie istorinio naratyvo ir kolektyvinės atminties apie Sausio 13-ąją konstravimą su Sigita Maslauskaite ir Nerijumi Šepečiu.

Sausio 13-oji / P. Lileikio nuotr.

LRT KLASIKA. 15.05 val. laidoje „Istoriko teritorija“ kultūros istorikas Aurimas Švedas pasakos apie Sausio 13-osios ir Nepriklausomybės istorijos viršūnes. 16.05 val. laida „Pakeliui su klasika“ kvies pasiklausyti pasakojimų apie kultūros žmonių vaidmenį Sausio 13-ąją. 19 val. „Klasikos koncertų salėje“ skambės Algirdo Martinaičio oratorija „Mūsų laisvė: septynios invokacijos“, Alfredo Schnittke’ės „Sutartinės“ styginių orkestrui ir Henryko Góreckio Simfonija Nr. 3 „Raudų simfonija“. Atlieka Boźena Harasimowicz (sopranas, Lenkija), Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Petras Vyšniauskas (saksofonas), Sutartinių giedotojų grupė, Kauno valstybinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir kamerinis orkestras „Kremerata Baltica“. Dirigentai Juozas Domarkas, Gidonas Kremeris, Robertas Šervenikas.

LRT Sausio 13-osios trisdešimtmečiui paminėti sukūrė specialų LRT.lt polapį, kuriame galima rasti unikalią radijo ekskursiją „Kalbanti Sausio 13-osios ekskursija” bei apžiūrėti visiems prieinamą virtualų muziejų apie Sausio 13-osios įvykius. Jis sukurtas iš žmonių, menančių tų dienų įvykius, asmeninių archyvų: nuotraukų, vaizdo įrašų, daiktų, dainų ir kt. Lankytojai taip pat ras aktualių straipsnių, įvykių chronologiją, dokumentinius filmus apie Sausio 13-ąją.